Instagram te pedirá el DNI o que te hagas un selfie para calcular tu edad: no es tan seguro como parece

Instagram lleva meses haciendo pruebas con un nuevo sistema de verificación de edad. Pretende con él alejar a los menores de 13 años de la app y tratar de ser más rígida controlando las nuevas cuentas que se abren en la red social. En octubre las pruebas se extendían por países como India y Brasil y, desde este lunes, la función llega a España.

Es importante recalcar que estas nuevas medidas se activan cuando se intenta cambiar nuestra edad por una mayor o igual a 18 años y que, por el momento, no se hace referencia a su implementación completa para el registro desde cero en la app, la propia apertura de una cuenta en Instagram.

DNI o... video selfie "a ojo"

Instagram aplica desde ayer, lunes 7 de noviembre, nuevas medidas de verificación en España. La primera es la identificación a través de DNI o carnet de conducir. La app, a través de su API para acceder a la cámara de nuestro dispositivo, nos pedirá realizar una fotografía de nuestro DNI, para posteriormente verificarlo en un plazo máximo de dos días.

Meta asegura que el documento se guardará "de forma segura" durante 30 días en su base de datos, para ser eliminado posteriormente. Esta función de verificación mediante DNI es bastante típica en otras apps, pero no es tanto así con el segundo método que introduce Instagram.

La tecnología de Yoti estima tu edad a partir de tus rasgos faciales y comparte esa estimación con nosotros. Posteriormente, Meta y Yoti eliminan la imagen. La tecnología no puede reconocer tu identidad, solo tu edad.

Junto a Yoti, empresa especializada en identificación digital, Instagram ha implementado un sistema de reconocimiento mediante selfie. La clave y lo curioso aquí es que el sistema estimará tu edad y, en base a ello, procederán o no a verificarte. Aseguran que ni Yoti ni Meta almacenan el vídeo que has grabado, y que tan solo pueden reconocer tu edad, no la identidad de la persona.

El tercer y último método para verificar la edad será que lo hagan nuestros seguidores en común, un método que sorprende por no ser demasiado preciso y fiable. En este tercer escenario, nuestros seguidores (que deben tener, al menos, 18 años según la app), recibirán una solicitud para confirmar nuestra edad.