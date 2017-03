Microsoft quiere que todo el mundo cree y publique juegos en su plataforma Xbox: Xbox Live Creators Program

Microsoft quiere que cualquiera haga y publique juegos en su plataforma, ese es el resumen o descripción que podemos hacer del ‘Xbox Live Creators Program’. La firma de Redmond pone por delante de desarrolladores, de todo tipo y tamaño, la plataforma de publicación donde colocar sus creaciones, y lo más importante es que no habrá más coste que un pago inicial.

Bueno, quien dice Xbox, también tiene que decir Windows, ya que nos cuentan que es un proceso común el que hay que seguir para formar parte de este programa - hay que crear una UWP -. Sin ser tan relevante para el usuario final como el anuncio del Xbox Game Pass, sí es una iniciativa muy importante para los creadores de contenido, especialmente para aquellos que están comenzando o no tienen grandes recursos.

Xbox Live Creators Program abre la puerta a la publicación masiva en Xbox One y PC, y dicen que no habrá un control exhaustivo de lo que se comparte

El programa otorga a los desarrolladores el acceso a Xbox Live y sus funciones sociales - chat, hubs, grabación, rankings - para que los integren en los títulos UWP que se creen. Cualquier usuario de Xbox One o PC podrá acceder a ese juego y descargarlo, y es algo que se hará extensible a Project Scorpio, cuando llegue las próximas navidades.

Lo único que se queda fuera, como UWP — Unified Windows Platform — que es, son los logros y el multijugador, dos puntos exclusivos de Xbox One y el programa normal de desarrollo. Para publicar en el programa ‘Creators’ hay que pagar un fijo que va de 20 a 100 dólares, y no hay que pasar un proceso de acceso. No me preguntéis por ese rango, no hay más información.

Ni siquiera están obligando a que el desarrollador tenga el kit de desarrollo de Xbox One para publicar algo que vaya a salir en Xbox. Sí tendrán que formar parte del programa Insider y desarrollar en los motores de creación de juegos compatibles con la plataforma: Construct 2, MonoGame, Unity, y Xenko.

Los juegos que se crean en la nueva ‘Xbox Live Creators Program’ tendrán una sección especial en la tienda Xbox

Para el que ande perdido hay que comentar ID@Xbox es la forma en la que Microsoft deja a los desarrolladores independientes participar en la plataforma, lleva activa desde 2013 y así seguirá, conviviendo con este nuevo ‘Xbox Live Creators Program’.

¿Dónde está la diferencia? Pues en realidad es bastante ya que en ID@Xbox se recibe ayuda en marketing, soporte para el desarrollo, además de que los títulos tienen acceso a todas las funcionalidades posibles en la plataforma Xbox.

No se me olvida comentar, por si no se había entendido, que hay una condición importante a cumplir, el juego tiene que se una Universal Windows App, para que funcione en Windows 10 y en Xbox One. Obviamente Microsoft se reserva la posibilidad de eliminar los contenidos que considere.

Sinceramente nos parece que se abre una puerta de oportunidades, facilitando que cualquiera desde su casa y sin una gran inversión pueda tener un hueco en una plataforma con mucha visibilidad: un escaparate inmejorable para indies.

