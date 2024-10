Cuando todo se saturó, las redes sociales seguían ahí. La DANA nos ha recordado el lugar donde acudir en emergencias

Ha sido una noche terrible. La DANA sobre Valencia ha provocado una tragedia y durante horas se han vivido momentos de auténtico colapso. Los servicios de emergencia estaban saturados, las comunicaciones fallaban y las televisiones tardaron en reaccionar. Pero en medio de esta situación, las redes sociales mostraron su mejor cara.

Sobre redes sociales como X se ha hablado mucho y no siempre de forma positiva. Una opinión cada vez más generalizada es que son demasiado tóxicas y que incluso viviríamos mejor sin ellas, pero afortunadamente también son capaces de lo mejor. En esta ocasión, de ser un canal de comunicación en tiempo real ideal para compartir mensajes importantes.

Es fácil que se viralicen determinados mensajes en X, sobre todo si son dramáticos. Ocurre todos los días. Sin embargo, cuando nos llegan de golpe varios sobre un mismo tema, es que algo pasa. Es precisamente lo que se empezó a ver durante la tarde de ayer. Coches inundados, centros comerciales plagados de agua, personas atrapadas... mensajes a cada cual más preocupante.

Pidiendo y encontrando ayuda

Esta información en directo que nos llegaba a través de las redes sociales como X o TikTok contrastaba con el servicio informativo de la televisión pública. Lo que ya se considera una de las catástrofes meteorológicas más graves de la historia de España, no fue suficiente como para paralizar la programación habitual de RTVE. Hasta la medianoche, siendo ya conscientes de la gravedad del asunto, no se optó por hacer una cobertura especial. La televisión pública española no estuvo a la altura, mientras que en X se recibían de manera constante mensajes de gran valor informativo.

Los servicios de emergencias de la Generalitat Valenciana tuvieron problemas para contestar todas las llamadas al 112. Pero más allá del lógico colapso por teléfono, la cuenta del Centro de Coordinación de Emergencias GVA112 ofrecía información en redes sociales de manera constante.

Además de actualizaciones metereológicas, la cuenta estuvo transmitiendo el estado de las carreteras; desmintiendo noticias falsas y explicando distintas vías de alertar a los servicios de emergencia. Pura información de servicio.

Pero no solo las cuentas oficiales han hecho su parte. Las redes sociales la forman sus usuarios y durante el día de ayer se vieron múltiples mensajes de aviso a los servicios de emergencia.

Usuarios avisando de personas atrapadas; cientos de usuarios compartiendo esa información y dándole visibilidad para que llegue a los servicios de emergencia. En un momento donde la asistencia telefónica no daba a basto, las redes sociales se convirtieron en una vía adicional. Con una ventaja: su funcionamiento constante.

El episodio vivido en Valencia ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de las redes sociales en nuestra sociedad. Durante las primeras horas sirvieron para comprobar qué algo grave estaba ocurriendo; durante los peores momentos sirvieron para comunicarse y ayudar a los afectados. También han sido una vía excelente para acceder a información oficial.

La inmediatez de la información juega un rol esencial. Y para muestra tenemos el servicio ES-Alert de Protección Civil. Durante el día de ayer se activó en distintas ocasiones, pero llegó a los móviles de los valencianos cuando la lluvia ya llevaba horas provocando problemas.

La primera voz de alarma del Centro de Coordinación de Emergencias fue a las 12:20h. Sin embargo, como apunta Las Provincias, la primera alarma a los móviles no llegó hasta las 20:12 horas. Demasiado tarde, pues desde las 16:00h había zonas con casi 350 litros por metro cuadrado. Para esa hora, ya había carreteras como la A-3 con miles de conductores sin salida.

Las redes sociales son un vendaval de información y en muchas situaciones son un exceso, pero la crisis de Valencia con la DANA ha servido para que su mejor lado también pueda brillar. Porque en situaciones de emergencia, muchos usuarios quieren poner su granito de arena.

Imagen | Bombers Consorci VLC

