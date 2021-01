Llega 'Leer después' a WhatsApp, la función que sustituye a los chats archivados y silencia automáticamente esas conversaciones

WhatsApp, la app de mensajería por excelencia, no está pasando por sus mejores momentos ahora mismo. Las diferentes polémicas que han surgido tras los cambios en su política de privacidad ha provocado que haya una migración masiva a apps como Signal y Telegram. No obstante, eso no impide que la app vaya añadiendo nuevas funcionalidades. La última de ellas sustituye la sección de chats archivados por 'Leer después' y automáticamente deshabilita las notificaciones.

'Read later' es en realidad el nombre que aparece en la beta de la app para Android. Actualmente en pruebas, la funcionalidad ha sido descubierta por WABetaInfo en la versión 2.21.2.2 beta para Android. Según se aprecia en las capturas, es un cambio de nombre para la sección de chats archivados que añade algunas características extra.

Archivados y silenciados

La funcionalidad para archivar chats lleva varios años ya en WhatsApp. Un chat archivado implica simplemente que deja de aparecer en la sección de conversaciones recientes. Sin embargo, vuelve a aparecer en el momento que recibimos un nuevo mensaje, independientemente de que hayamos archivado la conversación. Esto deja de ser así con 'Leer después'.

Sección 'Leer después' en la beta de WhatsApp. Vía WABetaInfo.

Según podemos ver en las capturas donde WhatsApp describe la funcionalidad, no recibiremos ninguna notificación de los chats que han sido guardados en 'Leer después'. La propia WhatsApp indica el motivo de esto: "Para reducir interrupciones, los chats con nuevos mensajes se quedarán aquí y no tendrás ninguna notificación.".

Dicho esto, parece ser que será posible utilizar WhatsApp como hasta ahora. En los ajustes de la app hay una opción para que las conversaciones que reciban mensajes nuevos y se encuentren en 'Leer después' vuelvan a la pantalla principal. Activando esta opción esencialmente hacemos que 'Leer después' simplemente sea un cambio de nombre.

Opción para deshabilitar el cambio en el funcionamiento de los chats archivados. Vía WABetaInfo.

Sea como sea, de momento es un cambio que ha aparecido en la versión beta de WhatsApp. Esto significa que no tiene por qué llegar a la versión final y que si lo hace también lo puede hacer con más cambios o variaciones. Tampoco queda claro cuándo WhatsApp va a decidir implementar esto para todos los usuarios.

Vía | Xataka Android