Android 11 Go ya disponible: novedades de Android 11 y mejoras de rendimiento en móviles de gama de entrada

Primero fue Android 11 y ahora es el turno de Android 11 Go. Google ha hecho pública la nueva versión de su sistema operativo especialmente pensado para los móviles de la gama de entrada, donde las especificaciones no son tan potentes como en el resto de smartphones. Esta nueva iteración trae algunas de las novedades que vimos en Android 11 y además promete abrir apps hasta un 20% más rápido que en Android 11 Go.

La versión Go de Android se lanzó por primera vez en 2017 y es en cierto modo una versión ultraligera del "Android normal". Con ello los móviles de especificaciones más reducidas pueden disponer de una versión de Android que no se congela fácilmente al estar optimizada especialmente para este tipo de dispositivos. Así mismo, permite a estos móviles disfrutar de algunas de las últimas funciones publicadas para la versión normal de Android.

App de Google Go en Android 11 Go. Vía Google.

Las novedades de Android 11 Go

Según ha anunciado Google, Android 11 Go llega para traer algunas de las novedades que tiene Android 11. Entre ellas encontramos las siguientes:

Navegación por gestos: Los dispositivos de la gama de entrada también están recibiendo pantallas cada vez más grandes y ausencia de botones frontales. En consecuencia, Google ha implementado la navegación por gestos para cambiar de app o para volver a la pantalla de inicio.

Navegación por gestos en Android 11 Go. Vía Google.

Gestión de conversaciones: Similar a Android 11, ahora las notificaciones de apps de mensajerías quedan agrupadas en una única sección del centro de notificaciones, permitiendo así gestionarlas más cómodamente.

Mejoras en privacidad: Los permisos para las apps son más específicos ahora, permitiendo otorgar a cada una acceso a aspectos concretos como la cámara, el micrófono o la ubicación sólo de forma temporal.

Permisos temporales en Android 11 Go. Vía Google.

Nuevas funciones en apps Go: Android Go dispone de apps especificas que, al igual que el sistema operativo, se han optimizado para los dispositivos de gama de entrada. Google dice haber añadido nuevas funciones a estas y pone como ejemplo el acceso con código a Archivos de Google para guardar información de forma segura.

Apps en versión Go en Android 11 Go. Vía Google.

Móviles con hasta 2 GB de RAM

Sin embargo, a pesar de las novedades que trae Android 11 Go, quizás lo más interesante sea la mejora en rendimiento. Google dice que ahora Android 11 Go permite operar en dispositivos de hasta 2 GB de RAM, previamente eran 1,5 GB. De hecho todo apunta a que los nuevos teléfonos de menos de 2 GB de RAM tendrán que venir sí o sí con Android Go o Google no los certificará. Este extra de 500 MB permite abrir las apps hasta un 20% más rápido que en Android 10 Go, asegura Google.

A pesar de todo, no queda claro qué dispositivos se van a poder actualizar a Android 11 Go, lo único que indica la compañía es que los dispositivos con 2 GB de RAM o menos podrán funcionar con Android 11 Go. Lo veremos en los nuevos móviles de gama de entrada que salgan a partir de ahora, no está claro si en anteriores también.

