HarmonyOS de Huawei llegará finalmente a los móviles este 2 de junio, tras dos años desde su presentación

Finalmente llegará a los móviles, el sistema operativo propio de Huawei debutará este próximo 2 de junio. La compañía lo ha anunciado mediante un vídeo en YouTube y esto implica que HarmonyOS, tras ser presentado hace dos años, estará presente también en las pantallas más populares del mundo, las de los smartphones.

Según recoge Global Times, este próximo 2 de junio tendremos un evento donde se presentará HarmonyOS para móviles. Falta por ver si la llegada de HarmonyOS a móviles implica también la presentación de nuevos móviles. De lo contrario, HarmonyOS llegará a los teléfonos de gama alta y últimos modelos de la empresa china.

HarmonyOS, si bien fue un proyecto que venía de antes, ha tenido un enorme impacto dentro de la compañía desde el momento que Estados Unidos decidió poner a Huawei en su lista negra. Estando en dicha lista negra las empresas estadounidenses ahora tienen prohibido colaborar con Huawei, lo que implica por ejemplo que Google no pueda colocar sus servicios en los móviles Android. Harmony OS es la respuesta.

Previamente HarmonyOS ha debutado ya en otros dispositivos como pueden ser los televisores de Huawei. El smartphone sin embargo es un dispositivo más complejo y del que se espera más funciones, por lo que Huawei ha tardado un poco más en preparar el sistema operativo para esta plataforma. Dicho esto, hemos tenido hasta ahora diferentes versiones beta de Harmony OS.

Pivotar a software

Las sanciones de Estados Unidos han hecho mella en Huawei. El que en su momento fue el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo, ahora ocupa apenas el sexto lugar según Reuters. Una conclusión rápida que Huawei puede sacar de esto es que no pueden depender sólo de sus ingresos de vender hardware. No colaborar con empresas estadounidenses implica esencialmente no poder fabricar sus teléfonos y por lo tanto no tener qué vender. ¿La solución? Para el fundador y CEO de Huawei, Ren Zhengfei, el software.

En un comunicado interno al que ha accedido Reuters, el CEO de la compañía ha expresado que Huawei debería convertirse en una empresa con un importante enfoque en software. De este modo podrían aliviar el impacto de las sanciones estadunidenses. Sus dos principales bazas serían MindSpore (su plataforma de inteligencia artificial) y HarmonyOS (su sistema operativo). El tiempo lo dirá.