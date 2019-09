Un Android para 'feature phones' pero con los servicios de Google: así es la versión filtrada para teléfonos sin pantalla táctil

Según Counterpoint Research, 1.500 millones de personas hacen uso de los 'feature phones' en todo el mundo. Hablamos de esos teléfonos básicos con conexión a internet, pero sin pantalla táctil ni la potencia que caracteriza a los smartphones. Una gama de entrada que pese a contar con muy poca representación en países avanzados, sí tiene un papel clave en centenares de países.

Con Android Go, Google ya tiene una versión de su sistema operativo adaptado a los smartphones más humildes, pero no sería suficiente para los 'feature phones'. Algo que podría cambiar próximamente si nos fijamos en el vídeo filtrado por 9to5Google, donde se aprecia una versión de Android, todavía no anunciada, funcionando en un 'feature phone' de Nokia.

Con las aplicaciones de Google, pero sin la Play Store

En el vídeo filtrado se aprecia un dispositivo Nokia ejecutando una versión de Android, basada en Android 8.1. Debemos tener en cuenta que uno de los requisitos para funcionar de Android es contar con una pantalla táctil, algo que no se cumpliría en este teléfono. En su lugar, desde los ajustes se aprecia el letrero de "Iron GAFP", que desde 9to5Google especulan que se refiere a "Google Android Feature Phone".

Entre las herramientas y opciones que tenemos se encuentra Google Assistant y una selección de aplicaciones entre las que encontramos Google Maps, Chrome o Youtube. A principios de año se encontraron evidencias que Google estaba trabajando en una versión de Chrome para feature phones, pero al parecer nos encontraríamos ante una versión completa de Android modificada para tal propósito.

Uno de los detalles que se puede ver en el vídeo es que la Play Store de Google no aparece por ningún lugar, pese a que sí tenemos muchas de las aplicaciones de Google. No se especifica cómo se instalarían aplicaciones en este sistema, aunque sí aparece en los menús de ajustes una opción de "auto-actualizar aplicaciones". Previsiblemente para ofrecer novedades en las aplicaciones preinstaladas.

No es la primera vez que Google invierte en un sistema para 'feature phones'

A mediados de 2018, Google anunciaba una inversión de 22 millones de dólares en KaiOS, un sistema operativo para teléfonos básicos. Se trata de un sistema basado en HTML5, JavaScript y CSS y apoyado además de Google por empresas como Facebook, TCL, HMD Global, Doro, Twitter, T-Mobile, Qualcomm, Spreadtrum, Sprint, Jio o Micromax.

Viendo el vídeo filtrado puede sorprender ver funcionando los servicios de Google en estos teléfonos, pero lo cierto es que Google ya anunció versiones de Assistant, Maps, Youtube y Google Search para KaiOS. Una vez solventado el hecho de rediseñar las aplicaciones para trabajar sin pantallas táctiles, no debería haber sido difícil realizar la adaptación a esta nueva versión de Android.

Y es que puede que competir contra iOS y Android sea una tarea titánica, pero sí hay espacio en el mercado para otros sistemas como lo demuestra el hecho que KaiOS ya cuente con más de 100 millones de usuarios en 100 países distintos. Un avance impulsado no solo por Google, también por la presencia de aplicaciones tan solicitadas como WhatsApp, que el pasado mes de julio llegaba a KaiOS. Habrá que esperar para conocer cuál es el verdadero significado del vídeo filtrado y si Google decide finalmente oficializar esta versión de Android para 'feature phones'.

Vía | 9to5Google