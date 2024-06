Editar fotos ha pasado a ser adictivo: así me ha convencido OPPO que todos los móviles necesitarán la IA

Editar fotos en el móvil es un engorro. Sí, podemos aplicar filtros fácilmente, pero poco más. Incluso aunque teníamos aplicaciones como Lightroom o Canvas, las posibilidades reales de edición era muy reducidas. Pero este año ha cambiado la situación gracias a la inteligencia artificial. Y la buena noticia es que no va a ser exclusivo de los gama alta como los Samsung Galaxy o los Google Pixel. Hoy OPPO anuncia que estas funciones de IA van a llegar antes de finalizar el 2024 a todo su catálogo de dispositivos, desde los Find X hasta la serie A más económica.

En Xataka hemos sido invitados por OPPO a un evento en Londres donde nos han enseñado cómo funcionan sus nuevas herramientas de IA. Y particularmente nos ha encantado una de ellas: AI Eraser. Una herramienta para editar fotos que utiliza la IA para eliminar objetos o personas de forma super sencilla. No es el único fabricante del ecosistema Android que dispone de esta opción, pero sí es quien lo ha implementado de forma más llamativa.

Es una opción más de la galería de fotos. Pulsamos en editar, en AI Eraser y con el dedo hacemos un círculo sobre lo que queremos borrar. No hace falta que sea preciso, pues aquí está la gracia de la IA. La propia función entiende qué es lo que queremos ocultar. Sea una persona que pasa por ahí, un objeto extraño o un edificio de fondo. Hacemos un círculo e inmediatamente la IA será capaz de seleccionar muy bien cuál es la forma exacta de lo que queremos borrar.

Editar fotos con IA es muy divertido

En unos segundos, y con una animación de lo más chula, el borrador con IA ocultará totalmente ese elemento, añadiendo el fondo adecuado para que la imagen siga teniendo sentido. Porque esta es precisamente su potencia. Antes los editores de imágenes se basaban únicamente en los colores de los alrededores de lo que borramos, pero la IA va más allá. "Entiende" que la foto es un campo de fútbol o una plaza llena de turistas y "sabe" qué colocar.

Tras pasarme un rato jugando con esta herramienta de OPPO, lo cierto es que me he visto totalmente enganchado. En mi caso particular dispongo de un Pixel y también dispone de esta opción con el nuevo Editor Mágico. Una vez he dejado de probar el modelo de OPPO, me he ido a mi móvil personal a comparar los resultados y hacer lo propio con mis fotos. Las dos herramientas consiguen resultados muy parecidos, aunque el diseño de AI Eraser es más entendible y rápido de usar.

Y es que aquí está lo que creo que es clave de esta función. En lo práctico y sencillo que resulta. Al igual que aplicar filtros es muy divertido y por ello se volvieron tan populares, creo que estos editores con IA pueden tener un recorrido similar. En poco tiempo podríamos ver una explosión de su uso. Según datos de OPPO en China, los usuarios que disponen de esta opción lo utilizan de media unas 15 veces al día. Y en algunos países como la India su uso es todavía mayor, de unas 25 veces al día.

"Los primeros días me puso a borrar a todas las personas que no pintaban nada en mis fotos", nos explica un ingeniero de OPPO durante la demostración. Está claro que estaba promocionando la herramienta, pero al día siguiente me he visto haciendo yo algo parecido para pasar el rato. Lo de editar las fotos en el móvil y borrar personas y elementos indeseados ya se me había pegado.

Con un solo botón podemos además ver el antes y el después. En ocasiones la IA falla al colocar texto, pero es algo que en general la IA generativa todavía tiene problemas. Afortunadamente en versiones como Midjourney V6 hemos visto que esto ya no suele fallar. Si AI Eraser ya es muy convincente, estamos seguros que a finales de año todas las herramientas de etse estilo serán muy muy precisas. Según describe OPPO, la herramienta detecta más de 120 tipos distintos de categorías de objetos y alcanza una precisión a nivel de los "distintos pelos del cabello".

Para funcionar, AI Eraser se basa en un modelo "Hybrid AI". Esto es, mitad conexión en la nube, mitad procesamiento en el propio dispositivo. En la primera versión que llega a Europa, AI Eraser necesita conexión a internet para funcionar. Sin embargo, en la versión China ya se permite utilizarlo sin conexión. En este caso, se debe descargar desde los ajustes un paquete de datos de aproximadamente 1 GB.

El camino a seguir por todos los fabricantes

Según datos de IDC, se espera que para 2024 haya unos 35 millones de dispositivos de menos de 1.000 euros que ofrecerán IA generativa. OPPO explica que su intención es llevar la IA a todo su catálogo y presumen de contar con 5.399 patentes relacionadas con la IA, siendo aproximadamente el 70% de estas relacionadas con la imagen.

Además de AI Eraser, OPPO cuenta con Breeno, su propio asistente de IA. Gracias a su uso los móviles de OPPO añaden sugerencias contextuales, accesos directos, gestos y recordatorios automáticos. Próximamente también resúmenes con IA en función de lo que aparece en pantalla.

OPPO no está sola en este impulso de la IA en el software para los móviles. Lo están implementando junto a Google con Gemini; junto a Microsoft y su conversión de voz y junto a Qualcomm y MediaTek como proveedores de chips. Este está siendo el año de la IA en los móviles. Una inteligencia artificial que llegará de muchas formas, pero al menos una de ellas estamos seguros que va a triunfar. La edición de fotos desde el móvil acaba de dar un salto enorme.

