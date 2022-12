No es un bot, es una IA tuitera. Y viene genial para esas veces que no sabemos qué contestar. Se trata de Replai, una herramienta basada en GPT-3 que permite contestar tuits con un solo clic. Y es sorprendente lo bien que funciona. La hemos estado probando y os animamos a que también lo hagáis vosotros, ya que hay una prueba inicial gratuita.

La IA integrada a la perfección en Twitter. Replai es una extensión para Chrome. Una vez instalada, desde la web de Twitter nos aparecerá una opción extra cuando vayamos a contestar cualquier tuit. Justo debajo de la caja de texto aparecen las opciones de 'Positivo', 'Chiste', 'Idea', 'Negativo' y 'Pregunta'. Haciendo un clic en una de ellas, la IA generará una respuesta de Twitter apropiada, siguiendo la opción elegida y en base al tuit original.

What a great day! Now I'm happy to share with you @replai_so — AI assistant for you here on Twitter. Human-like replies in 1 click, powered by GPT-3.



Would you like to try? Like & RT! pic.twitter.com/XFWvirbp8J