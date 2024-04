YouTube, a la caza de las apps alternativas: quiere que sea imposible reproducir vídeos saltándose los anuncios

YouTube avisa de una nueva ofensiva contra todas aquellas aplicaciones que infrinjan los términos de servicio de su API. Si bien no apunta a nombres concretos, es inevitable pensar en alternativas como reVanced o NewPipe, dos de los clientes más conocidos para utilizar YouTube sin anuncios.

Estas aplicaciones no están alojadas en Play Store, por lo que no tienen miedo alguno a los bloqueos de Google en su tienda oficial. No obstante, YouTube ya ha conseguido que algunos de sus rivales (ilícitos, según Google) acaben KO, por lo que las actuales alternativas están en peligro.

YouTube advierte: solo se puede usar su API bajo ciertas condiciones

Desde hace años, las APK con versiones modificadas de YouTube han sido populares en Android. A nadie le gusta ver anuncios (más en la nueva era de YouTube Premium, en la que o pagamos o la carga publicitaria es enorme), y apostar por estas alternativas ha sido la solución para algunos usuarios. ¿El problema? Es más que probable que estas apps estén incumpliendo los términos de servicio de YouTube con su API.

Un claro ejemplo es el extinto YouTube Vanced, un desarrollo que como cuentan en Xataka Móvil, acabó en cierre por presiones de Google. Esta app permitía descargar vídeos de YouTube y reproducir contenidos sin publicidad, básicamente una suerte de YouTubePremium.APK.

En un artículo publicado en el foro de soporte, el equipo de YouTube ha lanzado un claro mensaje: están empezando a perseguir las aplicaciones que violan los términos de servicio de YouTube, en concreto, los relacionados con el bloqueo de anuncios.

Los espectadores que utilicen estas aplicaciones de terceros pueden experimentar problemas de almacenamiento en búfer o ver el error "El siguiente contenido no está disponible en esta aplicación" al intentar ver un vídeo. Queremos hacer hincapié en que nuestras condiciones no permiten que las aplicaciones de terceros desactiven los anuncios porque eso impide que el creador sea recompensado por la audiencia, y los anuncios en YouTube ayudan a apoyar a los creadores y permiten que miles de millones de personas de todo el mundo utilicen el servicio de streaming. También entendemos que algunas personas prefieren una experiencia totalmente libre de anuncios, por lo que ofrecemos YouTube Premium.

YouTube avisa de que puede haber problemas de reproducción en aplicaciones que tratan de evitar los anuncios. Avisa por ello de que los usuarios que utilicen soluciones de este tipo pueden empezar a experimentar problemas a la hora de reproducir vídeos.

Pese a ello, no hay certezas sobre cómo pretenden realizar este bloqueo, ya que algunas apps como NewPipe no utilizan directamente la API de YouTube: obtienen los vídeos de la web y bloquean los anuncios.

Imagen | YouTube

En Xataka | YouTube amplía su ofensiva contra los bloqueadores de anuncios y deja claro que “infringen los términos del servicio”