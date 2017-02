Guía para aprender a usar WhatsApp Status: cómo sacarle el máximo partido

Historias efímeras. Contar nuestras vivencias pero por corto plazo (24 horas concretamente) fue la premisa con la que nació Snapchat y lo que la empujó al éxito, con millones de usuarios, de a pie y famosos, compartiendo su vida mediante una aplicación sin ningún otro propósito adicional. Pero Snapchat ya no es la única vía para compartir nuestro día a día de una manera sencilla y rápida, ya que su funcionamiento ha sido imitado por Instagram y Facebook más recientemente.

Y si las amenazas para Snapchat no eran suficientes, ahora es WhatsApp la que ha presentado su arma para intentar que los usuarios que usaban las dos aplicaciones ahora solo necesiten una. WhatsApp Status ya está disponible en España y otros países y a continuación os vamos a contar cómo es la nueva función de una de las apps más usadas en todo el mundo.

¿Qué es concretamente WhatsApp Status?

Para alguien que conozca Snapchat o Instagram Stories en WhatsApp Status no va a encontrar nada nuevo, pero para quien no lo conozca nos explicamos. Los estados de WhatsApp no son más que otra vía para compartir nuestras vivencias diarias en formato foto o vídeo, pero con fecha de caducidad, ya que todo lo que allí publiquemos solo será accesible durante 24 horas desde su publicación, o hasta que decidamos eliminar el estado.

¿Cuándo podré acceder a WhatsApp Status?

Fue ayer, 20 de febrero de 2017, cuando WhatsApp anunció oficialmente el lanzamiento de WhatsApp Status, pero sólo estaba disponible en Holanda. A día de hoy WhatsApp ha empezado a habilitar los estados en más países, empezando por Reino Unido y España. En esta ocasión no es estrictamente necesario que actualices la aplicación para acceder a la nueva función, ya que se ha activado remotamente por parte de WhatsApp.

Si vives en uno de los países en el WhatsApp Status ya ha sido activado y no te aparece en la aplicación cierra y vuelve a abrir la aplicación y en última instancia comprueba que no tengas actualizaciones pendiente de realizar. Si la pestaña 'Estados' te sigue sin aparecer te toca tener paciencia, ya que la activación no se produce en todos los usuarios a la vez.

¿Quién puede ver mis estados?

WhatsApp sigue siendo una aplicación para ponernos en contacto con nuestra agenda, por lo que sus estados no serán tan accesibles como lo son las historias de Instagram, por poner un ejemplo. Dentro de la pestaña 'Estados' contamos con el apartado de privacidad, desde donde podemos establecer nuestras preferencias a la hora de acceder a nuestros estados.

Mis contactos : todos los usuarios que estén en mi agenda podrán ver mis estados.

: todos los usuarios que estén en mi agenda podrán ver mis estados. Mis contactos excepto... : permite excluir a los contactos que queramos.

: permite excluir a los contactos que queramos. Solo compartir con...: la opción más restrictiva, para que solo puedan ver los estados los contactos de una lista elaborada por nosotros mismos.

Cualquiera que no esté en nuestra agenda no podrá ver nuestros estados, pero si queremos asegurarnos la mayor privacidad posible el mejor recurso es recurrir a la última opción, que nos permite elegir concretamente quién queremos que pueda ver nuestros estados.

¿Cómo comparto o creo mi primer estado?

El proceso de creación de un estado es bien sencillo. Lo primero de todo será dirigirnos a la pestaña 'Estados' de la aplicación y desde ella podemos tanto pinchar en 'Añadir a mi estado' o en el icono de un circulo con el símbolo + que vemos en la esquina superior derecha.

Al pinchar en una de las dos opciones estaremos activando la cámara de nuestro móvil, para tomar una foto o vídeo. Para la primera opción sólo tenemos que apuntar y disparar, mientras que para grabar un vídeo tenemos que mantener pulsado el botón hasta que queramos detener la grabación. Eso sí, también podemos usar la galería y optar por una foto o vídeo que ya tengamos en nuestro móvil.

El proceso de crear un estado es muy sencillo: tomar la foto o el vídeo, editarlo si así lo queremos y enviar

Una vez tengamos la foto o el vídeo y antes de publicarla tenemos acceso a distintas opciones de edición. Por un lado podemos añadir cualquiera de los emojis disponibles en la aplicación, girándolos y poniéndolos en cualquier posición. También podemos añadir texto y por último dibujar libremente con un rotulador del color que elijamos.

Una vez completada la edición, si es que la queremos usar, sólo tenemos que pulsar en el botón de enviar y nuestros contactos podrán ver nuestro nuevo estado.

¿Puedo saber quién ha visto mis estados?

Saber cuánta gente ha visto nuestro estado e incluso sus identidades es algo muy sencillo. Solo tenemos que acceder a nuestros estados publicados y en la parte baja veremos un icono de un ojo acompañado de un número, que representa el número de personas que han visto el estado. Si pinchamos sobre dicho ojo veremos un listado con los nombres de esas personas y cuándo han accedido a nuestro estado.

¿Y tras las 24 horas?

Nada. Los estados desaparecen por completo tras 24 horas, aunque la foto o el vídeo se quedan en la memoria del teléfono de su creador. Eso sí, nada impide que quien vea tu estado pueda hacer un pantallazo desde su móvil.

¿Puedo interactuar con los estados de mis contactos?

Mientras estás viendo el estado de tus contactos en la parte inferior de la pantalla verás la opción 'Responder'. Si pinchas en ella podrás dejar un comentario a tu contacto, que solo él podrá ver, ya que le llegarán mediante un chat privado.