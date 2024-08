iOS 18.1 por fin puede borrar gente de las fotos. Hay un truco para hacerlo de forma mucho más sencilla

La última beta de iOS 18.1 trae consigo 'Clean Up'. Esta es una nueva función de Apple Intelligence que nos permite eliminar personas de las fotografías. Característica nueva para la app de Fotos del iPhone, pero no tanto para Google Fotos. Apple Intelligence, por el momento, está restringido para los iPhone de Estados Unidos, y no llegará a Europa hasta 2025. Además, tan solo funcionará en los nuevos iPhone 16, así como en los iPhone 15 Pro -los iPhone 15 se quedan fuera-.

Es por ello, que voy a enseñarte cómo puedes eliminar personas de las fotografías de forma completamente gratuita e independientemente del modelo que tengas de iPhone. Es un proceso que solo tiene un sacrificio: regalarle nuestra fotografía a Google.

Descarga Google Fotos. Aunque sea la galería por defecto de algunos móviles Android, nada te impide descargar Google Fotos de forma gratuita en tu iPhone. Necesitarás una cuenta de Google para poder utilizarla. La app es completamente gratuita y, si nunca has usado cuenta de Google porque solo usas iCloud, conviene saber que tienes 15 GB de almacenamiento completamente gratuitos.

Es importante que sepas que, para poder realizar este borrado hacen falta dos requisitos. El primero es que la fotografía debe estar almacenada en los servidores de Google, es decir, con la copia de seguridad hecha en Google Fotos.

La segunda es que este procesamiento se hace en la nube, por lo que necesitarás conexión a red, ya sea móvil o WiFi.

Google se encarga de analizar lo que sobra. Si tenemos una fotografía en la que hay sujetos en segundo plano y personas detrás, Google se encargará de avisarte de que puede eliminar a las personas del fondo. Basta con pulsar en "borrar todo" y, como por arte de magia, acabará con las personas que hay detrás tuya.

Pero la app va mucho más allá. El borrador mágico de incluye en Google Fotos de forma gratuita, y es una de las opciones de edición que permite. No tenemos más que abrir la fotografía, darle a editar y seleccionar el borrador mágico.

Ahora no solo podremos borrar personas: podremos borrar cualquier elemento de nuestra fotografía con tan solo seleccionarlo.

El curioso giro de Apple. Durante los últimos años, Apple ha sido de las compañías más puristas en lo respectivo a lo fotográfico. Mientras sus rivales implementaban funciones de IA para vitaminar las fotografías a cambio de perder naturalidad, el camino de Apple siempre fue el de no querer alterar la realidad.

Con 'Clean Up' se abre la veda. Es un primer gran paso para una Apple a la que no le da miedo ofrecer herramientas de modificación mediante IA, y que puede sorprendernos en un futuro con funciones de edición generativa, tal y como está logrando Google.

Imagen | Xataka

