Encontrar resultados de Google Maps en el buscador es ahora más difícil. Cumplir con Europa tiene un precio

Tras la entrada en vigor de la nueva DMA, Google está realizando cambios profundos también en su propio buscador. Uno de ellos afecta a Google Maps, una servicio que estaba completamente integrado en la búsqueda de Google y cuyos resultados siempre aparecían en la parte superior de la misma.

Al buscar cualquier dirección, restaurante o local, teníamos acceso directo a un mapa que nos llevaba a Maps, así como a resultados que enlazaban a dicha dirección. Desde hace unos días esto no es posible. Tu buscador no está roto: está más limitado a otras opciones.

Maps pierde presencia en el buscador de Google

El mapa ahora aparece mucho más abajo, y no lleva directamente a Maps.

La Ley De Mercados Digitales, también conocida como DMA por sus siglas en inglés (Digital Markets Act), ha obligado a google a mover ficha. A partir de ahora, cuando busques información en Google, Maps no estará tan presente.

Esto afecta a cualquier tipo de búsqueda: direcciones, puntos de interés, locales, restaurantes, empresas, etc. El primer resultado que aparecerá en la búsqueda ya no será Google Maps. De hecho, incluso en los casos en los que aparece el propio mapa de Maps, al pulsar sobre el mismo no abrirá Google Maps.

"Los mapas que pueden aparecen en los resultados de la búsqueda no enlazan a Google Maps. Se ha eliminado el enlace de Mapas en la parte superior de la página de búsquedas que enlaza con Google Maps." Google.

Será necesario pulsar sobre el botón de "direcciones" para indicar que, efectivamente, queremos abrir el servicio. También desaparece por completo de las opciones implementadas en la barra de direcciones, donde aparecen "imágenes", "vídeos", "noticias" o "libros". Ya no volveremos a ver la opción de "mapas" por aquí.

El objetivo de Europa es dar mayor visibilidad a alternativas de terceros, por lo que Google pierde el protagonismo en su propio buscador. Una propuesta lógica y antimonopolista, pero con una consecuencia inmediata: buscar en Google es peor que nunca.

El aumento de resultados pagados en las primeras posiciones de Google, las limitaciones impuestas por Europa, los contenidos generados por IA (aunque por fin se está empezando a reaccionar y castigar estos resultados) y la constante lucha por el SEO están logrando lo que parecía imposible. Hacer que busquemos en Google y no encontremos lo que queremos.

Imagen | Xataka

Imagen | Wikimedia Commons (Tdorante10)