Crónica tecnológica de un Salón de Ginebra que aún huele a gasolina

Justo una semana después de un Mobile World Congress 2017 en el que, aparte de móviles, se ha hablado hasta la saciedad del 5G, de bajar tiempos de latencia para generar un ecosistema seguro para el coche autónomo, o del coche conectado y sus mejoras teóricas para la seguridad vial, hemos estado de visita en el Salón de Ginebra 2017, una cita ineludible para los amantes del mundo del motor con el añadido de ser el "motor show" más "show" de todos los del calendario anual.

Nuevos modelos en todas las gamas de coches, nuevos super deportivos, conceptos y... ¿nuevas tecnologías? Hacemos un repaso con las tendencias tecnológicas que nos deja este Salón de Ginebra 2017.

Sedric, el coche autónomo nivel 5 de Volkswagen

Uno de los anuncios más llamativos fue el de 'Sedric' (la creatividad que surge al unir en una palabra "Self Driving Car"), el coche autónomo de nivel 5 (el máximo de los seis niveles contemplados) del grupo Volkswagen. ¿Qué quiere decir que sea de nivel 5? Que podrá desplazarse sin intervención humana. Habrá que decirle simplemente dónde queremos ir y del resto se encargará el propio vehículo.

Es un concepto de coche (aunque no lo parezca) autónomo, eléctrico y con unas ventanillas que son pantallas OLED que está pensando tanto para uso público como privado. No sabemos si acabará llegando al mercado algún día, pero la idea nos gusta. Eso sí, no dejaron verlo expuesto en el propio Salón, algo que demuestra el grado de prototipo que es.

Los drones al rescate

En asociación con la Cruz Roja austriaca, Jaguar Land Rover presentó una versión del SUV 'Discovery' llamada 'Discovery Project Hero'. ¿Su peculiaridad? Que cuenta con un dron que sale desde el techo del vehículo y le acompaña en todo momento. Está pensado para situaciones de rastreo y rescate, especialmente aquellas más complicadas, como terremotos, tormentas, de noche o en zonas menos accesibles para seres humanos (bosques, montañas).

El dron puede emitir imágenes en directo al equipo de rescate que va en el 'Discovery', permitiendo una vista de águila especialmente útil para encontrar heridos o posibles supervivientes, o valorar el terreno después de un accidente o catástrofe.

El neumático del futuro

Sin duda, una de las tecnologías más interesantes fue el Eagle 360 Urban, un concepto desarrollado por Goodyear que pretende acercarnos al neumático del futuro. ¿Y cómo se lo imaginan? Con utilidades como la autorreparación en caso de pinchazo (algo que no es nuevo y que otras marcas han explorado en los últimos años) y, tal vez lo más interesante, el aprovechamiento de la inteligencia artificial para adaptar el neumático a las diferentes situaciones climatológicas, al estado de la calzada, a nuestra manera de conducir...

El resto de fabricantes (Bridgestone, Pirelli...) se centraron en contar la optimización de sus tecnologías para conseguir neumáticos más eficientes y duraderos, pero no vimos nada tan "rompedor" como la tecnología futurista de Goodyear.

Interiores táctiles

Habitáculo del nuevo 'Land Rover Velar' 2017

La propuesta del SUV 'Land Rover Velar', aparte de sus 380 CV y un diseño muy refinado, se centra en una experiencia táctil dentro del vehículo. En la parte superior del habitáculo monta una pantalla táctil doble de 10" InControl Touch Pro Dip, para las funcionalidades multimedia, y en la parte inferior, donde habitualmente encontramos los botones de climatización, calefacción, etc. encontramos otra pantalla táctil de 10" para controlar la temperatura dentro del vehículo.

Además, en el volante se incluyen varios interruptores táctiles que se pueden programar para diferentes funciones (desde poner las largas a subir el volumen de una canción).

Motor de hidrógeno y 800km de autonomía

El 'Hyundai FE Fuel Cell Concept' nos recordó que la pelea para implementar los motores de pila de combustible sigue viva. Ya sabemos que es muy complicado porque el principal reto es que es una tecnología cara (el hidrógeno no se encuentra de manera aislada en la naturaleza y la energía para estos motores se obtiene de la fusión de hidrógeno con oxígeno), pero es una alternativa limpia muy interesante y que cada vez va puliendo otro de sus puntos débiles: la autonomía. Hyundai promete 800 kilómetros de autonomía, una cifra atractiva pero, claro, no olvidemos que esto se trata de un concepto y que llevarlo a la práctica puede llevar años (si es que acaba llevándose).

Realidad virtual como espectáculo

De la misma manera que en el propio MWC 2017 o en el pasado SIMO Educación, uno de los reclamos para los expositores en este Salón ha sido la realidad virtual. Algunos, como Hyundai, apostaban por mini-atracciones con simuladores de conducción y movimiento. La persona se subía, se colocaba las gafas de realidad virtual, giraba el volante, aceleraba, frenaba y sentía los botes y curvas físicamente porque aquello se movía de verdad.

Otras marcas como Infiniti o Mercedes (con su EQ EN 360º) optaban por demos más tranquilas y centradas en la contemplación y en un acercamiento a aquellos que todavía no hubieran probado la realidad virtual.

Pero, ¿aplicación práctica o de utilidad para el mundo del motor? Bastante limitada a simuladores y aprender a conducir, pero nada sorprendente o innovador por aquí.

Y... ¿ya?

Aunque son varias novedades, seguramente muchos se pregunten qué hay del coche autónomo, del coche eléctrico, del coche conectado, del 5G y de todo ese panorama innovador que estamos acostumbrados a tratar en los últimos tiempos sobre el mundo del motor.

La disrupción tecnológica que soñamos en el motor aún está muy lejos

Bueno, la respuesta es tan decepcionante como real. La industria del automóvil sigue moviendo miles y millones de dólares cada año, y esas cifras, como poco, hay que mantenerlas. Y para eso hay que vender coches. Por este motivo, las novedades que afectan al consumidor final tienen que ver con renovación de vehículos en determinadas gamas y, sí, cada vez con más tecnología dentro. Pero, desde luego, la disrupción, ese coche que conduce solo, está todavía muy lejos. Los coches seguirán pisando la carretera, necesitando conductor y utilizando gasolina en los próximos cinco y, seguramente, diez años. El coche del futuro está llegando, pero lo hace a velocidad de un SEAT 600.

Por eso, aunque disfrutemos hablando de futuro e innovación en el mundo del motor, ir del MWC 2017 al Salón de Ginebra 2017 ha sido un verdadero jarro de agua fría tecnológico. ¿Disrupción? Sí, pero mucho más lenta de la que parece. Todavía sigue oliendo a gasolina y hay azafatas para atraer visitas y fotografías a los stands.

