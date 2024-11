Dar nuestro correo en internet puede dar algo de miedo. Google plantea una solución: camuflarlo

Quieres abrir cuenta en un nuevo servicio de internet, pero preferirías no usar tu cuenta habitual de correo electrónico. ¿Qué haces? Si usas Gmail puedes acudir a algunos trucos para filtrar posibles correos de spam que te lleguen posteriormente. El más célebre es agregar un signo más ("+") a tu correo, pero Google parece estar trabajando en otra alternativa.

Se trata de un sistema llamado "Shielded Email" ("Correo electrónico blindado") que Android Authority han detectado en la versión beta 24.45.33 de los servicios Google Play. Según la descripción de texto, la característica está dirigida a "mantener privada tu dirección de correo electrónico".

Esta opción parece haber sido diseñada para estar disponible cuando creemos nuevas cuentas en aplicaciones Android. Según su descripción "puede protegerte del seguimiento online y de robos de datos". No se sabe aún si servirá para crear cuentas nuevas en servicios web, por ejemplo.

En cualquier caso, la idea es que los emails que nos envíen esos servicios en los que nos hemos registrado lleguen a nuestro correo, pudiendo desactivar ese reenvío de correos cuando queramos. Para lograrlo el sistema crea diversos alias de un solo uso (o con un número limitado de usos) que reenviarán el mensaje a la dirección principal. Así pues, la dirección real queda "camuflada" con esos alias que funcionan como direcciones de correo auxiliares.

La característica no está realmente disponible de momento y solo aparece su descripción en esa versión beta. Sin embargo ese suele ser un claro indicio de que está en desarrollo y podría aparecer pronto. Lo que no está de momento claro es si será una opción a la que puedan acceder todos los usuarios o si quizás Google la ofrece para suscriptores de su programa Google One.

Imagen | Solen Feyissa

