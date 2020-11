GameOn es el nuevo "TikTok para gamers" de Amazon: una red social para compartir clips de juegos desde el móvil

Amazon ya tiene en su portfolio de productos una de las plataformas de videojuegos más grandes del mundo: Twitch, el servicio de streaming. Ahora va a por los jugadores móviles con el lanzamiento de GameOn, una especie de "TikTok para gamers", una red social para jugadores móviles enfocada a compartir clips de videojuegos y reacciones.

La aplicación ya está disponible en Google Play y Amazon App Store (parece que hay ciertas restricciones geográficas ahora mismo), es decir, solo en Android, y próximamente también llegará a iOS. Es completamente gratuita, tiene un pequeño editor de vídeo incorporado y algunas funciones que permiten a los usuarios grabar la pantalla en segundo plano mientras juegan.

Una red social para jugadores móviles

GameOn es una red social casi de los pies a la cabeza. No está enlazada a Twitch de ninguna manera, sino que el usuario debe crearse un perfil, personalizarlo y comenzar a subir sus clips de juegos. La app, por ahora, es compatible con alrededor de mil títulos entre los que se encuentran 'PUBG Mobile', 'Crossy Road', 'Angry Birds 2', 'Mobile Legends: Bang Bang', 'Among Us' y 'Clash Royale'.

La idea de la app es que el jugador grabe los clips del juego y los comparta con el resto de usuarios de la red social, algo que ya se hace en plataformas como Reddit, Twitter o Instagram. El jugador puede comenzar a grabar la pantalla en cualquier momento o, si lo prefiere, usar la función Recall, que graba automáticamente los últimos minutos de la partida. El clip puede durar entre 30 segundos y cinco minutos y se puede ajustar a placer.

El clip se guarda en local y solo se sube a la plataforma cuando el usuario quiera. El vídeo se puede editar para añadir texto y comentarios en vídeo enseñando nuestra cara y hablando a la audiencia. Posteriormente, el vídeo se sube a la plataforma y se puede comparte enlace mediante en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter o Discord. Los usuarios, por supuesto, pueden comentar y dar "me gusta", seguir al usuario y ver cuántas reproducciones tiene cada clip.

Y en ese sentido, GameOn cuenta con un sistema de vídeos destacados llamado "Featured Challenges". Este, localizado en la página principal, propone a los jugadores subir vídeos de determinados juegos. En función de los votos que reciban del resto de usuarios de GameOn los vídeos tendrán más o menos exposición en "Featured Challenges".

La app, como decíamos, es completamente gratuita y ya está disponible en Android, aunque ahora mismo hay limitaciones geográficas. El juego móvil lleva tiempo en pleno auge con grandes exponentes como 'Call of Duty Mobile', 'Brawl Stars' y 'Among Us', entre otros tantos títulos. De acuerdo a Sensor Tower, solo en 2019 los jugadores móviles gastaron 61.700 millones de dólares en juegos para smartphone.