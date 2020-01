Alternativas Instagram: 7 aplicaciones sociales con las que compartir tus fotos, vídeos e historias

Te traemos siete alternativas a Instagram para poder compartir tus fotografías, tus vídeos o tus historias. No, vamos a intentar no coger por los pelos aplicaciones de sobra conocidas que no tienen nada que ver, sino que te diremos esas que realmente tienen funciones relacionadas. La mayoría son conocidas, pero puede que una o dos no las conozcas.

Ya te aviso desde ahora, que no hay una gran aplicación idéntica en todo a Instagram pero que no pertenezca a Facebook. Sin embargo, sí que hay muchas similares en algunos aspectos, aunque suelen estar más centrada en un público menos casual, en las historias, o en el anonimato. Y si hay alguna que creas que merece ser conocida, no olvides mencionarla en nuestros comentarios.

VSCO

VSCO es una aplicación dos en uno. Por una parte, con ella puedes tomar y editar fotografías y vídeos, con opciones avanzadas de edición con las que retocarlas y poder publicarlas luego donde quieras. Y por otra parte, también es una red social al ofrecerte tu propio espacio online en el que subir tus fotografías y seguir los perfiles de otras personas.

Uno de los aspectos en los que podemos diferenciar esta plataforma de la de Instagram, es que mientras que Facebook va dirigida a usuarios más casuales VSCO busca también a los profesionales, con una comunidad con fotógrafos profesionales, perfiles y marcos más estilizados y una mayor calidad en las imágenes. También tiene una sección de guías para mejorar tus fotos. Tiene una versión gratis y otra de pago con presets, y opciones de edición avanzadas.

TikTok

En el caso de que lo que más te atraiga de Instagram no sea su sección de publicaciones, la principal alternativa para sus stories hoy en día es TikTok. Es una red social que permite crear, editar y subir videoselfies musicales de 15 segundos, pudiendo aplicarles varios efectos y añadirles un fondo musical, añadiéndolos a unos perfiles personales que también puedes seguir desde tu cuenta.

También tiene algunas funciones de Inteligencia Artificial, e incluye llamativos efectos especiales, filtros, y características de realidad aumentada. Pero su principal baza son las opciones de interacción entre usuarios, pudiendo coger el vídeo de alguien y crear otro vídeo reaccionando a él o haciendo un dueto.

EyeEm

EyeEm es otra plataforma que une dos funcionalidades en una. Por una parte, es un catálogo de fotografías profesionales al que cualquier persona puede adquirir para comprar la licencia de utilización de las que más le guste, y por otra es una plataforma en la que los creadores pueden subir sus fotos creándose un perfil como si fuera una red social.

La idea es que, como profesional o fotógrafo amateur, puedas ir subiendo tu portfolio con la esperanza de remunerarlas añadiéndolas al catálogo de la plataforma. También ofrece filtros y herramientas de edición como cabría esperar en una red social fotográfica, que destaca por permitirte ganar dinero vendiendo tus fotos.

Tumblr

La red social de microblogging también es una interesante alternativa a Instagram, por lo menos en el caso de que estés buscando una donde subir tus fotografías y que ya tenga una gran base de usuarios que ha ido manteniendo durante años. Su contenido no está tan centrado en la fotografía como en subir todo tipo de imágenes o memes, pero puede hacer las veces de Instagram sin muchos problemas en el caso de que dediques tu perfil a las fotos.

Te permite hacer publicaciones con imagen, vídeo y textos, y pueden indexarse mediante hashtags como Instagram. Se comparte mucho el contenido, pero lo que no tiene es una función de stories. También puedes crear tus propios GIF, y personalizarlo prácticamente todo sobre tu perfil.

Snapchat

Snapchat es otra de las principales alternativas a las historias de Instagram, de hecho, podríamos decir que Facebook le copió el concepto a Snapchat y lo implementó en todas sus redes sociales. Esta red social te permite sacar fotografías y vídeos y subirlos para que queden publicados de forma efímera durante unas horas.

Pese a que Facebook se ha mostrado muy agresiva "copiando" muchas de sus funcionalidades, Snapchat sobrevive y sigue innovando con novedades como los filtros para mascotas. También incorpora un sistema de mensajes privados efímeros y, tiene la solidez de ser ya una red social veterana y con usuarios fieles, no un experimento que puede ir a más o quedarse en nada.

Vero

Vero es una de esas aplicaciones que surgió con fuerza como una alternativa interesante a Instagram, aunque luego fue perdiendo fuelle y su popularidad no se mantuvo. Aun así, sigue siendo una interesante plataforma que te propone compartir tu contenido prometiéndote no alterar el orden cronológico del feed ni dedicarse a la compraventa de nuestros datos.

En Vero no tienes sólo seguidores como en Twitter o Instagram, sino que puedes meter a tus contactos en diferentes tipos de grupos, y luego elegir con cuáles quieres compartir tu contenido. Además, no sólo puedes publicar fotografías, sino también enlaces, música, películas o series, libros o lugares. Es

WiSaw

Y terminamos con una alternativa poco conocida y muy minimalista a Instagram. Lo más peculiar es que es como Instagram pero totalmente anónimo, ya que no tienes que registrarte ni crear ningún tipo de cuenta. Sólo sacas fotos y estas se suben de forma totalmente anónima para que cualquiera pueda verlas.

Su interfaz es mínima y sencilla, sólo tienes la opción de sacar fotos y subirlas. Luego tendrás un índice donde aparecen las fotos más cercanas a ti, y otro en el que verás las fotos que te has quedado mirando con tu dispositivo. Cuando entres en las fotos, podrás darle un Me Gusta, compartirlas, o dejar comentarios de 140 caracteres.