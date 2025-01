Bluesky y el fediverso quieren plantarle cara a Meta. Estas son las alternativas a Instagram que ya están sobre la mesa

Algo está pasando en el mundo de la tecnología en general y en el de las redes sociales en particular. Elon Musk le ha dado un tremendo giro de 180 grados a Twitter, ahora X; y Mark Zuckeberg, el reconvertido CEO de Meta, no ha sido menos. Las redes sociales están cambiando y no es de extrañar que hayan surgido alternativas que buscan ofrecer pastos más verdes a aquellos usuarios que ya no comulgan con sus políticas. Alternativas que llegan de la mano de Bluesky y del Fediverso. Vayamos por partes.

Qué ha pasado. El cambio que ha sufrido X desde la llegada de Elon Musk es más que evidente y sobre el mismo se han escrito ríos de tinta. El descontento de los usuarios provocó un éxodo hacia otras plataformas, principalmente Threads a.k.a. el Twitter de Instagram y Bluesky. Threads aplicó el funcionamiento de Instagram a post escritos, mientras que Bluesky buscaba ofrecer una experiencia similar a la del Twitter de antaño.

Instagram, por su parte, se mantuvo más o menos igual. Sin embargo, el reciente cambio de políticas de Meta no ha sentado particularmente bien a cierta parte de la comunidad de usuarios de Instagram. Así pues, los desarrolladores no han dudado en aprovechar la situación para poner sobre la mesa sus propias propuestas. Es el paso natural. Si ya hay un sustituto real para X como es Bluesky, solo era cuestión de tiempo que sucediese lo mismo con Instagram.

Las nuevas políticas de Meta. Hace apenas unos días, Mark Zuckerberg apareció en un vídeo diciendo que era el "momento de volver a nuestras raíces sobre la libertad de expresión". En este vídeo, Zuckerberg anunció un importante cambio en las políticas de moderación de contenidos de Meta, es decir, políticas que afectan de facto a Facebook, Instagram y Threads.

Uno de los grandes cambios es la eliminación del programa de fact-checking, que será sustituido por un sistema similar a las notas de la comunidad de X

Básicamente, Zuckerberg anunció que se eliminaba el programa de verificadores externos en Estados Unidos, las restricciones en asuntos como la inmigración, el género y la orientación sexual y un aumento del contenido político (para aquellos usuarios que así lo quieran). Estas medidas, anunciadas a las puertas de que Trump asuma el cargo de Presidente de Estados Unidos, permitirán ciertos comportamientos y discursos como, citamos textualmente:

"Sí permitimos las acusaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basan en el género o la orientación sexual, dado el discurso político y religioso sobre transexualidad y homosexualidad, y el uso habitual no grave de palabras como “raro”.

"Sí permitimos el contenido que abogue por las limitaciones de acceso a puestos de trabajo en cuerpos militares, fuerzas y cuerpos de seguridad, y el sector educativo en función del género. También permitimos este tipo de contenido en función de la orientación sexual, cuando este se basa en creencias religiosas".

Estas políticas, como decíamos, afectarán a todas las plataformas de Meta.

Captura de pantalla de Pixelfed | Imagen: Google Play

Fediverso. Ante esta situación, es normal que las plataformas rivales de Meta hayan querido ofrecer una alternativa. La primera es Pixelfed, que no es nueva en esto de las redes sociales pero sí ha dado ahora el primer gran paso para conquistar a miles de usuarios. Pixelfed es a Instagram lo que Mastodon a X. Es una alternativa open-source, descentralizada, basada en el fediverso, compatible con ActivityPub, sin anuncios y, desde ahora, con aplicaciones móviles oficiales.

Hasta el momento, Pixelfed solo estaba disponible a través de la web o de aplicaciones de terceros. Ahora tiene aplicación oficial para iOS y Android y, según su creador, Daniel Supernault, en sus primeras 24 horas de vida se han unido 11.000 personas. Actualmente, la plataforma tiene 373.000 usuarios que han compartido 137 millones de fotos y vídeos. Es una cifra lejana, muy lejana de las que maneja Instagram, pero es un avance.

Flashes. Bluesky ha conseguido convertirse en la gran alternativa para X y ahora aspira a hacer lo mismo con Instagram. No lo hace oficialmente, es decir, no es una app desarrollada por el equipo de Bluesky, sino que está en manos de Sebastian Vogelsang, un desarrollador alemán.

Flashes se basa en el mismo protocolo que Bluesky, AT Protocol, por lo que todo el contenido publicado por los usuarios de Flashes aparecerá en Bluesky. Al fin y al cabo, Flashes se ha construido sobre Skeets, un cliente de terceros para Bluesky desarrollado por Vogelsang. El desarrollador, sencillamente, le ha dado una vuelta a la interfaz para ofrecer algo más similar a una app de fotos.

Los usuarios podrán publicar hasta cuatro imágenes y vídeos de hasta un minuto de duración, que son las limitaciones impuestas por Bluesky hasta la fecha. Los comentarios e interacciones que los usuarios de Bluesky hagan en esas publicaciones aparecerán en Flashes, y viceversa. También habrá soporte para mensajes directos. El desarrollador también planea lanzar una app enfocada a vídeo.

Capturas de pantalla de RedNote | Imagen: Xataka

RedNote. Otra aplicación que está generando mucha tracción es RedNote, también conocida como Xiaohongshu o "el Instagram chino". El motivo es la inminente prohibición de TikTok en Estados Unidos y su auge pone sobre la mesa un asunto interesante: los usuarios parecen preferir propuestas extranjeras antes que apostar por las plataformas de Meta.

Plantarle cara a Meta. No es tarea fácil, sin duda. Meta tiene una enorme base de usuarios fruto de su larga trayectoria en este sector, así como mucho músculo financiero para actualizar sus apps, ofrecer funciones que los usuarios encuentran en sus competidoras y la capacidad de integrar tres de las apps más usadas en el mundo (Facebook, Instagram y WhatsApp) entre sí. Eso, sin embargo, no quiere decir que no puedan existir alternativas no tan pobladas como las apps de Meta, pero en las que la comunidad se encuentra más protegida o, sencillamente, mejor.

Imagen de portada | Brett Jordan