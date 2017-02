Puede que la navegación privada de tu navegador no sea tan privada como piensas

Hace tiempo que los navegadores de internet ofrecen entre sus características una muy llamativa: el modo privado de navegación, que cada desarrollo llama de formas distintas (por ejemplo, incógnito en Chrome, o InPrivate en Microsoft Edge). Para muchos es, simplemente, el "modo porno" por razones obvias.

Este modo de navegación permite acceder a algunas opciones de privacidad, pero muchos usuarios sobrestiman la capacidad de estos navegadores para protegernos. Una encuesta de DuckDuckGo revela ahora que una cosa es lo que hacen los modos privados de navegación y otra muy distinta lo que tú crees que hacen.

¿De qué nos protegen los modos privados de navegación?

Al abrir una de estas sesiones privadas de navegación normalmente obtendremos un pequeño mensaje en el que el navegador nos informa de cómo funionan estos modos. Habitualmente lo que hacen estas sesiones es evitar que se guarden en el historial de navegador, y normalmente tampoco se guardan cookies ni búsquedas. Uno de los navegadores más claros al informarnos de este modo es Chrome:

La página de soporte de este navegador también aclara con más detalle lo que hace y no hace este modo. Lo importante aquí es aclarar precisamente lo que no hace. En Chrome y otros navegadores solo impide que estos desarrollos "guarde tu actividad relacionada con visitas a sitios web".

Eso significa, como apuntan en esa documentación, que el modo privado no impedirá que otras fuentes vean los sitios que visitas. "Tu proveedor de servicios de internet, tu empleador (si usas una computadora de trabajo) y los mismos sitios web que visitas" sí que ven lo que haces.

El modo privado de navegación es muy útil para diversos escenarios (y no, no hablamos de ver porno), pero si lo que uno quiere es proteger de verdad su privacidad es conveniente que complemente estos modos con el uso de una VPN —algo que por ejemplo indican en Opera— o incluso que haga uso de navegadores como Tor, que se encargan de hacer anónimos todos los datos de navegación para que nuestra actividad en internet no pueda "asociarse" a nuestra identidad real.

Muchos usuarios no entienden qué hace el modo privado de navegación

En la encuesta de DuckDuckGo participaron más de 5.000 usuarios de internet en Estados Unidos, y se revelaron conclusiones de lo más relevantes. El uso de los modos privados de navegación es muy popular: cerca de la mitad de los usuarios lo ha usado al menos una vez, pero entre los que lo usan, más del 30% lo usa a diario y cerca del 25% lo usa al menos una vez a la semana.

Lo que sí quedó claro es que mucha gente utiliza estos navegadores para "búsquedas embarazosas", pero hay también quien aprovecha estos modos por encontrarse en una computadora pública, o bien para acceder a sitios de finanzas, compras o viajes.

Hay quien como yo lo utiliza para poder entrar en su cuenta de correo en un ordenador ajeno sabiendo que los detalles de esa sesión no quedarán almacenados, y otros que por ejemplo lo usan para desarrollo web (pruebas sin estar logado en el sistema). Las aplicaciones son, como decíamos, numerosas.

Internet sigue recopilando datos en estas sesiones

Lo curioso es cómo la gente creía que la navegación privada funcionaba. Entre las confusiones más frecuentes estaban las de creer que la navegación privada protegía al usuario de que los sitios web que visitase no lo supiesen o que el gobierno supiese a qué tipo de webs accedían.

Lo explicaba muy bien nuestro compañero Guillermo Julián en Genbeta hace tiempo indicando que este modo privado es local, y es más un compromiso del navegador. ¿Qué quiere decir "local"? Pues que en realidad "los sitios que visitas funcionan exactamente igual con o sin modo privado":

Esto quiere decir que si quieren seguirte, las páginas pueden hacerlo. Y es que aunque las cookies usuales no funcionen porque son borradas, quedan muchos métodos para identificarte. Por ejemplo, las cookies también se pueden almacenar en plugins como Flash, y éste no las borra al final del modo privado. También te pueden identificar por tu dirección IP, que no cambia (siempre estás en el mismo ordenador), o usar métodos avanzados como el canvas fingerprinting o el reciente fallo de supercookies HSTS.

Mensaje a los desarrolladores: necesitamos un modo privado que sea aún más privado

De hecho, según DuckDuckGo aproximadamente el 65% de los encuestados sobrestimaban las ventajas de este modo de navegación, y "eso deja a la mayoría de los usuarios de la navegación privada expuestos más de lo que creen que están".

Al informarles de cómo funcionaban en realidad estas sesiones, cerca de dos de cada tres usuarios opinaba que su navegador debería proteger más su privacidad, y casi el 85% estarían dispuestos a probar otro navegador web que ofreciera mayor protección de la privacidad.

Este parece un mensaje claro para los desarrolladores de navegadores: vuestro modo de navegación privada es útil, pero debería ser aún más potente en cuanto a la protección de nuestras sesiones de navegación.

Más información | DuckDuckGo (PDF)

