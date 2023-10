Apple reconoce que el iPhone 15 Pro puede calentarse "más de lo esperado". Y apunta a un bug en iOS 17 y algunas apps

Desde que salieron a la venta una de las críticas que más ha circulado sobre los iPhone 15 Pro y Pro Max son sus problemas de sobrecalentamiento, queja que algunos usuarios han llegado a relacionar con una de las grandes novedades de los nuevos modelos: el uso de titanio en el marco. Apple ha salido ahora al paso de esas quejas para aclar que los posibles problemas con la temperatura se deben en a factores que poco tienen que ver con el harwdare y apunta principalmente un bug en el sistema iOS 17 y las actualizaciones de algunas apps de terceros.

Después de que circularan mensajes y vídeos que muestran cómo los nuevos dispositivos se sobrecalientan en ciertas circunstancias —también hay usuarios que han publicado tuits reivindicando que no han notado nada raro en sus iPhone—, los de Cupertino han reconocido el problema y garantizan que ya están trabajando para solucionarlo. "Hemos identificado algunas condiciones que pueden hacer que el iPhone se caliente más de lo esperado", señala Apple a CNET y Forbes.

¿Qué condiciones son esas? La compañía explica que el dispositivo puede percibirse más caliente durante los primeros días, tras su configuración o restauración, debido al aumento de la actividad del dispositivo en segundo plano.

Otra clave puede estar en la carga y los adaptadores de corriente. Según recoge CNT, la compañía asegura que el iPhone 15 Pro y Pro Max son compatibles con cualquier adaptador USB-C que cumpla el estándar USB-C, incluido USB Power Delivery, y que el dispositivo se regula para limitar la carga a un máximo de 27W. Si se usa un cargador de 20 W o más podría calentarse de forma temporal.

Lo más interesante de su explicación apunta sin embargo a otras dos claves del dispositivo: su sistema operativo y el uso de ciertas aplicaciones.

"Encontramos un error en iOS 17 que está afectando a algunos usuarios y se solucionará en una actualización de software —explican los de Cupertino—. Otro problema tiene que ver con algunas actualizaciones recientes de apps de terceros que hacen que se sobrecargue el sistema”. La compañía californiana asegura que es consciente del problema y ya está trabajando con los desarrolladores de las apps para crear correcciones que "están en proceso de implementación".

Tanto CNET como Forbes citan actualizaciones para iOS17 de algunas apps populares, como Instagram, Asphalt 9 o Uber que sobrecargarían la CPU del chip A17 Pro y sobrecalientan el móvil. Precisamente con ese telón de fondo Instagram habría lanzado una actualización con la versión 302 hace solo unos días. Apple no ha concretado cuándo lanzará una solución exactamente, pero Forbes desliza que iOS 17.1 se encuentra ya en versión beta y no prevé una reducción de rendimiento para solucionar los problemas de temperatura.

Otro mensaje que ha lanzado la firma es que el sobrecalentamiento no está relacionado con el uso de titanio en el marco o la subestructura de aluminio. De hecho sostiene que disipan el calor de forma más eficiente que el acero inoxidable de los modelos Pro anteriores. Algunos usuarios se han quejado también de la temperatura en iPhone 15 y iPhone 15 Plus, que no incorporan titanio.

