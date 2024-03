X ahora muestra tu IP por defecto en su nueva función de llamadas. Así puedes desactivarla en segundos

X, la red social anteriormente conocida como Twitter, se está actualizando con una nueva función: las llamadas y videollamadas. La función empezó a desplegarse a finales de febrero, pasando de ser una característica premium a una disponible para todos los usuarios.

Unas semanas después, el grueso de los usuarios empieza a tener disponible esta función. De su mano llega un importante problema de cara a la seguridad de los usuarios: por defecto es posible conocer la dirección IP a cualquier persona que entre en llamada con nosotros. Hay dos formas de impedir que esto suceda, por suerte, bastante sencillas.

La función de llamadas y videollamadas de X está integrada en un apartado de los ajustes quizás no del todo intuitivo: los mensajes directos. Por defecto viene activada, por lo que cualquier persona puede llamarte a través de la aplicación. Una importante puerta de cara al SPAM y cualquier tipo de llamada maliciosa.

No solo es llamativo que, por defecto, estas llamadas estén activas, sino que la propia aplicación reconoce que nuestra dirección IP no se oculta durante las mismas. Por suerte, hay una ruta en la que podemos proteger nuestra privacidad.

Abre la aplicación de X.

Pulsa en el apartado de "Configuración y privacidad".

Dirígete a "Privacidad y seguridad".

Busca el apartado de "Mensajes directos".

En el caso de que estés interesado en utilizar la función de llamadas en X pero no quieras mostrar tu IP, no tendrás más que activar "privacidad de la llamada mejorada". De esta forma, nuestra dirección IP no se revelará durante las llamadas.

La opción más radical (la que ha activado un servidor), es la de deshabilitar por completo las llamadas de audio y vídeo. De esta forma, nadie podrá llamarnos a través de la aplicación.

