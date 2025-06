WhatsApp era el último refugio sin anuncios. Meta acaba de convertirla en un escaparate

Hace algo más de diez años la postura de WhatsApp (o, siendo más preciso, de sus fundadores) era clara: no vendían ni tenían pensado vender anuncios. Era una etapa del desarrollo de la app en la que sus responsables consideraban la carga publicitaria como un "insulto a la inteligencia". Ha llovido bastante desde entonces y desde que en 2014 la empresa fuera adquirida por Facebook, actual Meta.

La app no es lo que era en 2012, la app no tiene los dueños que tenía en 2012, y va a empezar a comportarse como lo que es. Una de las apps más usadas en el mundo en 2025.

El último refugio sin anuncios. Que WhatsApp permaneciese sin anuncios no era solo un movimiento en contra de la estrategia de Meta: era una señal de identidad. La app más usada en España y una de las cinco más descargas en el mundo no tenía publicidad pese a sus más de 2.000 millones de usuarios activos.

La app de mensajería instantánea más usada del mundo.

Multiplataforma y gratuita para todos.

No había un solo anuncio siendo propiedad de una empresa que monetiza, en gran parte, con anuncios.

Algo fallaba.

Instagram, Facebook, Messenger. No quedaba un solo rincón de Meta sin anuncios, e incluso rivales como Telegram se rendían al negocio publicitario en 2021. WhatsApp era uno de los reductos más insólitos de internet: uno con una de las mayores bases de usuarios activas en el mundo, sin rastro de publicidad.

Se acabó. A partir de hoy, 16 de junio, WhatsApp tendrá anuncios, y lo hará de una forma relativamente similar a la que hemos visto en aplicaciones como la de Instagram. En concreto, Meta quiere empezar a monetizar WhatsApp por tres vías.

Canales promocionados : aparecerán en la parte superior del explorador de canales.

: aparecerán en la parte superior del explorador de canales. Suscripciones de pago para canales : sistema de suscripción para acceso a contenido exclusivo.

: sistema de suscripción para acceso a contenido exclusivo. Publicidad en los estados: las empresas podrán publicar anuncios a través de WhatsApp Business. El objetivo inicial es de que los usuarios puedan acceder de forma sencilla a la conversación con la empresa, no estarán permitidos enlaces que redirijan a webs.

El primer paso hacia el escaparate. La clave en el movimiento de WhatsApp no está en el qué es la aplicación a partir de ahora: está en que ahora es posible que se convierta en algo completamente distinto a lo que conocemos. Este es solo el principio.

En 2006, el FC Barcelona bordaba en la camiseta de sus jugadores el logo de UNICEF. Fue un acontecimiento histórico que marcaba el final de la resistencia comercial en el fútbol de élite en un equipo con más de 100 años sin logos en sus dorsales. Aunque en el caso UNICEF el acto fue solidario (pagaban ellos a la agencia), acabó desembocando en lo inevitable: la normalización de la publicidad en el club.

Y a Meta le gustan los escaparates. El mejor ejemplo de en qué puede acabar convirtiendo Meta una app con apenas carga publicitaria está en Instagram. Una red social en la que, cada pocos segundos, estamos consumiendo anuncios. En concreto, uno cada tres historias y otro cada tres publicaciones en el feed. Es sencillamente imposible usar la app durante más de un minuto sin encontrarse un anuncio.

En 2013, cuando la publicidad llegó a Instagram (después de ser comprada por Facebook), era bastante limitada. Estaba principalmente centrada en grandes marcas, y su aparición en el feed no era demasiado frecuente. Es algo que cambió con la llegada de formatos como Reels e Stories, las gallinas de oro para aumentar el tiempo de retención en la app y la puerta a aumentar el volumen de anuncios de forma agresiva.

No quiero publicidad. Meta sabe bien cómo monetizar con publicidad: tanto si el usuario la visualiza como si no. La mejor prueba es su alternativa a la misma: pagar por tener una app libre de anuncios. No es una propuesta que se haya aterrizado aún para WhatsApp, pero sí otra de las vías posibles para convertir la app en la nueva gallina de los huevos de oro para Meta.

