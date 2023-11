Amigo invisible 2023: las mejores webs y apps para hacerlo en el móvil, PC o incluso ChatGPT, WhatsApp y Telegram

Noviembre ya ha pasado su ecuador, y entramos en una época en la que muchos grupos y familias se preparan para Navidad y para los regalos. Por eso, te traemos algunos recursos oonline para ayudarte con el amigo invisible, ese método para repartir los regalos que se realizan entre personas de forma organizada.

Porque aunque siempre haya quien prefiera hacerlo de forma analógica con un cuenco con papeles de nombres, hoy en día hay muchos recursos que te permiten poder hacerlo de forma digital. Y nosotros, vamos a decirte unos cuantos de ellos para que puedas decidir.

El artículo lo empezaremos dándote unos consejos generales previos antes de ponerte con el sorteo del amigo invisible. Luego, pasaremos a decirte cómo puedes hacerlo con las principales apps de mensajería como WhatsApp, Telegram, Telegram Web, Slack y Discord. Incluso te diremos cómo hacerlo con ChatGPT. Y al final, también te daremos una lista de aplicaciones y webs específicas para esta tarea.

Antes de empezar, unos consejos

Vamos a empezar con algunos consejos básicos sobre el amigo invisible. Para empezar, las normas. Primero se decide quién va a participar, y se hace un sorteo de manera que a cada uno le toque una persona para hacerle un regalo. La idea es que no se sepa quién le ha tocado a quién, de forma que haya un factor sorpresa mientras nadie se queda sin regalo.

Para que esto funcione, lo primero es tener bien claro quién va a participar y establecer una fecha tope para apuntarse. Básicamente, porque si no se establece una fecha siempre puede haber alguien que tarde un poco más de la cuenta y ralentice todo el proceso.

Y lo anterior lo digo porque también es importante que desde que se realice el sorteo hasta que haya que entregar los regalos se deje un margen de dos o tres semanas. Así, todos los que participan tendrán tiempo para pensar qué regalarle a quien les haya tocado, y para ir a comprarlo o poder comprarlo online.

También es recomendable tener claras posibles excepciones de personas que se regalan que que se vayan a incluir en el juego. Por ejemplo, es posible que no quieras que si participan parejas no les pueda tocar regalarse mutuamente, o que si hay una persona mayor haya alguien establecido para ayudar con el regalo... y que no sea una persona a la que le pueda tocar recibir el regalo.

Es aconsejable establecer un presupuesto con un máximo de dinero que se pueda gastar en el regalo, e incluso un mínimo también. El objetivo de esto sería evitar que a ti te regalen unos calcetines y a otra persona le toque una Xbox. Tener un margen apretado en el dinero a gastar ayudará a que todos reciban un regalo con valor equivalente.

Otra cosa que puede ser útil es hacer una lista de deseos, en el que cada persona anote 3 o 4 cosas que le gustaría recibir. Añadiendo esta lista de deseos en la papeleta, evitarás por una parte que nadie se sienta mal por tener que pensar un regalo para alguien que no conoce tan bien, y por otra evitar recibir regalos que no te interesan. Esto solo si todos están de acuerdo, porque es verdad que se pierde un poco de magia.

Hacer el sorteo de este juego en persona es divertido, todos alrededor del cuenco con los papeles y sacando uno. Pero lo malo es que cuando hay excepciones, puede acabar necesitándose repetir varias veces el sorteo porque a alguien le toca uno mismo o una pareja. Por eso, lo más rápido es recurrir a una app o web especialmente dedicada para esto.

Amigo invisible por ChatGPT

Habiendo sido este el año de ChatGPT, no podemos resistirnos a incluirlo en la lista de métodos. Además de ChatGPT, también puedes hacerlo con Bing Chat. Sin embargo, aquí debes saber que no se puede realizar el sorteo de forma anónima, y que la persona que escriba el prompt para organizar el sorteo sabrá quién le ha tocado a quién.

Si esto no te importa, nosotros hemos usado el siguiente prompt:

Quiero organizar un juego del Amigo Invisible. Los participantes son:

- María

- Carlos

- Javier

- Inés

- Loki

Loki no puede tocarle a María, e Inés no puede tocarle a Javier. Teniendo en cuenta estas excepciones, organiza el sorteo de Amigo invisible

Aquí, puedes añadir todos los nombres que quieras para participar en el Amigo Invisible, y también puedes escribir manualmente las excepciones que quieres que haya en el sorteo.

Amigo invisible en WhatsApp

WhatsApp no tiene ninguna función específica para organizar el amigo invisible dentro de la aplicación. Por lo tanto, si quieres organizarlo usando esta plataforma toca recurrir a una app externa entre cuyas funciones esté la de enviar las invitaciones por WhatsApp. Existen varias alternativas, pero nosotros nos decantamos por la veterana Amigo Invisible 22, disponible en Android y en iOS.

Lo único que tienes que hacer con esta aplicación es crear un grupo en ella, y seguir los pasos para configurarlo poniendo un nombre para el grupo y detalles como los nombres de los participantes, el precio máximo del regalo, la fecha límite distintos tipos de condiciones.

Una vez hayas creado el grupo podrás añadir a los participantes. La app tiene una versión gratis simple y una de pago para poder añadir excepciones a la hora de elegir quién puede regalar a quién. Una vez lo tengas todo listo, pulsa en Compartir y elige la opción de enviar la invitación por WhatsApp. La invitación tendrá un código, y un enlace para que los usuarios se descarguen la app y se unan al grupo directamente. Y cuando cada persona entre en la app, solo tienen que pulsar en la opción de Quién me ha tocado.

Amigo invisible por Telegram

La gran ventaja de Telegram con respecto a WhatsApp es su sistema de bots, con los que los desarrolladores pueden crear nuevas interacciones y funciones a través de ellos.

Entre esos bots hay uno llamado Secret Santa bot, cuyo código abierto puedes consultar en su página de Github, lo que permite que todos puedan ver su código y comprobar que no hace nada malo ni esconde ninguna interacción negativa. En este caso, el bot te ayuda a configurar y organizar un sorteo de amigo invisible.

Para este bot tienes que entrar en la dirección t.me/secretsantamatcherbot, que te llevará a una página donde puedes lanzarlo en la app de Telegram de tu móvil o tu PC. Para usar el bot tendrás que invitarlo en un grupo de hasta 30 personas y pedir que cada uno lo inicie, y luego el bot simplemente irá diciéndole en privado a cada uno de los participantes a quién le ha tocado regalar.

Amigo invisible por Slack o Discord

Si quieres hacer el sorteo en grupos más extensos con plataformas como Slack o Discord, también tienes alternativas. Una de las mejores es la web de Secret-Santa.team, donde al entrar simplemente tendrás que vincularla con el servicio con el que la quieras utilizar.

Una vez vincules la web con Slack o Discord, tendrás que seguir los pasos que te dan para añadir un bot, en el que tendrás que elegir quiénes van a participar de la lista de usuarios de tu equipo. Y cuando lo hagas, el bot simplemente realizará el sorteo y le enviará un mensaje privado a cada participante para decirle a quién le ha tocado regalarle.

Aplicaciones de amigo invisible para tu móvil

Más allá de utilizar las aplicaciones de mensajería más comunes, también tienes un buen elenco de apps específicas para descargar en el móvil, con las que podrás organizar el sorteo cómodamente. La parte positiva de estas apps es que algunas ofrecen opciones extra que mejoran la experiencia.

Webs para hacer el amigo invisible online

Y ahora, vamos a terminar con algunas webs específicas para hacer el sorteo amigo invisible. Se trata de páginas específicamente creadas para ello, con las que podrás realizarlo desde la comodidad de cualquier ordenador. Además, en algunos casos podrás beneficiarte de las opciones extra de algunas de las webs.

AmigoInvisibleOnline.com : Una web sencilla pero completa, en la que solo se necesita una persona para organizarlo todo. te permite crear una lista de participantes o importarla de Excel, a cada participante le añades un correo y listo, la web sortea y a cada uno le manda un mail con el resultado. También puedes añadir excepciones de usuarios a quien cada usuario no le puede tocar. Enlace: AmigoInvisibleOnline.com.

: Una web sencilla pero completa, en la que solo se necesita una persona para organizarlo todo. te permite crear una lista de participantes o importarla de Excel, a cada participante le añades un correo y listo, la web sortea y a cada uno le manda un mail con el resultado. También puedes añadir excepciones de usuarios a quien cada usuario no le puede tocar. Enlace: AmigoInvisibleOnline.com. Dedoman : Ya lo hemos visto en la lista de apps, y también lo tienes en versión web. Podrás hacer varios tipos de sorteo incluyendo el amigo invisible, y los puedes hacer por grupos para que los de uno no se puedan regalar entre si. Enlace: Dedoman.com.

: Ya lo hemos visto en la lista de apps, y también lo tienes en versión web. Podrás hacer varios tipos de sorteo incluyendo el amigo invisible, y los puedes hacer por grupos para que los de uno no se puedan regalar entre si. Enlace: Dedoman.com. Draw Names : El nombre significa literalmente "sortear nombres", y eso es lo que hace. Lo configuras en tres pasos, y puedes enviar el resultado a los participantes por correo o WhatsApp. En el sorteo de amigo invisible puedes generar excepciones y decidir otros detalles relacionados con el intercambio de los regalos. Enlace: Drawnames.es/generador-amigo-invisible.

: El nombre significa literalmente "sortear nombres", y eso es lo que hace. Lo configuras en tres pasos, y puedes enviar el resultado a los participantes por correo o WhatsApp. En el sorteo de amigo invisible puedes generar excepciones y decidir otros detalles relacionados con el intercambio de los regalos. Enlace: Drawnames.es/generador-amigo-invisible. Elfster : De nuevo, la versión web de otro de los servicios que hemos mencionado en el bloque de apps móviles. Las funciones son iguales, y cada participante tendrá que crearse una cuenta, pudiendo añadir una lista de regalos deseados en ella, y también hay un planificador para el evento de entrega de regalos. Enlace: Elfster.com.

: De nuevo, la versión web de otro de los servicios que hemos mencionado en el bloque de apps móviles. Las funciones son iguales, y cada participante tendrá que crearse una cuenta, pudiendo añadir una lista de regalos deseados en ella, y también hay un planificador para el evento de entrega de regalos. Enlace: Elfster.com. JuegoAmigoInvisible : Una página sencilla para crear el amigo invisible. Solo tienes que escribir nombres y correos, añadir excepciones y personalizar los detalles del sorteo y de la invitación. Le podrás dar un nombre y fecha al sorteo, y establecer un límite de gasto para que nadie reciba mucho más que los demás. Enlace: Juegoamigoinvisible.com.

: Una página sencilla para crear el amigo invisible. Solo tienes que escribir nombres y correos, añadir excepciones y personalizar los detalles del sorteo y de la invitación. Le podrás dar un nombre y fecha al sorteo, y establecer un límite de gasto para que nadie reciba mucho más que los demás. Enlace: Juegoamigoinvisible.com. MyWishlist : Esta es una página que no sirve para crear amigos invisibles, pero puede ser un complemento. Te permite crear una lista de deseos, y luego puedes compartir la dirección con todos los participantes para que esa persona que te tenga que regalar sepa qué comprarte. Enlace: mywishlist.online.

: Esta es una página que no sirve para crear amigos invisibles, pero puede ser un complemento. Te permite crear una lista de deseos, y luego puedes compartir la dirección con todos los participantes para que esa persona que te tenga que regalar sepa qué comprarte. Enlace: mywishlist.online. Pikkado : Una página para organizar el amigo invisible o cualquier otro evento de intercambio de regalos. Puedes crear grupos, configurar las normas y enviar las invitaciones y los resultados por correo electrónico. Enlace: pikkado.com.

: Una página para organizar el amigo invisible o cualquier otro evento de intercambio de regalos. Puedes crear grupos, configurar las normas y enviar las invitaciones y los resultados por correo electrónico. Enlace: pikkado.com. Secret Santa Organizer : Una web para crear tu Secret Santa, que es lo que aquí conocemos como amigo invisible. Simplemente haces la lista de participantes, personalizas el mensaje y se hará el sorteo. Enlace: secretsantaorganizer.com.

: Una web para crear tu Secret Santa, que es lo que aquí conocemos como amigo invisible. Simplemente haces la lista de participantes, personalizas el mensaje y se hará el sorteo. Enlace: secretsantaorganizer.com. Simple Secret Santa Generator : Una página para crear tu amigo invisible de forma simple, aunque está en inglés. Puedes elegir fechas y nombres, y se enviará un código de participación. Enlace: Secretsanta.link.

: Una página para crear tu amigo invisible de forma simple, aunque está en inglés. Puedes elegir fechas y nombres, y se enviará un código de participación. Enlace: Secretsanta.link. Sorteo Amigo Invisible: Una de las páginas más sencillas de la lista, en español y con un proceso en el que solo tienes un único paso o página. En ella, solo añade los nombres y contactos de cada participante y las posibles excepciones que quieras realizar. Enlace: Sorteoamigoinvisible.es.

