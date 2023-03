Android Auto 9.1 oficial: novedades y cómo descargar la última versión estable

Unos días después de lanzar su versión Beta, ya tenemos la versión final de Android Auto 9.1, y ya te podemos decir cuáles son sus principales novedades. De esta manera, sabras si ha habido algún cambio en el sistema operativo de Google para el coche.

Te lo vamos a decir como viendo siendo habitual cada vez que sale una nueva versión estable, enumerando los cambios que tiene. Y también te vamos a decir la mejor manera para actualizar Android Auto, ya que en su versión pública es algo muy fácil de hacer.

Novedades de Android Auto 9.1

Lamentablemente, cuando actualices a la nueva versión de Android Auto no vas a encontrar ningún cambio estético ni nuevas funciones. Se había estado hablando de novedades como el modo claro o la interfaz de Material You para los ajustes de la aplicación, pero lamentablemente no han sido implementados en la versión final.

Tampoco hay un lanzamiento generalizado de otras novedades como la inferfaz Coolwalk que puedes activar de forma manual, y tocará seguir esperando mientras Google la va implementando de forma progresiva. Por lo tanto, puede que la recibas y puede que no. Lo mismo pasa con el rediseño a Material You.

Todo parece seguir igual por fuera porque, al final, las novedades de Android Auto van por dentro. Se trata de pequeños cambios en el código del sistema operativo con los que se va preparando el camino para futuras novedades. Estas no llegan de repente, sino de una manera progresiva y lenta.

¿Y por qué? Pues porque al final estamos hablando de un sistema operativo para el coche, por lo que cualquier fallo puede ser fatal. Y a pesar de este cuidado, sigue habiendo usuarios que siguen sufriendo problemas o ralentizaciones, por lo que Google debería estar centrándose en mejorar este punto en las actualizaciones de Android Auto.

De momento, parece que la mayoría de esfuerzos se están centrando en ir solucionando algunos errores conocidos, que tiene la aplicación. Por ejemplo, hace unas semanas Google confirmaba errores con algunos modelos de coches de marcas como Volkswagen, SKODA y SEAT, concretamente cuando se utilizan móviles como los Galaxy S23. Estos son los tipos de errores que se están intentando corregir.

Actualiza a Android Auto 9.1

Android Auto 9.1 está ya en la versión estable y pública, lo que quiere decir que actualizar a esta nueva versión es muy sencillo. La actualización la puedes hacer directamente a través de Google Play, buscando actualizaciones de tus aplicaciones instaladas, en las que aparecerá la de Android Auto.

También puedes descargar la actualización de forma manual bajando su APK desde APKMirror. La única decisión que debes tomar es elegir la arquitectura de tu móvil y si es ARM o ARM64, y bajar la última versión disponible. Si tu móvil es actual, casi seguro que es la ARM64. Una vez descargada, solo tienes que instalar el archivo APK en Android.