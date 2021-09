Windows 11 llega con nueva versión de Fotos, la aplicación que cambia de look y añade un carrusel para navegar por la fototeca

Windows 11 estará disponible el próximo 5 de octubre en su versión final, pero el desarrollo de este sistema operativo sigue su marcha y también lo hace la renovación de sus aplicaciones nativas.

La última en sufrir cambios importantes es Fotos, que llega con una interfaz más limpia y clara y que entre otras cosas aporta nuevas herramientas para navegar por la fototeca —como un carrusel— y facilita el acceso a algunas opciones de edición.

Es sin duda una de las aplicaciones más utilizadas por su función como previsualizadora de imágenes en nuestro equipo, pero en Microsoft quieren convertirla en una herramienta más capaz y para ello su nueva versión llegará con cambios sensibles en Windows 11.

Pumped to share another #Windows11 first look with you - the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF