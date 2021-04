Windows 10 ARM puede funcionar en los Mac M1, pero Microsoft no mueve ficha y la pelota está en su tejado

El lanzamiento en noviembre de los Mac con el chip M1 de Apple tenía una consecuencia negativa para muchos usuarios: desaparecía Bootcamp, y con ello la opción de utilizar estos equipos con el sistema operativo Windows 10. Apple no obstante indicó que Microsoft dependía de sí misma para lograr que Windows 10 pudiese funcionar en estos Mac, seguramente refiriéndose a Windows 10 ARM.

Lo cierto es que esa edición ya funciona en los Mac M1. Lo hace mediante virtualización, y lo demuestran los movimientos que ha hecho Parallels, que habla abiertamente de ese soporte, y VMware, que no lo dice tan alto. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Windows 10 ARM no se puede licenciar ni instalar oficialmente. Microsoft no ha abierto de momento esa opción.

Si usas Windows 10 en Parallels podrías estar violando la EULA

Precisamente los responsables de VMware publicaban una entrada en su blog oficial hablando de los avances que están logrando a la hora de adaptar VMware Fusion a los Mac con chip M1. En dicho anuncio revelaban que "Actualmente Microsoft no vende licencias de Windows 10 ARM para máquinas virtuales".

Ese es de hecho el gran problema de la virtualización de Windows 10 ARM: Microsoft no concede esas licencias, lo que provoca que instalar Windows 10 ARM en un Mac M1 con el software de virtualización de VMware o de Parallels sea técnicamente ilegal. En VMware indican que solo se podría instalar Windows 10 ARM en sistemas con una versión licenciada de Windows 10, algo que no es posible en sistemas hardware de Apple.

Lo curioso es que mientras que en VMware son cautos con ese soporte —parecen tenerlo a punto, o casi, pero no lo dicen en voz alta— en Parallels han tomado el camino opuesto y directamente presumen del soporte de Windows 10 ARM en su software de virtualización.

En VMware explican que se han puesto en contacto con Microsoft para aclarar la situación, y añaden que si Microsoft ofrece licencias de Windows en ARM de forma más amplia, "estaremos preparados para soportarlo". Para ellos hacer algo como lo que hace Paralles podría violar la EULA (licencia de uso) de Windows 10 ARM, "y no vamos a hacer eso simplemente por poder decirlo en una nota de prensa", aseguran.

Lo que parece evidente es que hacer funcionar Windows 10 en los Mac M1 es totalmente factible a través al menos de la virtualización. Hacerlo de forma nativa parece algo más complicado, pero desde luego la que tiene que mover ficha en este sentido es Microsoft, y no parece interesada ni en licenciar su sistema operativo para habilitar esa virtualización ni en desarrollar ese sistema para que corra de forma nativa.

Vía | Tom's Hardware