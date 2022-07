Android 7.9 ya disponible: todas las novedades y cómo puedes instalar

La versión 7.9 de Android Auto ya está disponible para todos, y después de una versión beta con la que pudimos saber cuáles son las novedades de esta nueva versión, ahora ya tenemos la final para poder actualizar. Se trata de la aplicación de Google para coches, que aunque ya no funciona desde el móvil, sigue funcionando cuando la conectas a la consola compatible de tu coche.

En este artículo vamos a volver a repasar para ti cuáles son las novedades de esta versión de Android Auto, que ya te adelanto que son pocas y centradas en la estabilidad. Y luego, pasaré a decirte cómo puedes actualizar a esta nueva versión de las diferentes maneras que hay disponibles.

Novedades de Android Auto 7.9

Siempre suele ser así, pero en esta versión más que nunca, las novedades de Android Auto van por dentro. Esto quiere decir que después de actualizar no vas a encontrar cambios ni funciones nuevas, no esta vez, simplemente se busca corregir algunos errores para que la aplicación siga teniendo su seguridad actualizada y sus bugs solucionados, y que no tengamos un susto mientras conducimos.

Alguno de los cambios de esta versión incluso simplemente son inclusiones de fragmento de código que preparan el camino para próximas novedades. Ya sabes, van metiendo el código poco a poco para ver que no se rompe nada al hacerlo. En este código, podemos ver por ejemplo que Google está preparando un nuevo asistente de configuración para Android Auto, aunque como usuario, tras actualizar no vas a ver nada de eso todavía.

La nueva versión también parece mejorar la calidad del audio y el volumen de la aplicación en el coche, algo que siempre es de agradecer si la usas para escuchar música cuando conduces. Pero también es posible que no todos los usuarios notemos esto, ya que depende en parte de las características del sonido de cada coche.

Más allá de eso, *se ha ampliado la compatibilidad con nuevos modelos de vehículo y se ha mejorado la estabilidad de la aplicación. Todavía no hay pistas sobre la llegada de la interfaz Coolwalk, pero no sería de extrañar que quizá el estreno de esta interfaz sea en la versión 8.0 de la aplicación.

Cómo actualizar Android Auto

Ahora que la versión final de Android Auto 7-9 ha sido lanzada, solo tienes que actualizar directamente desde Google Play, en el perfil de la aplicación de la tienda de apps. Aquí verás el botón de actualizar si hay una nueva versión, o el de instalar si no lo tuvieras.

Ahora, actualiza la aplicación y no necesites hacer nada más. Cuando te conectes al coche ya lo harás con la nueva versión que hayas descargado, y podrás empezar a utilizar todas las novedades que hayan llegado. Recuerda que las aplicaciones suelen actualizarse automáticamente, pero esto lo puedes hacer cuando llegue una nueva versión para buscar y forzar la actualización.

En el caso de que no te haya llegado todavía la actualización, si tienes prisa también puedes descargar su archivo APK e instalarlo en el móvil. El archivo lo puedes bajar desde APK Mirror, donde tendrás que buscar la versión que se adapte mejor a tu móvil, que posiblemente sea arm64-v8a.

Aquí, lo recomendable es que esperes unas horas a que te llegue definitivamente por la tienda de aplicaciones de tu Android, ya que es siempre el método más seguro. Recuerda que aunque las novedades sean pocas siempre es importante mantener la app actualizada, ya que las mejoras en estabilidad pueden ahorrarte errores y sustos mientras conduces.