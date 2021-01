WhatsApp mejora la seguridad de WhatsApp Web y Escritorio: pedirá autenticación biométrica para iniciar sesión

El acceso a WhatsApp Web y Escritorio siempre ha sido muy sencillo: se abre la app, se escanea un código QR y listo, ya se puede usar WhatsApp en el ordenador. Es un mecanismo que funciona, pero que tiene algún que otro escollo en lo que a seguridad se refiere. Ahora WhatsApp busca hacer de este proceso algo más seguro mediante autenticación biométrica.

Según ha explicado WhatsApp en un tweet publicado en su cuenta oficial, desde hoy la aplicación comenzará a pedir que introduzcamos nuestra huella dactilar o nuestra cara antes de enlazar dos dispositivos. De esa forma, WhatsApp añade una capa extra de seguridad a su aplicación, aunque el usuario podrá decidir si quiere activarla o no. Por supuesto, desde la empresa aseguran que WhatsApp no tiene acceso a los datos de la cara o de la huella dactilar.

Today we’re starting to roll out a new security feature for WhatsApp Web and Desktop: face and fingerprint unlock when linking devices.



WhatsApp does not see your face or fingerprint data.



Chats for your 👀 onlyhttps://t.co/qR3zsexzfj pic.twitter.com/Ei5G35MPpA