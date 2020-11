Google Pay se rediseña por completo con facilidades para pagar, descuentos y Google Plex, una cuenta bancaria propia

Google Pay es el último servicio de la compañía en recibir una gigantesca actualización. Con las nuevas aplicaciones para Android e iOS se reenfoca el servicio para que deje de ser sólo un lugar desde el que pagar y tener un historial. Se convierte en todo un centro de gestión de los pagos y los ingresos en general. Además, desde el próximo año se podrá acceder a Google Plex, una cuenta bancaria propia de Google en asociación con otros bancos (algo que se filtró en abril de este año).

Principalmente lo que Google ha hecho con Google Pay es reenfocarlo para ser un servicio de gestión del dinero completo. Algo similar a lo que ha hecho Apple con Apple Card o Samsung con Samsung Pay Card. La idea es que Google Pay sea un centro para la gestión de todos los gastos e integrado al completo con las tecnologías y el resto del ecosistema de Google.

Pagos enfocados en las personas, ofertas enfocadas a cada usuario

En primer lugar Google ha rediseñado la sección de pagos. Ahora ya no muestra simplemente un historial de todos los últimos pagos realizados. En su lugar se centra en dar más prioridad a las personas, grupos y empresas con las que más transacciones se realiza. Las transacciones por lo tanto se agrupan por los sujetos a las que van destinadas. Así mismo, permitirá solicitar dinero a amigos y contactos directamente desde aquí (como hace Bizum).

Por otro lado Google introduce descuentos y cupones en Google Pay. Ahora la aplicación mostrará un feed de promociones y ofertas para marcas determinadas que colaboren con Google. Esto como siempre está muy determinado por el lugar en el que el usuario se encuentra, difícilmente lo vamos a ver extendido en España como lo va a estar en Estados Unidos por ejemplo. La idea es que con los datos que tiene Google de cada usuario las recomendaciones de ofertas sean más específicas y personalizadas.

Google Plex

Sin duda el cambio más interesante de este nuevo rediseño tiene que ver con Google Plex. Google Plex es la intersección entre Google y los bancos tradicionales. Llegará el próximo año y será una serie de colaboraciones que Google haga con otros bancos para ofrecer tarjetas y cuentas corrientes propias de Google. Estas cuentas no tendrán cargos mensuales, cargos extra o requisitos de saldo mínimo.

Entre los primeros bancos con los que Google colaborará se encuentran los siguientes: Citi, Stanford Federal Credit Union, SEFCU, Seattle Bank, The Harbor Bank of Maryland, BankMobile, BMO, First Independence Bank, BBVA, Green Dot y Coastal Community Bank. el objetivo es agregar más a esa lista con el tiempo.

Dentro de Google Plex será posible añadir metas de ahorro, ver alertas de dónde se va el dinero, establacer límites y más opciones. Es a fin de cuentas muchas de las cosas que ya ofrecen muchos bancos en sus apps. Aunque claro, en este caso todo integrado en el ecosistema de Google y de una forma más cómoda de acceder y pagar. De momento falta que llegue para poder probarlo a fondo, lo hará primero en Estados Unidos y con el tiempo se expandirá a otros mercados.

