Fotos y vídeos que se autodestruyen: la beta de WhatsApp revela la opción para enviar contenido que se elimina tras verlo

WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas as nivel mundial, incorpora nuevas funcionalidades a un ritmo más bajo que otros servicios. Esto es precisamente por la gran cantidad de usuarios que tiene y el impacto que estas nuevas características pueden tener. Es por ello que primero prueba muchas de estas funciones en su versión beta, que al mismo tiempo también nos permite ver por adelantado qué puede llegar a la app. En el caso de hoy, contenido que se autodestruye pasado un tiempo desde el envío.

Si te suena esta funcionalidad no es en vano, fue popularizada en gran parte por Snapchat y sus conversaciones efímeras. Posteriormente lo hemos visto también con fotografías en Instagram o apps como Messenger que permiten también enviar fotografías y vídeos que se autodestruyen. Quizás la próxima app en incorporarlo sea WhatsApp, o al menos eso deja ver su beta.

El envío de mensajes que se autodestruyen es en realidad algo que WhatsApp ha estado probando un tiempo en su versión beta. De hecho pudimos probarlo y explicar en detalle cómo funciona. Ahora parece ser que también llegará (de una forma parecida) al contenido multimedia.

Fotografías que desaparecen nada más verlas

Desde WaBetaInfo, que tiene acceso previo a las versiones en desarrollo de WhatsApp, han publicado capturas de esta nueva característica. La función parece haber proliferado en el desarrollo, ya que ahora también hay indicios de que estará disponible para fotografías, vídeos y otros contenidos multimedia. Es lo que deja ver la beta de Android en su versión 2.20.201.1 por las capturas.

Ejemplo de cómo aparece un contenido que se va a autodestruir. Vía WaBetaInfo.

Todo parece indicar que los usuarios no podrán escoger el tiempo que permanece el contenido antes de ser eliminado. Es decir, no se podrá escoger por ejemplo que una foto se borre tras dos o cinco minutos. En su lugar, una vez el receptor abre la imagen o contenido en general pasa a eliminarse en cuanto salga de su previsualización. De hecho, ni siquiera aparecerá un indicativo de que el mensaje se ha eliminado o caducado, sino que simplemente se elimina por completo de la conversación.

Como siempre, los mensajes que expiran tienen truco. Hay formas y formas de previsualizarlos o guardarlos sin que el remitente lo evite. Es por ello que no es un método infalible para tener más privacidad o seguridad, simplemente un método para no almacenar contenido irrelevante y con la confianza de que el receptor no lo hará tampoco. Es posible por ejemplo leer este contenido desde las notificaciones antes de que expire o simplemente hacer una captura de pantalla mientras se está visualizando. Algunas apps notifican al remitente si el receptor ha hecho capturas de pantalla.

De todos modos, cabe recordar que el hecho de que una funcionalidad aparezca en las versiones beta no significa que llegue a la versión final y para todo el público. Actualmente WhatsApp también está trabajando en otras opciones como la conexión desde múltiples dispositivos. Otra funcionalidades como el modo oscuro estuvieron en pruebas durante años hasta que finalmente llegaron a la versión estable. Y sin embargo otras opciones como el límite de reenvíos llegaron de inmediato a la versión estable. En definitiva, difícil sacar conclusiones de esta nueva funcionalidad más allá de que se está probando.

Vía | WaBetaInfo