Por qué un apagón digital en India está provocando que los usuarios se estén quedando sin sus cuentas de WhatsApp

Cachemira, un región con 13 millones de habitantes al norte de India, lleva desde 1947 en conflicto. India, Pakistán y China mantienen una disputa por el control territorial de Jammu y Cachemira, ya que India dice que la región es una parte integrante de la India y Pakistán cree que es un territorio en disputa cuyo estatus debe ser determinado por el pueblo. India administra la mitad de Cachemira, Pakistán una tercera parte y China controla Aksai Chin y parte del conocido como Valle Shaksgam, que fue una cesión de Pakistán.

Es un conflicto lejos de acabar y el último episodio lo protagonizó India hace cuatro meses, cuando eliminó la bandera de Cachemira y su constitución, degradando Jammu y Cachemira a dos territorios federales bajo el control del gobierno de Nueva Delhi. La medida fue acompañada, además de por una mayor militarización de la zona, por un apagón digital que dejaba a los ciudadanos de la región sin poder acceder a Internet o al teléfono, y eso está provocando que estos pierdan sus cuentas de WhatsApp, uno de los principales canales de comunicación de India.

La voz de alarma la dieron algunos usuarios por Twitter. Estos se dieron cuenta de que los usuarios de Cachemira que participaban en sus grupos de WhatsApp, que llevaban cuatro meses sin hablar, estaban abandonándolos sin motivo aparente y de forma masiva. Suhail Lyser, un estudiante de Cachemira que vive en Dehradun (norte de India), cuenta a BuzzFeed News que hasta 150 personas de la región salieron simultáneamente de un grupo de WhatsApp en el que compartían información y noticias sobre Cachemira.

After 4 months of total communication blackout, @WhatsApp is automatically deleting Kashmiris from groups.#Kashmir pic.twitter.com/GD1GXKNrX6