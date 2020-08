Bang & Olufsen Beoplay H95: lujo en el diseño y la promesa de hasta 38 horas de autonomía manteniendo la cancelación activa

En auriculares está de moda lo inalámbrico y la cancelación de ruido, pero no sólo de pequeños audífonos vive el usuario y sigue habiendo propuestas de auriculares circumaurales como esta de Bang & Olufsen, una vez más colocándose en la gama alta. Se trata de los nuevos BeoPlay H95, con diseño plegable y las líneas de diseño sobrias y elegantes que suelen tener los productos de la marca danesa.

Unos auriculares que se alejan de lo que planteaban los Beoplay E8 Sport y que van a competir directamente con alternativas como el buque insignia de Sony en esta línea, los Sony WH 1000XM4. Lo que destaca: la cancelación de ruido activa y adaptable y una autonomía que se acerca a las 40 horas.

Ficha técnica de los Bang & Olufsen Beoplay H95

Bang & Olufsen Beoplay H95 ACOPLAMIENTO Circumaural cerrado DIAFRAGMA Titanio, de 40 mm IMÁN Neodimio Conectividad Bluetooth 5.1 Cancelación de ruido Activa y adaptable RESPUESTA EN FRECUENCIA 20-22,000 Hz SENSINILIDAD 12 ohmios +/- 15% PERFIL DE SONIDO A2DP, AVRCP, HFP y HSP

101.5 dB, 1mW @1kHz AUTONOMÍA Hasta 38 horas teóricas (ANC activa)

Carga a través de USB tipo C PESO Auriculares: 323 g

Caja de aluminio: 500 g DIMENSIONES Auriculares: 185 x 165 x 80 mm

Caja de aluminio: 200 x 180 x 63 mm PRECIO 800 euros

Diseño elegante y hasta 38 horas de reproducción

Siendo auriculares de diadema es importante que no cansen tras horas de reproducción y que sean cómodos, y en este sentido B&O promete un ajuste cómodo que se adapta bien al pabellón auditivo. Son de forma oval y la parte del auricular está compuesta de piel de cordero y espuma maleable con efecto memoria, que según explican ya proporciona cierto grado de cancelación pasiva de ruido.

Como solemos ver en los productos de la marca, en este caso el marco está construido en aluminio, como la funda de transporte que se incluye. Dentro se esconden, entre otros componentes, los drivers de 40 milímetros recubiertos en titanio e imanes de neodimio, con lo que prometen un buen rendimiento sonoro.

Uno de los principales reclamos es la cancelación de ruido activa adaptable, con un sistema propio basado en el procesamiento digital que recurre a dos tipos de micrófonos (hay cuatro en total) buscando el máximo grado de anulación del sonido no deseado. Además, cuentan con Bluetooth 5.1 y los códecs ACC y aptXTM, con lo que prometen baja latencia y tasa de bits (bit-rate).

Con la cancelación activada la autonomía de estos auriculares es de hasta 38 horas, según B&O, hasta 50 horas si no encendemos esta función. Disponen de un puerto de carga USB tipo C y un tiempo de carga aproximado de dos horas para su batería de litio de 1.100 mAh, y se entregan un cable USB A-USB C, un cable de audio y un adaptador para el avión.

Precio y disponibilidad de los Bang & Olufsen Beoplay H95

Los nuevos auriculares de Bang & Olufsen ya están disponibles en la web de la compañía por un precio de 800 euros., empezando por una edición especial de 95 unidades en conmemoración del 95 aniversario de la compañía (con un "1/95) serigrafiado en los auriculares y en la caja). Más adelante estarán disponibles en su edición estándar y en color gris claro, por el mismo precio.