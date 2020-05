Realme 6 Pro, primeras impresiones: fluidez y versatilidad por bandera en este gama media con precio muy competitivo

Después de probar a fondo el Realme 6, nos quedó claro que la marca busca dar lo máximo por lo mínimo en la gama media y en las primeras impresiones del Realme 6 Pro el déjà vu es inevitable. Se trata de una configuración algo más avanzada y acorde a ese apellido "Pro" que en este primer contacto con el móvil os contaremos con todo el detalle posible.

Viendo la ficha técnica lo que destaca es que en este caso se opta por un procesador de Qualcomm, también de gama media, y que se mantiene la memoria RAM con respecto al Relme 6. Pero en el Pro veremos más cámaras: una frontal más y también un teleobjetivo que se añade al triplete que formaban la estándar, el gran angular y la macro, pudiéndose así diferenciarse tanto en casa como con parte de la competencia.

Ficha técnica del Realme 6 Pro

REALME 6 PRO DIMENSIONES Y PESO 163,8 x 75,8 x 8,9 mm

202 gramos PANTALLA 6,6 pulgadas

Resolución FullHD+

90 Hz PROCESADOR Snapdragon 720G MEMORIA RAM 6 / 8 GB RAM ALMACENAMIENTO INTERNO 64 / 128 GB CÁMARA TRASERA 64 MP

8 MP ultra gran angular 119º

Telefoto 12 MP 54 mm f/2.5

2 MP Macro CÁMARA DELANTERA 16 MP + 8 MP gran angular BATERÍA 4.300 mAh

Carga rápida 30W SISTEMA OPERATIVO Android con Realme UI OTROS Lector de huellas lateral, altavoces supralineares, GPS dual PRECIO 8 GB + 128 GB: 329 euros

Una trasera discreta y llamativa a la vez

Los de Realme han llegado hace relativamente poco y cuando los diseños han llegado a parecer aburridos en cierto modo. Un terreno ya difícil para diferenciarse, pero aún así en los sucesivos lanzamientos han logrado marcar ciertas líneas de estética que hacen sus móviles parecidos en algunos aspectos como la parte superior de la trasera.

Es por ello que al ver este Realme 6 Pro por su parte trasera nos recuerda antes que nada a otros smartphones de la marca. De hecho, aunque ahora parece que se esté poniendo más de moda ubicar las cuatro cámaras y el flash en un módulo más rectangular (a lo ficha de dominó), en Realme se sigue optando por la hilera tipo semáforo como vimos en el 6 y vemos ahora en el 6 Pro.

Aunque es mayor, esta protuberancia es algo menos protagonista en una trasera colorida, vistosa y con reflejos múltiples. Nos recuerda a la del Realme X50 Pro 5G, pero siendo (quizás por el color) algo más llamativa y desenfadada, como si fuese enfocado a un público juvenil.

Se trata de un móvil grande y voluminoso, en parte por tener que albergar una pantalla con 6,6 pulgadas de diagonal (que no es poco), si bien vemos que los marcos no son demasiado gruesos. Tiene la habitual barbilla (un marco inferior que es más ancho que el resto), pero la sensación de todo pantalla está bien conseguida con ello y pese a tener una isleta que alberga dos cámaras, la cual parece guardar proporciones con la que vimos en el Samsung Galaxy S10+ (también con dos cámaras frontales) o el Honor V30 Pro.

La sensación de todo pantalla está bien conseguida pese a la barbilla y al agujero para las dos cámaras

Esto no significa que sea incómodo ni mucho menos: en mano cae bien y es ergonómico, teniendo muy bien ubicado el lector de huellas en el lateral. Este lector hace las veces de botón de encendido/bloqueo, teniendo los dos de volumen al lado contrario y conservando el minijack de audio en la base junto al USB tipo-C y el altavoz principal.

Tampoco parece mucho más pesado que otros móviles de tamaño similar. Aún hemos de comparar números y probarlo muchas más horas, pero al menos por ahora no nos ha llegado a cansar en ninguno de los agarres, y quizás por no tener que albergar una batería demasiado grande (4.300 mAh) han conseguido que no sea pesado.

Por ahora no nos ha parecido que resbale en exceso y aunque sí es algo deslizante no se escapa con facilidad, y el coeficiente de rozamiento es mucho mayor que con los acabados en mate que estamos viendo más este año, como en el Xiaomi Mi 10 Pro o el Huawei P40 Pro. Como hemos dicho antes, se trata de una trasera en brillo, pero al ser cristal veremos que se quedan con facilidad las huellas.

Así, con borde de plástico y cubierta y trasera de cristal, el Realme 6 Pro da la sensación de estar bien construido, acabado y de tener materiales resistentes (tiene Gorilla Glass 5 tanto delante como detrás). La estética, con esa especie de relámpagos recorriendo la parte trasera, no es la más discreta, pero al menos en este tono añil metalizado tampoco resulta histriónico ni exagerado, ofreciendo cierto juego con el reflejo de la luz.

Los 90 hercios se notan, pero también los 8 GB de RAM

En este Realme 6 Pro vemos una pantalla de 6,6 pulgadas con resolución FullHD+, que es casi la más habitual teniendo en cuenta que la vemos en muchos casos de las gamas media y alta, llegando casi a una densidad de 400 píxeles por pulgada. Esto hace que no echemos en falta detalle y nitidez: sin ser una densidad de récord, los contenidos se ven bien teniendo además una dosis de contraste suficiente.

Viene algo fría y con la saturación bastante elevada, aunque los ajustes del sistema permiten rebajarla al elegir el modo de color suave (y no el intenso que viene activado por defecto) y hasta cierto punto ajustar la temperatura. Veremos más en profundidad esta sección en el análisis a fondo, dado que como ya vimos en el Realme 6 y otros móviles de la marca es un apartado bastante completo, pero lo que ya podemos ver es una de las características más importantes de esta pantalla: los 90 hercios.

A priori podemos decir que nos recuerda bastante a lo que vimos en el Realme 6 (también con esta posibilidad), y es que el hecho de activar esta tasa de refresco ya dota de un plus de fluidez al sistema que a todas luces nos da que pensar que compensará dejar activada, sobre todo porque no conlleva tener que renunciar a la máxima resolución. Habrá que ver qué sacrificios conlleva esto para la autonomía, suponiendo que repercuta en las horas de la misma.

Hablando de esto, en el análisis completo veremos tanto cómo afecta al consumo energético como si se nota en las partidas de videojuegos, pero en las primeras pruebas sí que hemos notado que los 90 Hz favorecen la experiencia con apps compatibles como 'PUBG'. Aunque hemos de tener en cuenta que también ayudan los 8 GB de RAM y probablemente el Snapdragon 720G, un SoC para sacar partido al gaming y dar soporte en la gama media a tasas de refresco de hasta 120 Hz.

Con todo esto vemos que Realme UI, la capa de personalización que este móvil dispone sobre Android 10, se mueve muy bien y fluidísima. Tanto la apertura y carga de apps como la multitarea y los scroll se suceden con normalidad sin apreciar a priori problemas. El software parece estable y completo, sin apreciar bugs y muy lejos de notar lag o que se arrastre nada.

Así viene el Realme 6 Pro de fábrica (escritorio).

Así viene el Realme 6 Pro de fábrica (cajón de apps).

Los ajustes de Realme UI.

Las pocas partidas que hemos podido echar al 'PUBG', 'Asphalt 9' y 'Real Racing 3' han ido bien y la temperatura apenas aumenta en la parte trasera. Tampoco ha habido problemas al reproducir vídeo durante ratos largos, notando por cierto un buen desempeño del audio a nivel del altavoz, de modo que sin llegar a emitir en estéreo da un buen resultado a nivel de calidad.

Cuatro cámaras traseras y dos frontales: la versatilidad por bandera

La apuesta fotográfica es bastante interesante sobre el papel. Repasando lo que vemos en este Realme 6 Pro, en la parte trasera se integran las siguientes cuatro cámaras:

Sensor Samsung GW1 de 64 megapíxeles (1/1,72 pulgadas) y lente con apertura f/1.8 para la cámara principal.

Sensor de 8 megapíxeles para la lente gran angular de 119 grados y apertura f/2.3.

Teleobjetivo con sensor de 2 megapíxeles y zoom híbrido hasta 20x, apertura f/2.5. La marca usa el confuso término "zoom híbrido óptico" (que no deja de ser un oxímoron) para los 2 aumentos, lo cual en realidad se traduce como un zoom óptico de 2x al menos en este caso.

Sensor de 2 megapíxeles con lente macro con aperturaf/2.4 y distancia mínima de disparo de 4 centímetros.

En esas dos cámaras frontales que veíamos al inicio hay una cámara estándar con un sensor Sony IMZ471 combinado con un segundo sensor de 8 megapíxeles para una lente gran angular de 105 grados. Teniendo en cuenta todo esto y lo que permite la app de cámara, la versatilidad está servida en este smartphone a nivel de fotografía.

En cuanto a la calidad de las fotografías, aún hemos de probar todo este equipo más a fondo (sobre todo ahora que ya podemos salir a pasear y así tener mayor variedad de condiciones y entornos), pero de momento podemos decir que el rendimiento de la cámara estándar, el gran angular y el tele en exteriores es aceptable. Con luz abundante veremos que el rango dinámico no es muy amplio, y que el HDR ayuda bastante a aumentarlo y definir un poco mejor las fotografías en cuanto a las iluminaciones y sombras.

Las fotos en exteriores con luz abundante tienen un matiz rojizo y el balance de blancos automático tiene margen de mejora, aunque siempre nos quedará el modo Pro para ajustarlo manualmente. De noche el resultado es bastante decente, si bien ahí el zoom híbrido tiene bastante menor calidad.

El gran angular muestra una curvatura muy exagerada, sobre todo si en los bordes de la fotografía hay elementos como edificios o árboles. Pero no parece haber mucha diferencia de exposición, balance de blancos y saturación entre las lentes. Por su parte, la lente macro no sólo cumple con los 4 centímetros, hemos podido acercarnos algo más (a unos tres) sin que se desenfocase el primer plano, dando buen resultado al menos de día, aunque con algo de ruido si las condiciones eran menos favorables.

Otros aspectos que hemos observado son que el HDR ayuda bastante en contraluces (aunque quizás exacerbando algunos contornos) y que quizás el punto con más margen de mejora sea el detalle. El modo retrato parece funcionar bastante bien, sin ser exigente y guardando bien el detalle en el primer plano (aunque nos faltaría algún tipo de "ok" cuando estuviese activado además del aviso de alejarnos cuando lo requiere). Os dejamos algunas muestras con todas las cámaras.

Una propuesta completa y al día

De momento el Realme 6 Pro nos ha dejado muy buen sabor de boca y da la sensación de que la percepción de que se trata de un equipo potente para tareas que van más allá del uso más básico. Pese al tamaño, es cómodo y la pantalla ha rendido muy bien, además al ser plana garantiza en cierto modo que no haya sorpresas en cuanto a toques accidentales.

Desde luego, si coge la estela del Realme 6 (que lo parece) será a todas luces una opción competitiva en la gama media por su combinación de características, buen funcionamiento y precio. Parece cumplir como centro multimedia para ver y escuchar contenidos, a falta de ver cómo impacta este exigente uso en su batería y que no veamos algún problema que aparezca con el uso más seguido.

El software parece más maduro y eso nos hace pensar que no nos encontraremos bugs importantes (de hecho, ya hemos recibido una actualización con mejoras incluyendo la cámara). Las cámaras quizás puedan tener algo de margen de mejora, pero al menos no se ha renunciado a un teleobjetivo, acompañándolas de una completa app que da opciones como el disparo en RAW o elegir o no los 64 megapíxeles.