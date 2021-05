Twitter compra Scroll: así funciona el servicio que servirá como base para su suscripción de pago y permitirá leer noticias sin anuncios

Twitter tiene grandes planes para las suscripciones de pago. Hoy anuncia la compra de Scroll, un servicio que por 5 dólares al mes permite leer noticias de páginas webs eliminando los anuncios. Según explica la compañía, Scroll se integrará a finales de año en el servicio de pago que Twitter prepara.

Pese a eliminar la publicidad, Scroll no es un bloqueador de anuncios al uso. El servicio utiliza las cookies para que no se envíe publicidad, pero a diferencia de los bloqueadores, envía un porcentaje de la suscripción de pago a las webs que visitamos.

Con la compra de Twitter se abre la posibilidad a que el servicio de pago de la red social sea un fácil mecanismo para "pagar" por las noticias que visitamos. El usuario se incorpora a una suscripción mensual, Twitter bloquea la publicidad de los medios y a cambio los medios reciben un porcentaje por parte de Twitter en función de las visitas de los usuarios.

Una nueva adquisición para reforzar el servicio de pago de Twitter

Por el momento no han trascendido muchos detalles de cómo será el servicio de suscripción de Twitter, pero con las sucesivas compras de los últimos meses cada vez empieza a tener más cuerpo. A finales de enero de 2021, Twitter compraba Revue para potenciar las newsletter.

Con poco más de un año de vida, Scroll es una startup que ofrece un interesante modelo para los usuarios que quieran pagar por las noticias y para los medios que busquen un método para cobrar por ellas, sin implementar un muro de pago tradicional.

"Scroll ha creado una forma de leer artículos sin anuncios, ventanas emergentes ni otros elementos que se interponen en el camino, limpiando la experiencia de lectura y brindando a las personas lo que quieren: solo el contenido", explica Twitter en un comunicado.

Desde el lado de los medios, Scroll permite generar más ingresos de los que se tendrían con los anuncios tradicionales, según explican. Una herramienta que ya utilizan medios como The Atlantic, The Verge, USA Today o The Daily Beast, entre otros.

Con la compra de Scroll, cierra Nuzzel

En 2019, Scroll compraba el servicio de noticias Nuzzel. Con la adquisición por parte de Twitter, la compañía ha anunciado que Nuzzel cerrará el próximo 6 de mayo de 2021.

Twitter informa que ha creado un equipo interno con los ingenieros de Nuzzel para aprovechar su experiencia e intentar construirla directamente en Twitter. Para los actuales usuarios de Nuzzel, se ha habilitado un canal donde compartir propuestas.

