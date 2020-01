Esta sí es una barra de sonido realmente inalámbrica: la nueva Bar 9.1 Dolby Atmos de JBL usa altavoces satélite con batería

No recuerdo cuándo fue la última vez que una marca consiguió sorprendernos con una barra de sonido. El mercado está atiborrado desde hace tiempo de soluciones capaces de procesar audio Dolby Atmos y reproducirlo con más o menos fortuna, pero es muy difícil encontrar una propuesta con algo diferente. Original. O lo era hasta ahora. Y es que JBL acaba de presentar en la edición de CES que se está celebrando en Las Vegas (Estados Unidos) un producto muy innovador.

Su nueva barra de sonido Bar 9.1 es una solución de gama alta capaz de procesar sonido Dolby Atmos. Incorpora un módulo de amplificación con una capacidad de entrega de potencia total de 820 vatios y un subwoofer con un diafragma de 10 pulgadas que, sobre el papel, debería ser capaz de mover una cantidad importante de aire para proporcionar un grave con pegada. Hasta aquí pinta bien, pero no hay nada realmente nuevo. Lo que hace a esta barra de sonido diferente es que incorpora dos altavoces satélite para efectos alimentados por una batería, algo que es muy inusual.

Altavoces satélite con batería y 10 horas de autonomía

En una solución como la que nos propone JBL alimentar con energía eléctrica la barra de sonido y el subwoofer no suele representar un problema porque habitualmente ambos dispositivos se colocan cerca del televisor, en el frontal de la habitación. Y suele haber un enchufe cerca. Sin embargo, alimentar los altavoces satélite traseros, que van colocados detrás de la posición de escucha, puede plantear algún problema porque es probable que no tengamos un enchufe próximo. Y también que no queramos recurrir a una tirada de cable larguísima que quede a la vista.

Lo único que tenemos que hacer para cargar la batería de los altavoces satélite cuando concluyen sus 10 horas de autonomía es acoplarlos a los extremos de la barra de sonido

Este es precisamente el escenario de uso que ha resuelto JBL consiguiendo que los altavoces satélite asociados a su barra de sonido sean completamente inalámbricos. Por un lado reciben la información de audio de forma inalámbrica desde la barra de sonido, al igual que muchas otras soluciones que podemos encontrar en las tiendas. Pero lo realmente curioso es que no necesitan que los conectemos a un enchufe porque incorporan su propia batería que, según JBL, les permite trabajar ininterrumpidamente durante 10 horas.

¿Qué sucede una vez que ha transcurrido ese tiempo y se ha terminado la batería? Sencillamente que tenemos que volver a cargarla adosando los altavoces satélite a los extremos de la barra de sonido, que actúa como si fuese una base de carga en toda regla. Esto es todo. Como veis esta solución sobre el papel pinta bien desde un punto de vista práctico, pero acarrea otra ventaja que puede pasar desapercibida, y en la que merece la pena que nos detengamos un momento.

Y es que la posibilidad de colocar los altavoces satélite con total flexibilidad y sin vernos condicionados por la cercanía de un enchufe nos permite elegir la ubicación idónea con libertad, lo que puede tener un impacto importante en la calidad del sonido. Esto se debe a que la barra de audio y los altavoces satélite utilizan las reflexiones murales, que son las reflexiones de las ondas sonoras en las paredes y el techo de la habitación, para recrear una escena de sonido envolvente. Si ubicamos los altavoces satélite en la posición ideal esa escena sonora será más profunda y envolvente, y, por tanto, nuestra experiencia también será más satisfactoria.

Otra característica interesante de esta barra de sonido es que es compatible con Google Chromecast, Apple Airplay 2 y Bluetooth, lo que debería permitirnos enviarle sonido desde un abanico de dispositivos muy amplio y de una forma sencilla. Se agradece que de cuando en cuando lleguen soluciones al mercado capaces de aportar algo de valor añadido.

JBL Bar 9.1 True Wireless: precio y disponibilidad

JBL ha confirmado que su nueva barra de sonido llegará a las tiendas durante la primavera de 2020, pero aún no ha dado a conocer su precio. Tan pronto como lo tengamos actualizaremos este artículo con esta información.