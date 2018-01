SSD Sandisk Ultra 3D, análisis: el tope de rendimiento de la interfaz SATA está aquí

A la hora de escoger SSD para mejorar el rendimiento de nuestro PC, el tipo de memoria usada por la unidad SSD va a determinar desde la capacidad máxima disponible hasta el precio y rendimiento del SSD que compremos. Los Sandisk Ultra 3D son los nuevos modelos de consumo de la compañía que cuentan con tecnologías 3D NAND y nCache 2.0, y los cuales ya hemos probado en Xataka.

Así son los nuevos SSD Sandisk Ultra 3D

Aunque cuando uno se plantea cambiar el disco duro de un PC, ya sea sobremesa o portátil, por un SSD para mejorar el rendimiento, el precio es uno de los principales factores en la decisión de compra. En los modelos más asequibles quedan habitualmente de lado las últimas tecnologías de memoria y suelen ser modelos de menos capacidad.

De las tecnologías de memoria de los SSD, la 3D NAND es la que ha permitido variar esta tendencia y desde hace no mucho ha entrado de lleno en los modelos de consumo ofreciendo más capacidad y mejor fiabilidad de los chips sin que el precio se dispare. Sandisk tiene en sus modelos Ultra 3D una opción interesante si quieres más capacidad, hasta 2 TB, con un precio que no se dispara respecto a las soluciones que no usan tecnología 3D NAND aunque todavía son modelos algo más caros que la competencia directa, como los recientes Crucial MX500.

SSD Sandisk Ultra 3D Capacidad 1 TB (también de 2 TB, 250 GB y 500 GB) Tecnología Sandisk 3D TLC 64 capas Formatos Solo en unidad de 2,5 pulgadas Lectura secuencial 560 MB/s Escritura secuencial 530 MB/s Lectura aleatoria (IOPS) 95K Escritura aleatoria (IOPS) 84K TBW (TB) 400 Controlador Marvell 88SS1074 Precio 337 euros

A nivel de prestaciones teóricas, el Sandisk Ultra 3D que hemos probado, con capacidad de 1 TB, se ajusta a lo esperado: 560/530 MB/s en rendimiento secuencial lectura/escritura, más de 90k en lectura aleatoria y SATA a 6 GB/s. Este tipo de unidades SSD por ahora no están disponibles en formato M.2 y la garantía que ofrece en este producto Sandisk no pasa de los 3 años, lo que nos da unos datos por encima de los 500 GB/día en durabilidad si nos ceñimos al periodo de garantía.

Equipo de pruebas

Para los test de rendimiento de este Sandisk Ultra 3D de 1 TB hemos usado un equipo de pruebas compuesto por la combinación del procesador Ryzen 7 1800X sobre la placa base Gigabyte GA-AX370-Gaming 5, acompañado de 32 GB de memoria RAM DDR4 a 2400 Mhz y la tarjeta gráfica Nvidia GTX 1050.

En esta ocasión, para la comparativa de rendimiento contamos con los resultados de las unidades SSD 850 EVO de Samsung, el MX300 de Crucial, el OCZ TR150 y por último, el WD Blue SSD, todos ellos de 1 TB y con precio similar salvo ofertas especiales. En todos los casos, las unidades SSD se han conectado a la placa base directamente y se han actualizado con los últimos firmwares disponibles en el momento de las pruebas.

Rendimiento del Sandisk Ultra 3D de 1 TB

La medida del rendimiento del SSD de Sandisk que estamos probando la realizamos por medio de la batería de tests con el software específico de referencia para este tipo de mediciones: ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskMark, PC Mark 8 y AS SSD.

Arrancamos la comparativa con ATTO Disk Benchmark, donde podemos comprobar que el disco SSD de Sandisk incluso supera las cofras teóricas que proporciona el fabricante, quedando por delante del resto de unidades SATA probadas. Aquí es importante la comparativa con la unidad EVO de Samsung, actualmente la referencia del sector de consumo en esta capacidad, con el precio más cercano al SSD de Sandisk pese a que tiene su veteranía en el mercado, y la unidad a superar por cualquier SSD no NVMe de consumo.

La siguiente prueba que pusimos en marcha en nuestro PC fue el test CrystalDiskMark, donde el nuevo SSD de Sandisk confirma las cifras de lectura y escritura en modo secuencial, quedando de nuevo por delante de la unidad EVO de Samsung.

Si nos fijamos según CrystalDiskMark en el rendimiento cuando se trata de escritura y lectura de datos aleatorios (Random 4K QD32), este SSD rinde a 265 y 234 MB/s para lectura y escritura respectivamente.

El siguiente test que pasamos a la unidad de prueba es AS SSD, donde en lectura el Sandisk Ultra 3D mantiene el liderazgo pero sufre frente a todos sus rivales cuando se trata de velocidad de escritura. En todo caso, tanto cuando saca ventaja como en esta última prueba, las diferencias para el mercado de consumo son casi anecdóticas.

Por último tenemos la prueba de rendimiento con PCMark 7, valorando tanto la puntuación global como el ancho de banda de la unidad durante el test.

Con un precio todavía alto debido a la novedad de su lanzamiento, el Sandisk Ultra 3D cumple con lo que uno espera al comprar una unidad SSD basada en 3D Nand. Lo hace además sin rubor ante "el rey" Samsung y su EVO que ha marcado el camino estos años cuando nos referimos a capacidad y rendimiento sin perder la cabeza con el precio.

El factor a favor del modelo de Sandisk es su tecnología más actual, lo que le permite competir mejor que los demás a nivel de consumo, algo clave cuando hablamos de unidades que podemos montar en portátiles. Lo que sí que queda claro tras esta review del SSD 3D de Sandisk es que estamos ya en el límite de rendimiento dentro del mercado de consumo para este tipo de unidades, así que, quien aspire a mucho más, no tendrá por ahora más remedio que pagar más y pasarse a las rapidísimas NVMe.

Sandisk DashBoard: información y mantenimiento sencillo de la unidad SSD

Una de las aportaciones de Sandisk a este SSD lo encontramos en su consola o software Dashboard. Es un programa para Windows que podemos descargar gratuitamente y que, de manera muy sencilla, permite gestionar y conocer información básica del SSD que hemos instalado.

Aunque este software admite el formateo seguro de la unidad, así como gráficas de rendimiento en tiempo real, lo más interesante es lo sencillo que resulta clonar unidades cuando queremos renovar SSD, así como la actualizaciones del firmware (con avisos incluso por correo electrónico) y para mi, la información sobre uso y salud del disco SSD, algo crítico si tienes algo más que tu sistema operativo en el SSD de Sandisk.