Razer Phone tras un mes de uso: mucha potencia para tan poco juego

Una cámara muy lejos de lo ideal. Cuando tienes una pantalla que ofrece unas imágenes tan espectaculares, ver en ella las fotos que sacas con una cámara tan modesta parece contraproducente. Vienes de ver vídeos en 1440p y juegos moviéndose con una tasa de refresco alucinante, pero ahora te toca ver colores apagados y ruido en las imágenes. No digo que sea imposible sacar buenas fotos a base de toquetear (aunque sí difícil), pero soy jugador, no fotógrafo, y hay otros móviles que sí me permiten soñar que soy bueno en ambas cosas aunque sea mentira.

Sus posibilidades están muy por encima de su catálogo. El mayor bajón que he sentido al jugar en el Razer Phone ha sido con aquellos juegos que no acababan de funcionar como se supone que deberían en mi móvil del día a día (hola, ‘Rules of Survival’). Piensas, “ahora sí, ya verás”, pero lo que te encuentras es un título que no funcionaba mal por el hecho de estar en un móvil peor, es que simplemente está mal optimizado. No han sido pocos los juegos con los que me ha venido a la cabeza la idea de tener un teléfono en mis manos al que no le estoy sacando todo el partido. Si bien es cierto que hay opciones como ‘Arena of Valor’ o ‘Titanfall: Assault’ que te hacen creer que tienes una consola en tus manos, el catálogo de juegos de Google Play no está preparado para aprovechar todo lo que puede llegar a ofrecer el Razer Phone.