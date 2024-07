Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen, análisis: éste es el patinete eléctrico que me compraría con los ojos cerrados

Con el paso de los meses, los patinetes eléctricos han ido ganando más y más peso para los usuarios gracias a que son un excelente método de transporte urbano para cortas (y no tan cortas) distancias. Cómo no, Xiaomi cuenta con una importante presencia en el sector gracias a diversos modelos y uno de ellos, el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro de segunda generación, ha caído en nuestras manos.

Ni cortos ni perezosos, nos hemos subido al caballo de dos ruedas de la marca china para probarlo a fondo y poder saber, de primera mano, qué rendimiento ofrece para sus futuros dueños. Y ya lo sabemos. Sabemos cómo se comporta y qué es lo que se puede esperar de un patinete de estas características. Te lo contamos a continuación.

Ficha técnica del Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen



Xiaomi Electric Scooter 4 pro 2nd gen Velocidades Peatón: 6 km/h Estándar: 20 km/h Deportivo: 25 km/h Medidas y peso Apto para conductores entre 120 y 200 centímetros Peso del patinete: 19 kilos Carga máxima Hasta 120 kilos Soporta pendientes de hasta el 22% Autonomía Hasta 60 kilómetros entre cargas MOTOR 1000 W de potencia máxima 400 W de potencia nominal Batería 10 aH 468 Wh Seguridad Sistema de frenos doble eABS + freno de tambor Neumáticos resistentes a impactos con cámara de 10" Reflectores laterales, frontales y traseros con luces conectividad Xiaomi Home (iOS y Android) Precio 549,99 euros

Diseño: línea clásica que no se despega de sus hermanos

El diseño del Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen es impecable. Cada detalle está cuidado.

En un vehículo de estas características, cuya superficie está optimizada para portar lo mínimo indispensable para ofrecer una conducción cómoda y un buen soporte para los pies, la innovación en materia de diseño queda bastante limitada. Y cuando algo funciona, dicen que lo ideal es no tocarlo por lo que Xiaomi ha apostado por no despegarse mucho del resto de sus hermanos de la familia.

En este Xiaomi Electric Scooter 4 Pro nos encontramos con una estructura de sobras conocida en la familia. Como en el caso del Xiaomi Electric Scooter 4, el modelo Pro apuesta por mantener la bisagra de plegado en la parte delantera inferior, cerca de la rueda frontal, y dispone de un cierre de seguridad gracias a un click que, si bien no es estricamente imprescindible cerrarlo bien para poder conducirlo, sí nos asegura estabilidad y menores vibraciones durante la travesía.

El panel LED del patinete Pro de Xiaomi nos permite elegir la velocidad de circulación y comprobar la batería en todo momento

El resto de la estructura también es bastante clásica. En el manillar tenemos el mando central con pantalla LED para fijar el modo de conducción (peatón, estándar, deportivo) y encender y apagar el patinete, también contamos ahí con el freno, el acelerador y el timbre para avisar de nuestra presencia. Como nota personal, y poco acostumbrado a usar patinetes de este tipo pero sí motocicletas, habría preferido un puño giratorio para controlar la velocidad en lugar de la clásica palanca. Pero como digo, esto es algo muy personal y, en definitiva, el rango de velocidades para controlar el patinete tampoco es muy amplio.

En la parte trasera, incrustado en el propio guardabarros, tenemos la luz trasera. La luz frontal de circulación está en el frontal, bajo la pinza de plegado, y la superficie de apoyo para los pies es bastante amplia. De sobra para alojar dos pies que calzan un 45,5, si me preguntáis. En general, tenemos entre manos un patinete bastante cómodo y, sobre todo, muy bien construido y cuyos materiales ofrecen bastante seguridad. No hay más que observar que se acerca a los 20 kilos de peso, algo que no notaremos cuando lo transportemos rodando pero que sí se deja sentir a la hora de salvar obstáculos o al subir escaleras.

Como ocurre en otros modelos de la marca, como el Xiaomi Electric Scooter 4 que citaba anteriormente, he echado de menos algo más de potencia para las luces, aunque de nuevo esto es algo muy personal pues cuentan con el nivel de iluminación estándar para que este tipo de patinetes circule de forma segura. Iluminación perfecta, eso sí, la de la pantalla de control del dispositivo, que se atenúa automáticamente cuando encendemos la luz frontal y que nos muestra en todo momento datos clave como la velocidad a la que vamos o la energía que le queda a nuestras baterías. Y sí, también si estamos conectados al móvil a través del Bluetooth.

Circulando día a día con el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen

La única pega que se le puede poner al Scooter 4 Pro 2nd Gen es la falta de amortiguación

Comencemos este apartado, el del uso cotidiano del Scooter 4 Pro de Xiaomi, hablando un poco de la motorización. Tenemos entre manos un motor eléctrico capaz de desempeñar una potencia máxima de 1.000 W, con 400 W de potencia nominal. Nada mal si a eso le sumamos una batería de alta capacidad que nos ofrece 446Wh y que nos ayuda a quedarnos, incluso con el modo deportivo permanentemente activado, en torno a los 50 kilómetros de autonomía. Las especificaciones del patinete marcan 60 kilómetros pero, todo sea dicho, nosotros nos hemos quedado entre los 48 y 54 kilómetros durante las cargas de prueba.

Hablamos de un patinete eléctrico y, por tanto, de un vehículo diseñado para ciudad. En el caso de mi prueba, diseñado para ser conducido en un pueblo. De ahí que haya podido circular con el modo estándar sin ningún tipo de problema. Este modo nos ofrece un máximo de 20 kilómetros por hora, más que suficiente para el día a día, aunque podemos añadir 5 kilómetros por hora extra activando el modo deportivo (recordemos que 25km/h es el máximo que permite la ley). La diferencia no se aprecia demasiado, aunque también es cierto que el consumo de batería tampoco se dispara. Que cada uno adapte los modos de conducción a su día a día.

En mi caso, me he ido moviendo entre el modo estándar y el deportivo y he de decir que el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro se ha portado bien incluso subiendo cuestas. Nada mal teniendo en cuenta que ha tenido que tirar de mis casi 105 kilos, y eso no le ha impedido recuperar la velocidad de subida al cabo de unos segundos una vez se pierde el impulso inicial. Se nota que el motor es potente aunque, lógicamente, no debemos pedirle milagros.

Como también destacó mi compañero Alberto durante el análisis del hermano menor del Scooter 4 Pro, el Xiaomi Electric Scooter 4 a secas, he echado de menos algo de amortiguación, pues es el principal defecto que se aprecia al conducir este patinete. Las calles no siempre están perfectamente asfaltadas y el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro nos recuerda dónde está cada grieta en el asfalto, cada badén cuya rampa no está en perfectas condiciones y cada bordillo del acerado. Algo que también se agradecería al cambiar de superficies, como cuando nos encontramos con algo de arena, ya sea accidental o voluntariamente porque entramos en un parque.

Pero conducir un patinete no es preocuparse únicamente de la potencia, de la amortiguación o de si las ruedas son o no de calidad (lo confirmo, son excelentes), sino también de la maniobrabilidad. Y lo cierto es que el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro es bastante cómodo tanto para la circulación normal como a la hora de esquivar obstáculos. O de tomar curvas, algo que también es importante. Aquí hay que destacar que las curvas se toman bien incluso yendo a máxima velocidad, caso de circular por una carretera, aunque no esperemos poder realizar giros demasiado cerrados. En este caso (experiencial personal) es preferible soltar el acelerador, iniciar el giro y luego acelerar progresivamente durante el mismo. La sensación de agarre así es mucho mejor, incluso, y estaremos más seguros.

Y ya que hemos hablado de la frenada, destacar que el patinete Pro de Xiaomi cuenta con un sistema de frenado con doble eABS que se combina con un freno de tambor y que realiza un frenado de bastante nivel. Tanto que podemos llegar a asustarnos las primeras veces, pudiendo producirse algún que otro frenado en seco. Me ha pasado en las primeras rodadas pero tranquilos, pues es algo a lo que te acostumbras. Y en materia de seguridad, contar con un sistema de frenos de este tipo da bastante seguridad. Si aprietas a fondo, el patinete se va a ‘clavar’, y eso tranquiliza para protegernos en caso de un posible accidente cuando circulamos. Sin duda, uno de los puntos fuertes del Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.

Una vez comentado todo lo relativo a la circulación con el patinete, es justo dedicarle un apartado a la conexión con nuestro teléfono móvil. Se realiza a través de la app Xiaomi Home, el clásico hub de conexión de dispositivos para Xiaomi, y que encontramos tanto para iOS como para Android, así que no tendremos problemas en este sentido. El sistema de emparejamiento es bastante sencillo, todo sea dicho, y se solventa en pocos minutos gracias a un QR de instalación que encontramos durante los pasos de configuración. Activamos el Bluetooth de nuestro móvil, abrimos Xiaomi Home, encendemos el patinete y no tardaremos en tenerlo funcionando.

El diseño del Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen está cuidado en cada detalle

Dada la naturaleza del dispositivo, no debemos esperar que podamos hacer de todo con él a través del móvil. La app (y la interacción) es limitada en este sentido. Desde el móvil podremos comprobar la velocidad a la que circulamos, aunque esto puede verse en la pantalla del propio manillar, cuánta batería tenemos disponible para seguir circulando e incluso datos de los últimos viajes que hayamos hecho con él. A nivel ‘mecánico’ también podemos controlar algunos aspectos como el encendido fijo de la luz trasera, decidir qué tipo de recuperación de energía queremos configurar para los frenados o, por ejemlo, si queremos bloquearlo.

La configuración del Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen desde la app Xiaomi Home

Esto último es bastante útil ya que un patinete bloqueado pitará cuando alguien lo intente desplazar o mover del sitio, incluso si somos nosotros y hemos olvidado desactivar el bloqueo. Una función útil si dejamos el patinete aparcado en la puerta de algún establecimiento y lo abandonamos por algunos minutos. Tendremos la tranquilidad de que, si nos lo intentan robar, nos va a avisar con unos cuantos pitidos que se oyen bastante bien. No se trata de un sistema antirrobo infalible pero qué duda cabe que resultará de bastante utilidad. Punto para el software de Xiaomi en este apartado.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen, la opinión de Xataka

Sin duda, un patinete de mucha calidad, mucha potencia y (por desgracia) un precio elevado

De forma resumida, os hemos hablado de que estamos ante un patinete eléctrico con un diseño de primera categoría, que ha cuidado cada detalle y que, durante la conducción, resulta bastante cómodo. Así como también es cómo plegarlo para guardarlo en casa o en la oficina cuando no lo estemos utilizando.

El motor se siente potente, y basta con activar el modo deportivo y apretar la palanca a tope para notar la aceleración del patinete, a lo que hay que sumar la seguridad que ofrece el sistema de frenado eABS. Aunque como también he descrito durante el texto, he echado de menos la amortiguación para las ruedas. Por desgracia, las carreteras en España distan de ser perfectas y cada vibración se trasmite a nuestro cuerpo sin filtros. Algo que choca al principio pero a lo que te acabas acostumbrando. Pero es un aspecto a mejorar, no quiero confundiros.

Si el precio no es un problema, el Scooter 4 Pro 2nd Gen es el patinete a elegir

A pesar de que disto mucho de ser un peso pluma, el Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd Gen se ha portado bien en las cuestas una vez se pierde el impulso inicial del principio de la subida. Algo que he agradecido pues vivo en una zona elevada, y aunque le ha costado un poco recuperar la velocidad máxima, lo ha hecho en unas pocas decenas de metros. Sin duda estamos ante un patinete potente, estético, manejable y que se nota que está construido con materiales de calidad.

Si te estás preguntando si es el patinete eléctrico perfecto para ti, todo dependerá de tu uso. Pero estamos ante un patinete que sirve tanto para usuarios más expertos como para aquellos que se inicien en este tipo de vehículos. Y en el caso de que te pareciese demasiado caro, Xiaomi ofrece también otros modelos en categorías inferiores, más económicos. Pero créeme cuando te digo que con el modelo Pro de segunda generación no te vas a equivocar.

