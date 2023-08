Las aplicaciones preinstaladas son una pesadilla en Windows: Microsoft lo sabe, así que está haciendo algo al respecto

Cuando empezamos a utilizar un ordenador con Windows 11, nada más encenderlo nos encontramos con un montón de aplicaciones preinstaladas de Microsoft (y puede que también bloatware de otras compañías). Algo lógico ante este tipo de escenario, aunque nos demande algo de tiempo, sería identificar las que no nos interesan para posteriormente eliminarlas, pero lo cierto es que esto no siempre es posible.

Hay aplicaciones que sencillamente no podemos eliminar. Si lo intentamos, haciendo clic derecho sobre alguna de ellas el menú Inicio, no encontraremos la opción para desinstalarlas. Y claro, esto puede ser un problema para muchos usuarios que desean tener en su ordenador lo estrictamente necesario. Microsoft lo sabe y en los últimos años se ha vuelto más flexible en este sentido. Ahora permitirá eliminar más de estas aplicaciones.

Adiós Cámara, Fotos y más

Microsoft está trabajando para que los usuarios de Windows 11 puedan eliminar como cualquier otra aplicación Cámara, Cortana, Fotos, Contactos y Escritorio remoto. En la actualidad esto no es posiblemente los métodos estándar y, si se quiere eliminarlas, hay que hacer un procedimiento manual que incluye introducir una serie de comandos en PowerShell. Ciertamente es una posibilidad, pero para los usuarios más técnicos.

Los cambios han empezado a aparecer en Windows 11 Insider Preview Build 25931, por lo que los usuarios del Programa Windows Insider ya pueden disfrutar de esta posibilidad que les permite desinstalar y si es necesario volver a instalar de manera sencilla las mencionadas aplicaciones preinstaladas. El resto tendremos que esperar un tiempo hasta que esta posibilidad empiece a desplegarse en versiones finales de Windows.

Cabe señalar que el problema de las aplicaciones preinstaladas que no se pueden desinstalar no es algo exclusivo de Microsoft. Enfocándonos en sistemas operativos de escritorio, macOS también forma parte del mismo grupo. La mayoría de las aplicaciones se pueden arrastrar hasta el Basurero, pero algunas como Safari, Mail, Calendario, Notas y Música, no permiten su eliminación de manera tradicional.

Imágenes: Microsoft

