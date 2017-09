Amazon vs. Google: la batalla entre gigantes continua y tiene un nuevo episodio

Amazon y Google siguen enzarzadas en sus particulares peleas. Ambos gigantes tienen ya cierto historial de encontronazos en los que parecen querer ponerse zancadillas el uno al otro, y no podemos decir que los ataques vengan sólo de un lado. Ambas empresas han hecho movimientos con los que en cierta manera han perjudicado directa o indirectamente a la otra.

El último episodio lo hemos vivido esta madrugada, cuando Google ha retirado sin avisar su aplicación de YouTube del Echo Show, la pantalla inteligente de Amazon. La tienda online no se lo ha tomado nada bien y ha asegurado que Google no tenía ningún motivo técnico para hacerlo, mientras que Google ha dicho justo lo contrario.

¿Por qué se retiró YouTube del Echo Show?

Desde esta madrugada, cuando los usuarios del Echo Show que le han pedido a Alexa que les enseñe un vídeo de YouTube han recibido la siguiente respuesta: "Actualmente, Google no soporta Youtube en Echo Show". Un mensaje bastante sorprendente teniendo en cuenta que hasta entonces habían podido utilizarlo sin problema.

El dispositivo es una evolución de los altavoces Echo de Amazon con su asistente Alexa integrado. En esencia es uno de estos altavoces al que le han puesto una pantalla para poder añadir nuevas funciones como, por ejemplo, poder ver vídeos en Internet.

The Verge fue el primero en reportar la noticia, y se puso en contacto con Amazon para pedirles una declaración oficial. Desde la tienda online les respondieron con un comunicado en el que aseguraban que Google no tiene ninguna razón técnica para haber tomado esta decisión que, por cierto, no comunicaron a los usuarios.

"Google hizo un cambio hoy alrededor de las 3 pm. YouTube solía estar disponible para nuestros clientes compartidos en Echo Show. A partir de esta tarde, Google ha decidido dejar de hacer disponible YouTube en Echo Show, sin explicación y sin notificación a los clientes. No hay ninguna razón técnica para que la decisión, que es decepcionante y perjudica a ambos de nuestros clientes".

Desde Google en cambio también ha llegado otro comunicado, y este es prácticamente opuesto. En él, los responsables de la plataforma de streaming le echan la culpa a Amazon, ya que considera que la experiencia que estaba ofreciendo violaba sus términos de servicio, y aseguraban que llevan tiempo tratando de llegar a un acuerdo entre ambas empresas para normalizar la utilización de la plataforma.

"Hemos estado en negociaciones con Amazon por un largo tiempo, trabajando hacia un acuerdo que proporcionase grandes experiencias para los clientes en ambas plataformas. La implementación de YouTube de YouTube en el Echo Show viola nuestros términos de servicio, creando una experiencia de usuario rota. Esperamos poder llegar a un acuerdo y resolver estos problemas pronto".

Google suele pedir que quien implemente YouTube en su plataforma incluyan todas las opciones de su plataforma de vídeo, incluyendo las suscripciones, recomendaciones o reproducción automática. Quizá haya sido simplemente eso, que Amazon no las incluía, pero teniendo en cuenta que hasta ahora se estaba pudiendo utilizar quizá la razón tenga más que ver con algo que haya pasado en esas negociaciones.

En cualquier caso, la noticia tampoco es del todo sorprendente, ya que no es la primera vez (ni posiblemente la última) en la que ambas empresas se ponen la zancadilla la una a la otra en su particular guerra por el dominio de la red.

Las otras batallas entre Amazon y Google

Si pensamos en otras batallas entre ambas empresas, enseguida nos vienen a la cabeza otras que están teniendo también en el sector del vídeo online. Amazon no vende los populares Chromecast de Google desde que decidió retirarlos de su tienda en octubre del 2015. Teniendo en cuenta que es una de las mayores tiendas online, es un movimiento muy agresivo contra uno de los gadgets más populares de Google en los últimos años.

Esta decisión, sin embargo, fue tomada por Amazon como contraataque a una Google que no soportaba al completo Prime Video en su Chromecast. Con la llegada de este servicio de streaming a muchos otros países en los últimos meses, la ausencia de la posibilidad de utilizarla en el dispositivo de Google se ha hecho mucho más notable.

Amazon y Google también han intercambiado golpes en el sector móvil. Por una parte, la tienda online no incluye las aplicaciones de Google en sus tabletas Kindle Fire con un sistema operativo basado en Android. De hecho, ni siquiera cuentan con la tienda oficial de aplicaciones de Android, habiéndola sustituido por una propia.

Por otra parte, en 2014 Google decidió eliminar la aplicación oficial de Amazon de Google Play, y no dejó que la volvieran a tener hasta que le amputasen la tienda propia de aplicaciones que tenía. El resultado es que desde entonces, la aplicación de Amazon de Google Play es una versión limitada, mientras que desde la web de Amazon puedes descargar la app Amazon Underground con funciones avanzadas y ofertas exclusivas en aplicaciones para Android.

