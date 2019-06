¿Estás pensando en comprarte un coche y tienes dudas sobre si realmente lo necesitas? ¿No tienes claro si te saldría mejor usar el transporte público y coger un taxi o alquilar un coche de vez en cuando? Pues no te pierdas esta guía para saber si te sale rentable o no tener coche.

Y es que hay muchas veces que tenemos claro que necesitamos un coche. Puede ser que vivamos muy lejos del trabajo o de la universidad, que la combinación de transporte público sea muy mala, que tengamos niños que llevar y recoger de mil sitios o simplemente que viajemos mucho, pero en muchos otros casos, la cosa no está nada clara, así que saquemos la calculadora y hagamos números.

¿Cuánto cuesta tener coche?

Un coche cuesta mucho más de lo que debemos pagar al comprarlo, pues además del combustible que necesita para funcionar, requiere de un mantenimiento y unos gastos periódicos que no debemos ignorar. Este es un resumen orientativo y aproximado de los gastos de un vehículo durante sus 10 primeros años de vida:

Seguro: 6.350 euros. Según datos de Kelisto, el precio medio del seguro es de 635 euros al año.

6.350 euros. Según datos de Kelisto, el precio medio del seguro es de 635 euros al año. Lavado: 1.300 euros. Un lavado cada dos semanas, a cinco euros el lavado.

1.300 euros. Un lavado cada dos semanas, a cinco euros el lavado. Impuestos: 1.000 euros, aunque aquí depende mucho de la ciudad y de los caballos fiscales del vehículo. En Madrid, por ejemplo, son 66 euros para los vehículos entre 8 y 11,99 CVF (de forma orientativa, con cilindrada por debajo de 1.600 cc), 143 euros hasta 15,99 CVF, 179 euros hasta 19,99 CVF y 224 euros para más de 22 CVF.

1.000 euros, aunque aquí depende mucho de la ciudad y de los caballos fiscales del vehículo. En Madrid, por ejemplo, son 66 euros para los vehículos entre 8 y 11,99 CVF (de forma orientativa, con cilindrada por debajo de 1.600 cc), 143 euros hasta 15,99 CVF, 179 euros hasta 19,99 CVF y 224 euros para más de 22 CVF. ITV : 200 euros. Tendremos que pasar la ITV cuatro veces (a los cuatro, seis, ocho y diez años) a una media de 50 euros por inspección.

: 200 euros. Tendremos que pasar la ITV cuatro veces (a los cuatro, seis, ocho y diez años) a una media de 50 euros por inspección. Otros gastos: Como pueda ser una plaza de garaje, gastos de aparcamiento, peajes... aquí las cifras pueden variar mucho dependiendo de cada caso, así que mi recomendación es que cada uno haga su propia estimación.

Como pueda ser una plaza de garaje, gastos de aparcamiento, peajes... aquí las cifras pueden variar mucho dependiendo de cada caso, así que mi recomendación es que cada uno haga su propia estimación. Revisiones y mantenimiento: Este gasto está muy ligado al uso, por lo que hemos hecho un cálculo orientativo en función de cada kilómetro, y arroja un resultado de 0,05 euros por kilómetro. Estas son las revisiones y reparaciones que hemos previsto para hacer el cálculo durante 200.000 kilómetros.

Reparación Kilometraje Coste Nº Total Revisión, luces, escobillas... 10.000 60 € 20 1.200 € Aceite y filtros 20.000 120 € 10 1.200 € Neumáticos, bujías y líquido de frenos 40.000 500 € 5 2.500 € Batería, Airbags, Aire acondicionado 80.000 250 € 2 500 € Correas de distribución y de accesorios 120.000 800 € 1 800 € Pastillas de freno 60.000 150 € 3 450 € Discos de freno 90.000 200 € 2 400 € Amortiguadores 60.000 500 € 3 1.500 € Catalizador 120.000 500 € 1 500 € Otras reparaciones 1.000 € Total 10.050 € Total por KM 0,05 €

Así, de forma resumida, hemos estimado 8.850 euros de gastos fijos a lo largo de 10 años, a lo que habría que añadir 0,05 euros por kilómetro en revisiones y mantenimiento y también otros gastos, sin olvidar lógicamente el coste de compra del vehículo y el combustible.

¿Cuanto cuesta cada kilómetro en coche?

Para calcular cuanto cuesta cada kilómetro en coche hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

Revisiones y mantenimiento: 0,05 euros/km

0,05 euros/km Gastos fijos: 8.850 euros en 10 años, que habría que prorratear según los kilómetros al año que hagamos.

Kilómetros al año Gastos 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 8.850 € € 0,18 € 0,09 € 0,06 € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 0,02 €

Amortización de la compra: Aquí hay que considerar el coste de compra, su valor venal a los 10 años (un 17%) y repartir ese coste de amortización en función de los kilómetros que hagamos.

Kilómetros al año Importe 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 50.000 5.000 € 0,08 € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € 10.000 € 0,17 € 0,08 € 0,06 € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 0,02 € 12.500 € 0,21 € 0,10 € 0,07 € 0,05 € 0,03 € 0,03 € 0,02 € 15.000 € 0,25 € 0,12 € 0,08 € 0,06 € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 17.500 € 0,29 € 0,15 € 0,10 € 0,07 € 0,05 € 0,04 € 0,03 € 20.000 € 0,33 € 0,17 € 0,11 € 0,08 € 0,06 € 0,04 € 0,03 € 25.000 € 0,42 € 0,21 € 0,14 € 0,10 € 0,07 € 0,05 € 0,04 € 30.000 € 0,50 € 0,25 € 0,17 € 0,12 € 0,08 € 0,06 € 0,05 € 35.000 € 0,58 € 0,29 € 0,19 € 0,15 € 0,10 € 0,07 € 0,06 € 40.000 € 0,66 € 0,33 € 0,22 € 0,17 € 0,11 € 0,08 € 0,07 € 50.000 € 0,83 € 0,42 € 0,28 € 0,21 € 0,14 € 0,10 € 0,08 €

Coste del combustible: Que depende del consumo del vehículo y de si utiliza diésel o gasolina

Consumo Precio L 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 0,80 € 0,03 € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,05 € 0,06 € 0,06 € 0,07 € 0,90 € 0,04 € 0,04 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,06 € 0,07 € 0,08 € 1,00 € 0,04 € 0,05 € 0,05 € 0,06 € 0,06 € 0,07 € 0,08 € 0,09 € 1,10 € 0,04 € 0,05 € 0,06 € 0,06 € 0,07 € 0,08 € 0,09 € 0,10 € 1,20 € 0,05 € 0,05 € 0,06 € 0,07 € 0,07 € 0,08 € 0,10 € 0,11 € 1,30 € 0,05 € 0,06 € 0,07 € 0,07 € 0,08 € 0,09 € 0,10 € 0,12 € 1,40 € 0,06 € 0,06 € 0,07 € 0,08 € 0,08 € 0,10 € 0,11 € 0,13 € 1,50 € 0,06 € 0,07 € 0,08 € 0,08 € 0,09 € 0,11 € 0,12 € 0,14 € 1,60 € 0,06 € 0,07 € 0,08 € 0,09 € 0,10 € 0,11 € 0,13 € 0,14 € 1,80 € 0,07 € 0,08 € 0,09 € 0,10 € 0,11 € 0,13 € 0,14 € 0,16 € 2,00 € 0,08 € 0,09 € 0,10 € 0,11 € 0,12 € 0,14 € 0,16 € 0,18 €

Para un usuario medio, cada kilómetro cuesta aproximadamente 27 céntimos

Con todos esos datos, solo hay que buscar en las tablas los gastos y consumos de nuestro vehículo y sumarlos. Por ejemplo, para un coche de 15.000 euros que haga 15.000 kilómetros al año, con un consumo de 6 litros/100km y un precio de combustible de 1,3€/L, el coste por kilómetro es de 0,27 euros. (0,05 revisiones + 0,06 gastos fijos + 0,08 amortización + 0,08 euros combustible).

Para que podáis hacer el cálculo cada uno, os hemos preparado una tabla que podéis rellenar con los datos que estéis barajando.

Descargar en Excel

Pero entonces: ¿me interesa el coche o no?

Vale, ya sabemos cuánto nos cuesta cada kilómetro en coche, pero ¿cómo nos ayuda eso a saber si nos interesa un coche o no? Bueno, ahora es cuestión de ver cómo podemos hacer esos kilómetros combinando otros métodos de transporte.

Solo me muevo por la ciudad: 5.000 km

Si tenemos pensado utilizar solo el coche para movernos por la ciudad, lo normal es que le hagamos menos de 5.000 kilómetros al año. Para ese uso nos podemos comprar un pequeño utilitario (10.000 euros, 7 L/100Km, 1,30 €/L) con un coste por kilómetro de 0,48 euros.

Si, en cambio, renunciamos al vehículo, deberemos sacarnos el abono anual de transporte (en Madrid, 546 euros al año para la zona A), también el abono de BiciMAD (15 euros al año si ya tenemos el abono de transporte) y utilizar el taxi u otros servicios como car2go que alquila coches eléctricos urbanos por minutos.

Con lo que cuesta un coche en la ciudad, podemos pagar el abono de transporte y hacer más de 200 carreras en taxi al año

Haciendo números rápidos, 5.000 kilómetros a 0,48 euros son 2.400 euros al año. Si le restamos los abonos, nos quedan más de 1.800 euros al año para gastar en otros medios de transporte. Eso son más de 100 carreras de 15 euros en taxi, lo que da para coger un taxi de ida y vuelta una vez a la semana.

Eso, sin haber tenido en cuenta que tener un coche en Madrid capital implica otros gastos adicionales, como el gasto en aparcamiento (ORA, parkings privados, plaza de garaje), que pueden suponer fácilmente otros 1.500 euros al año, lo que da para otras 100 carreras.

Si optamos por car2go, con 1.800 euros al año tenemos para 7.200 minutos de coche (a 0,25 euros el minuto de media), que teniendo en cuenta la velocidad media dentro de la M-30 (un poco menos de 20 km/h) dan para hacer uno 2.400 kilómetros al año* .

Si además tenemos en cuenta los 1.500 euros de los gastos de aparcamiento (los coches eléctricos aparcan gratis en la zona azul y verde), nos sale que podemos hacer unos 4.400 kilómetros con estos coches de alquiler por el mismo precio, sin tener que hacer inversión inicial alguna y usándolos solo cuando nos interese y pudiendo usar el transporte público o biciMad cuando queramos.

Uso interurbano: 15.000 km

Para aquellas personas que viven a las afueras y se acercan al núcleo urbano cada día para trabajar, el coche siempre es tentador, ya que ofrece una independencia que no aporta el transporte urbano. En estos casos un vehículo compacto gasolina es una interesante alternativa (15.000 euros, 6 L/100Km 1,30 €/L) con un coste por kilómetro 0,27 euros.

Si vivimos a las afueras y renunciamos al coche, tendremos para 100 carreras de taxi al año

Los números en estos casos arrojan que el coche nos cuesta aproximadamente 4.000 euros al año. Un abono transporte anual de la zona B3 cuesta 820 euros, lo que nos deja 3.180 euros para otros usos, como por ejemplo, 100 carreras de taxi de aproximadamente 30 euros (un Taxi de ida y vuelta a la semana). Eso sin tener en cuenta el coste de aparcamiento que pueda suponer el coche cuando vayamos a la ciudad.

Viajes esporádicos: 10.000 km

Otra posibilidad es que tengamos el coche para hacer viajes esporádicos, en cuyo caso es probable que queramos un vehículo un poco más grande y con mejor consumo (20.000 euros, 5L/100km y 1,15 €/L) con un coste por kilómetro de 0,36 euros.

Eso hace que los 10.000 kilómetros nos cuesten 3.600 euros al año. Con ese dinero, podemos alquilar un coche de categoría similar durante 50 días (3.000 a 60 euros el día) y hacerle los mismos kilómetros (575 euros en diesel). Podríamos, por ejemplo, coger un coche de alquiler 15 fines de semana e irnos 20 días de vacaciones en verano. Con ese dinero también podríamos ir y volver en AVE a Valencia 30 veces, y sin tarifa reducida.

Por el coste de un coche para viajes esporádicos, podemos alquilar uno más de 50 días al año

Obviamente, tener coche da una libertad de movimientos que echas en falta cuando no lo tienes, y a partir de cierta cantidad de kilómetros al año (en torno a 20.000) es fácil que salga rentable. Pero, como hemos visto, existen muchas otras situaciones en las que no es lo más interesante desde el punto de vista económico, algo que cada uno puede comprobar para su situación particular con solo hacer algunos números.

Una versión previa de este artículo se publicó en febrero de 2016. Hemos actualizado todo el contenido y los cálculos para que esté actualizado en mayo de 2019.