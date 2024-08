Esta app demuestra los estragos de la fotografía computacional en el iPhone. Y da una perfecta solución al problema

Estoy cansado, bastante cansado, del sobreprocesado que hacen -la mayoría de- los fabricantes con las fotografías. Tenemos sensores cada vez mejores, lentes espectaculares con aperturas dignas de objetivos profesionales, y la capacidad para obtener resultados bastante similares en naturalidad y detalle a los de cámaras profesionales de hace unos años.

Sin embargo, análisis tras análisis suelo toparme con lo mismo: un sensor maravilloso empañado por un procesado que prima la nitidez artificial, mostrar más luminosidad de la que hay realmente en la escena y unos colores sobresaturados.

Los desarrolladores de Halide, una de las mejores aplicaciones de cámara manual para el iPhone han lanzado una función bastante curiosa. Una que llevo pidiendo años y que da lo que promete su nombre: "Process Zero".

Ni siquiera Apple respetaba el RAW. Una de las mayores quejas que llevo arrastrando durante años es la calidad del RAW de Apple. Queramos o no, ProRAW es un archivo -muy- procesado, lo que impide tener la naturalidad que sí nos ofrecen algunos fabricantes, como observamos en la gran comparativa fotográfica del año pasado.

Procesar el RAW, por más herejía que pueda parecer, tiene su sentido. Es una forma de obtener un RAW con mucho mayor rango dinámico del que podríamos rescatar en el archivo original. Uno prácticamente listo para reconvertir a JPEG y obtener una fotografía de mayor calidad y menos procesada.

Pese a ello, pocos teléfonos permiten disparar un RAW 100% bruto. Sin procesar, sin apilamiento de imágenes y con un resultado similar al de una cámara analógica.

Process Zero. Un proceso que no utiliza ni inteligencia artificial ni fotografía computacional para producir fotografías naturales con un aspecto cinematográfico. Esta es la definición que leemos en Lux sobre la nueva versión de Halide. Esta permite escoger ahora entre tres modos de disparo:

Process Zero (RAW)

Apple ProRAW (RAW)

Apple Processing (HEIC o JPEG)

ProRAW vs Process Zero.

Process Zero no es un filtro ni nada que se le parezca. Es, literalmente, la información a nivel bruto ofrecida por el sensor. Archivos con grano que no brillarán tanto en condiciones de baja luz, donde el procesado de los teléfonos suele ayudarnos a rescatar más luminosidad de la que realmente hay (muchas veces, con sentido).

Imagen: Lux. Quizás es hora de preguntarnos qué es una foto y qué no.

Este modo es un proceso de una sola imagen. Esto puede parecer normal, pero no lo es. Nuestros teléfonos suelen tomar una cantidad ingente de fotografías para lograr un mayor rango dinámico e información. Algunos llegan a disparar cerca de 10 fotos, aunque tú solo veas una.

ProRAW | Process Zero.

No todo es bueno. Si bien es una obligación ser crítico con los procesados modernos, es necesario entender su razón de ser. Disparar sin algoritmos en condiciones de buena luz es una gran noticia: colores reales, mayor nitidez, naturalidad en la fotografía.

Sin embargo, perderemos rango dinámico (sombras con más ruido, altas luces que no se pueden recuperar). Estamos limitándonos al propio rango dinámico del sensor. También perdemos la propia característica de las fotografías HDR, mediante las cuales nuestro teléfono es capaz de subir el brillo del panel para visualizarlas mejor.

Tampoco es posible disparar en 48 megapíxeles, al menos por el momento. Los resultados quedan limitados a 12. Esta opción está disponible dentro de Halide, y es compatible con cualquier iPhone con iOS 17.

Imagen | Lux

