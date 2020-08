Adaptarse o morir: Spotify prueba una nueva funcionalidad para "conciertos virtuales"

La pandemia actual ha cambiado de forma significativa a la industria de la música y los artistas en especial. La ausencia de conciertos, una de las principales fuentes de ingresos de los artistas, ha provocado que veamos una tendencia al alza por los conciertos virtuales. Aprovechando esto, Spotify está probando una nueva función para conectar a fans y artistas mediante conciertos virtuales.

Spotify como tal no llega a ser del todo rentable para los artistas, por lo que siempre han buscado formas alternativas de ingresar dinero. Una de esas alternativas han sido los conciertos y ahora que no los hay presenciales, muchos apuestan por hacerlos en streaming. Ahí es donde quiere entrar en juego Spotify.

En unas capturas publicadas en Twitter por Jane Manchun Wong tras hacer ingeniería inversa a la app de Spotify, aparece la nueva funcionalidad. Esencialmente se trata de una opción para encontrar y mostrar los eventos virtuales que los artistas van a celebrar próximamente.

Spotify is working on Virtual Events



The virtual event shown here is actually 2020 iHeartRadio Music Festival pic.twitter.com/I6BJDqeAnc