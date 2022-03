Android Auto 7.4 ya está disponible: estas son sus novedades y así puedes instalarlo

A mediados de febrero adelantábamos la llegada en fase beta de Android Auto 7.4, versión que aún no nos trae consigo el nuevo rediseño del sistema operativo, pero que cobra relevancia para mejorar y pulir la experiencia que ya teníamos con la versión de Android para vehículos.

Tras un mes de fase beta, Android 7.4 ya está en versión estable, descargable para todos los usuarios. Te contamos los principales cambios que llegan a esta versión, así como el método más sencillo para actualizar, ya que tiene su truco a pesar de estar disponible.

Android Auto 7.4 llega para todos corrigiendo pequeños errores

Android Auto 7.4 ya es oficial y ya se puede instalar en tu teléfono, aunque todavía no está distribuyendo en Play Store, donde se espera que aparezca la actualización en las próximas horas. A nivel funcional esta versión no aporta grandes cambios, aunque no por ello deja de ser un update relevante.

Android Auto 7.4 viene con correcciones de errores y mejoras en estabilidad. El gran salto vendrá con Coolwalk

Esta versión estable, en concreto la 7.4.6209, llega con correcciones de errores y mejoras a nivel de estabilidad, siendo una actualización acumulativa para mejorar la experiencia en Android Auto y cimentar el edificio que quieren empezar a construir con la llegada de Coolwalk, el próximo gran salto en interfaz y experiencia de uso.

Hasta que se estandarice Android Automotive, con actualizaciones OTA desde el propio coche, para actualizar Android Auto hay que actualizar la propia aplicación del móvil. Vamos a decirte cómo hacerlo, a pesar de que no esté disponible aún en Play Store.

Cómo instalar Android Auto 7.4

Android Auto 7.4 se empezará a distribuir como actualización de Play Store en las próximas horas, pero siempre podemos forzar la instalación manual si no queremos esperar. Tan solo necesitamos descargar el archivo APK y conectar el teléfono al coche, una vez actualizada la app.

Descargar el archivo en formato APK para tu móvil desde APKmirror.

Debes descargar la versión adaptada a tu teléfono, para asegurar la compatibilidad. Los móviles actuales suelen funcionar con la versión arm64-v8a.

Abre el archivo APK y deja que remplace la versión que ya tenías.

Conecta el móvil al coche con o sin cable.

Una vez realizado el proceso, tu coche tendrá Android Auto actualizado a la versión 7.4