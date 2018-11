Vine prepara su regreso triunfal ahora como 'Byte', una nueva red social de microvídeos que llegará durante la primavera de 2019

Movimiento complicado y arriesgado el que acaba de hacer Dom Hofmann, quien fuera el cofundador de Vine, aquella famosa red social de microvídeos que fue todo un éxito antes de que llegara Twitter a comprarla en 2012 para posteriormente cerrarla en 2016. Pues Vine está de vuelta, el detalle será ver si los viners también están listos para volver con ella.

Tras el cierre de Vine, Hofmann reapareció el año pasado mostrando un logo, con los colores y tipografía de Vine, donde se leía 'V2', lo que nos dejaba ver que su cocreador estaba preparando una segunda versión para su red social, nuevamente de forma independiente y sin el apoyo de Twitter. Después de meses de espera, hoy se confirma que Vine 2.0 resucitará durante la primera de 2019 y se llamará 'Byte'.

our new looping video app is called byte. launching spring 2019 pic.twitter.com/C3FMvkcIwc