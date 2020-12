Google compra Neverware, la empresa detrás del software libre que permite convertir ordenadores viejos en un Chromebook

No todas las compras de las grandes compañías tecnológicas deben ser millonarias. También hay hueco para esas pequeñas adquisiciones que pueden generar mucho valor. Un caso sería la realizada durante esta semana por Google, con la compra de Neverware.

Neverware es la compañía detrás de CloudReady, un proyecto de código abierto que desde hace años permite resucitar viejos ordenadores con Windows y convertirlos en una especie de Chromebooks, con su propia versión de Chromium OS.

CloudReady, un proyecto abierto para instalar Chromium OS en portátiles antiguos

CloudReady dispone de dos versiones, una gratuita y otra de pago, enfocada al mundo educacional y con funciones extra. Con el paso de los años, Neverware ha sabido posicionarse como una herramienta muy práctica para aquellos usuarios u organizaciones con portátiles antiguos y que buscan un sistema operativo ligero como ChromeOS para darle una segunda vida.

Ahora que el proyecto pasa a manos de Google, es de esperar que la compañía integre esta posibilidad en ChromeOS. Una posibilidad es que Google ofrezca a escuelas y negocios la posibilidad de transformar sus equipos. Una alternativa adicional al hecho de enviar directamente nuevos equipos.

Por el momento Neverware no ha anunciado qué ocurrirá con sus usuarios de pago, pero no se descarta que se les ofrezca una cuenta de Google Suite.

La compra de Google son excelentes noticias para los usuarios de CloudReady. Por un lado recibirán soporte oficial y por otro podrían ver como algunas funciones que todavía no estaban disponibles, por fin estén a su disposición. En concreto se habla del soporte de Google Play, ya que al no ser la versión oficial de ChromeOS todavía no podían aprovechar esta función.

Desde el FAQ oficial creado por Neverware explican que no habrá cambios para los actuales ordenadores que utilicen la versión básica Home Edition y que cualquier novedad les será avisada en el futuro.

Google sigue impulsando su oferta de Chromebooks y la compra de Neverware, pese a no estar entre las más relevantes, sí puede ser muy útil para ayudar a ampliar la base de ChromeOS. En vez de intentar vender nuevos portátiles, esta vez Google quiere atraer a aquellos que ya poseen un equipo.

