X va a pagarle a los verificados para que hablen entre sí. Es otro paso más hacia una granja de clickbaits

Elon Musk ha hecho infinidad de cambios en Twitter para X sea de todo, menos lo que solía ser Twitter. La red social, antes enfocada a texto y hoy una plataforma video-first, ha dejado de priorizar la inmediatez y el contenido de calidad para potenciar lo viral y las publicaciones de los usuarios de pago (literalmente). Además de tener un mayor altavoz, los usuarios de pago pueden ganar dinero publicado y generando interacciones y hoy el sistema ha cambiado. Y lo ha hecho de manera que X corre el riesgo de convertirse en una granja de interacciones.

Cómo se gana ganaba dinero en X. Hasta ahora, X pagaba a los usuarios de pago (no a todos, solo a los Premium y Premium+) en función de la cantidad de anuncios que apareciesen en las respuestas de sus posts. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor viralidad, mayor cantidad de comentarios, más anuncios en las respuestas y más ingresos. La suma es simple.

Pues eso se acabó. Así ha sido hasta ahora, pero la plataforma ha cambiado el sistema. A través de un "comunicado" publicado por la cuenta oficial de X, la compañía ha anunciado la "mayor actualización" del programa de pago a creadores. "Los pagos están aumentando y ahora se os pagará en función de la interacción con vuestro contenido por parte de los usuarios Premium, no de los anuncios en las respuestas", afirma la plataforma. Según explican en el comunicado:

"Los anuncios en las respuestas ya no afectarán a tu pago. En su lugar, se te pagará en función de la interacción con tu contenido por parte de los usuarios Premium. Así, cuando tus seguidores se suscriban a X Premium e interactúen con tu contenido, te apoyarán directamente. Y, como X Premium está creciendo, tu pago también. Cuantas más suscripciones Premium haya, más ingresos obtendrás".

Usuarios pagando a usuarios... Es una forma de verlo, desde luego. Un punto de vista es que, tras este cambio, los usuarios pagan Premium para poder premiar y ser premiados por el contenido publicado.

Las primeras respuestas a cualquier tweet siempre, siempre, siempre son de cuentas Premium.

... o no. Otro punto de vista es que ahora X se desentiende un poco más a la hora de pagar. Antes, si tú estabas verificado y tus seguidores / personas que interactuaban con tu contenido no, cobrabas en función de la viralidad del post. Ahora no. Ahora un post puede ser infinitamente viral, pero si solo interactúan con él usuarios no premium, el creador no ganará dinero.

Es decir, que las interacciones, que antes definían lo "valioso" que era un post, han pasado a valer absolutamente nada y a ser una mera herramienta para ganar dinero. Es más, el propio creador se acaba de convertir en una herramienta de marketing de X, ya que ahora le interesa que sus seguidores sean Premium porque solo así ganará dinero con sus posts.

Una de las tantas cuentas Premium que generan engagement a base de contenido de terceros.

"Me van a funar, pero...". Con este nuevo movimiento, X se convierte definitivamente en una granja de interacciones. Una más grande, cabe remarcar. El contenido deja de ser valioso en sí mismo y pasa a serlo en función de cuántas interacciones genera. ¿Y qué contenido genera interacciones? El polémico, el que provoca controversia, enfado o discusión.

Sale más "rentable" publicar un vídeo viral con una opinión polémica o algo que vaya a generar debate, memes robados, vídeos de gatos o TikTok virales descargados sin marca de agua para ni siquiera citar al creador, que cualquier otra cosa.

Y por cierto, ¿has visto ya mi OF gratis en el link de la bio?

Pero es que ni eso. Porque incluso el contenido viral y/o polémico no vale de nada si los usuarios que lo ven y responden no están suscritos a Premium. ¿Cuál es el problema? Que los datos de cuántos usuarios son Premium no son públicos. El único dato oficial es el "como X Premium está creciendo" que X aseguraba en el comunicado mencionado anteriormente.

Creciendo, pero ¿cuánto? ¿Qué porcentaje de los usuarios de X son premium? Porque sí, cuando entras a las respuestas de un post las cuentas que aparecen arriba del todo son las de usuarios premium. Normal, pagan por ello, pero que haya muchos usuarios verificados en las respuestas de un post no es sinónimo ni de que haya muchos usuarios Premium en X, ni de que a esa persona la sigan muchos usuarios Premium, ni nada de nada.

El estado actual de X. Según los datos oficiales de X, los datos de uso de la plataforma son los más altos de la historia. El número de usuarios activos mensuales en el tercer trimestre de de 2024 fue de 547,9 millones, un 2% más interanual. ¿Cuántos son premium? Responde a este post con 💡y menciona a dos amigos para descubrirlo, diría la típica granja de interacciones en X. En lo que concierne a la empresa, Elon Musk la compró en 2022 por 44.000 millones de dólares, la hizo privada y empezó a hacer cambios.

La estimación actual de su valor, según Fidelity, es de 9.400 millones de dólares. Es una caída cercana al 80%.

