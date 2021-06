Así es Super Follows: el "Patreon de Twitter" donde los usuarios más populares ganan dinero por sus tweets

En febrero de este año Twitter anunció por primera vez Super Follows, un nuevo sistema por suscripción dentro de Twitter que permite a los usuarios cobrar (y a otros pagar) por los tweets. No hemos tenido más información de ello desde entonces, hasta ahora que se han filtrado nuevos detalles.

La investigadora de software Jane Manchun Wong ha desvelado nuevas características de la suscripción Super Follows de Twitter. Mediante ella los usuarios más populares de Twitter podrán pedir dinero a cambio de mostrar algunos de sus tweets, que sólo estarán disponibles para aquellos que paguen una suscripción al usuario en cuestión.

Twitter is working on Super Follows application



Requirements:

- Have at least 10000 followers

- Have posted at least 25 Tweets in past 30 days

- Be at least 18 years old



notably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2