Motorola Razr 40 y 40 Ultra, primeras impresiones: un gran golpe en calidad-precio para gobernar el reino de los plegables tipo concha

Sólo hace unos meses que llegó a España el Motorola Razr 2022 como la mayor apuesta de Motorola en el terreno de los plegables. Tipo concha, eso sí. Y sin esperar demasiado, la firma propiedad de Lenovo ha lanzado no uno, sino dos nuevos smartphones para este nicho que, al menos sobre el papel, apuntan bien alto.

Se tratan de los Motorola Razr 40 y Motorola Razr 40 Ultra, dispositivos con los que ya hemos podido trastear en Xataka. No tanto como para traer un análisis completo, pero sí una primera toma de contacto con la que ya podemos intuir la elevada apuesta de la marca. Aunque, eso sí, no son perfectos.

Ficha técnica de los Motorola Razr 40 y Motorola Razr 40 Ultra



MOTOROLA RAZR 40 MOTOROLA RAZR 40 ULTRA Dimensiones y peso Plegado: 88,24 x 73,95 x 15,8 mm Desplegado: 170,82 x 73,95 x 7,35 mm 188,6 gramos Plegado: 88,42 x 73,95 x 15,1 mm Desplegado: 170,83 x 73,95 x 6,9 mm 184,5 gramos (Magenta) y 188,5 gramos (Negro y Azul) Pantalla externa pOLED de 1,5 pulgadas Resolución de 194 x 368p 282 ppi 120 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 2:1 Brillo máximo de 1.000 nits pOLED de 3,6 pulgadas Resolución de 1.066 x 1.056p 433 ppi 144 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 1:1 Brillo máximo de 1.100 nits Pantalla interna pOLED plegable de 6,9 pulgadas Resolución de 2.640 x 1.080p 433 ppi 144 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 22:9 Brillo máximo de 1.400 nits pOLED plegable de 6,9 pulgadas Resolución de 2.640 x 1.080p 433 ppi 165 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 22:9 Brillo máximo de 1.400 nits Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8 GB LPDDR5 8/12 GB LPDDR5 Almacenamiento 128/256 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 3.1 Cámara delantera 32 Mpx f/2,4 32 Mpx f/2,4 Cámaras traseras Principal: 64 Mpx f/1,7 OIS Gran angular: 13 Mpx f/2,2 Principal: 12 Mpx f/1,5 OIS Gran angular: 13 Mpx f/2,2 Batería 4.200 mAh 30 W de carga rápida por cable 5 W de carga inalámbrica 3.800 mAh 30 W de carga rápida por cable 5 W de carga inalámbrica Software Android 13 Android 13 Conectividad WiFi 6E 5G Bluetooth 5.3 GPS USB-C (USB 2.0) WiFi 6E 5G Bluetooth 5.3 GPS USB-C (USB 2.0) Otros Sensor de huellas en el lateral Sensor de huellas en el lateral Precio 899,99 euros 1.199,99 euros





Dos estilos similares en concepto, aunque con una evidente diferencia: las pantallas

Si observamos ambos terminales plegados por la cara en la que figura el logo de Motorola, probablemente pensemos que son dos dispositivos idénticos, pero en absoluto lo son. Basta con girarlos para ver que la pantalla exterior es completamente diferente en ambos casos. Tanto por tamaño, como por prestaciones.

El Motorola Razr 40 incluye una pantalla externa “estándar” de 1,5 pulgadas muy similar a la vista en anteriores generaciones de ‘Razr’ y de otras compañías. Su objetivo no va más allá de servir como indicador de la hora y aportar otras informaciones como el tiempo o el calendario. Es también funcional en lo referente a recibir llamadas, por ejemplo, pero poco más.

Sin embargo, la pantalla exterior es la estrella y elemento más diferencial del modelo ‘Ultra’. Y diferencial no sólo con su hermano pequeño, sino también con otros competidores. Se trata de un panel que alcanza las 3,6 pulgadas, tamaño que sin ser apto hoy día para un uso completo, sirve para mucho más que obtener información visual.

Motorola ha creado una interfaz dedicada en colaboración con Google. Se organiza en varias pantallas a las que la compañía llama “paneles” y deslizando con el dedo podemos tener acceso a widgets en los que ver el tiempo y otras informaciones como en el Razr 40, pero también acceso casi completo a aplicaciones como Google Maps Spotify y apps de correo electrónico.

El “casi completo” viene porque al final es una interfaz mucho más reducida en dimensiones, pero es perfectamente usable. Para Spotify anuncian (aún no está disponible) una interfaz en la que acceder rápidamente a los playlist más populares, así como el reproductor. En Google Maps podemos ver las indicaciones de una ruta de forma clara y en lo referente al correo podemos incluso escribir un email desde esta misma pantalla. Visualmente no es lo más cómodo, pero el teclado sí lo es, dado que tiene las mismas dimensiones que cuando lo usamos con el móvil desplegado.

Una curiosidad que añade Motorola y que particularmente nos ha gustado, pese a que al final sea un detalle sin más, es que añaden una curiosa pantalla de bloqueo para esa pantalla exterior en el ‘Ultra’ protagonizada por una especie de oso que va cambiando a lo largo del día. Por ejemplo, en la mañana le vemos somnoliento, a medio día le vemos a tope trabajando con un ordenador y cuando cae la noche le vemos acostado. Se puede ir variando de escena con pulsar la pantalla.

Si hablamos de las pantallas interiores de ambos dispositivos, nos encontramos con más similitudes en lo referente a tamaño con sus 6,9 pulgadas. Eso sí, en el Razr 40 se notan unos biseles algo más pronunciados, aunque nada dramático. También cambia la tasa de refresco, de 144 Hz en el normal y de 165 Hz en el ‘Ultra’.

Materiales diferentes entre ellos y buenas sensaciones en mano

La experiencia teniéndo ambos dispositivos en la mano es agradable. Se sienten cómodos y sin temor a que resabalen. Tienen diferentes materiales, con cuero vegano en todas las versiones del Motorola Razr 40 y en la versión de color magenta del Razr 40 Ultra. De este último tenemos opciones en color azul y negro, los cuales están construidos con materiales más metalizados.

Ahora bien, hay varios elementos que no nos agradaron, por mucho que puedan ser entendibles en este concepto de smartphone. El primero es que, sin quitar que sean cómodos, al final estamos ante móviles que tienden a ser más altos de lo habitual y eso dificulta un tanto la interacción con elementos que estén en la parte superior (cuando están desplegados).

Por otro lado, la pantalla exterior del ‘Ultra’ es muy sucia. No es algo que notemos especialmente cuando está encendida, pero sí al estar apagada. Se percibe como un espejo que atrae con relativa facilidad las huellas, por lo que si eres un maniático de ello, la gamuza será un accesorio imprescindible.

Otros elementos que hemos notado algo flojos, literalmente, es el sonido. Pese a contar ambos con altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos, se sienten con un volumen demasiado bajo, aunque la calidad sea buena. No hemos podido experimentar tanto como nos gustaría y además estábamos en un entorno con muchas personas, pero tampoco es que hubiese demasiado ruido y en el máximo volumen costaba entender lo que se decía en un vídeo.

Retomando las pantallas, esta vez las principales ya desplegadas, tenemos que responder a la gran pregunta de los plegables: ¿Se nota el pliegue? Visualmente no y lo pudimos probar con diferentes ángulos, con luz incidiendo directamente y más en la sombra. En ciertos momentos sí se percibe, pero no en exceso o hasta el punto de ser molesto. En lo que al tacto se refiere, es inevitable que se note. No da sensación de fragilidad, pero al interactuar con esa zona de la pantalla se percibe.

El otro asunto es la dureza de la bisagra a la hora de plegar y desplegar. En el modelo ‘Ultra’, normal. No cuesta abrir y cerrar incluso con una mano. Sin embargo, en el modelo estándar la notamos algo más dura. Será probablemente cuestión de darle uso para que ‘afloje’ un poco, pero es lo que notamos. En cualquier caso, en ambos dispositivos se nota seguridad a la hora de tenerlos abiertos en diferentes ángulos sin temor a que se cierren o se abran de golpe.

Batería: punto débil de muchos plegables y también de estos

Es complicado, por no decir imposible, hacer un análisis de autonomía de dos dispositivos con los que apenas hemos podido interactuar unos minutos. Al menos si queremos que sea algo fiable. Por ello nos quedamos con lo que nos dicen ambos sobre el papel, viendo sus capacidades.

Las particularidades de los plegables tipo concha hacen que de serie estemos ya muy alejados de los 5.000 mAh que se estandarizan en smartphones de todas las gamas. No obstante, ambos quedan por debajo de uno de sus competidores directos, el OPPO Find N2 Flip, aunque sí superan al Samsung Galaxy Z Flip4. Estos últimos cuentan con 4.300 y 3.700 mAh, teniendo en los de Motorola 4.200 mAh para el Razr 40 y 3.800 mAh para el Razr 40 Ultra.

La justificación de que el modelo más avanzado venga con menor capacidad radica en la integración de una pantalla exterior más grande, la cual parece suponer un doble castigo en términos de batería. Esto lo decimos al intuir que las funcionalidades añadidas y el mayor tamaño de la pantalla externa del ‘Ultra’ aumentarán más el consumo.

Respecto a la carga, ambos admiten carga rápida de 30 W. No es que sean grandes velocidades, pero nuevamente chocamos con un segmento como el de los plegables en el que tampoco es sencillo integrar barbaridades de potencias. La buena noticia es que vendrá el cargador en la caja y que también pueden cargarse de forma inalámbrica. Eso sí, limitada a 5 W en el caso de esta última.

Corazón Qualcomm en chips que nos dan muy buenas sensaciones

Otra vez, nos debemos fiar más de lo que dicen las especificaciones y de experiencias previas con otros terminales cuando nos referimos al rendimiento de estos Motorola Razr 40 y 40 Ultra. No obstante, sí debemos decir que durante nuestra toma de contacto, no tuvimos ningún problema. Ni lag, ni calentamiento, ni nada de nada.

El Razr 40 parte con un chip de gama media-alta como es el Snapdragon 7 Gen 1. El formato, precio y otras especificaciones denotan que realmente es engañoso porque queda a caballo de la gama media y alta. Pudimos ya probar este chip en dispositivos como el Xiaomi 13 Lite, en el cual obtuvimos una gran experiencia en este punto y esperamos que ocurra lo mismo en este plegable de Motorola.

Respecto al Razr 40 Ultra nos encontramos con un viejo conocido como es el Snapdragon 8+ Gen 1. Es el segundo chip de gama alta más reciente de Qualcomm y lo conocemos bien. Tanto como que el antecesor de estos plegables, el Razr 2022, ya lo incluía. Y si bien puede ser reprochable repetir en este componente, lo cierto es que en la práctica aportó un excelente rendimiento que, esperamos, se repita en este nuevo modelo.

Un gran sacrificio fotográfico para el ‘Ultra’

Nuevamente nos vemos obligados a ceñirnos a lo que dictan las especificaciones para hablar de cámara, considerando que nuestras pruebas han sido muy escasas como para dictaminar en qué punto se encuentran. Aquí es el ‘Ultra’ el que más perjudicado parece venir, dado que tiene cámaras principales que a priori son inferiores tanto a las de su hermano pequeño, como a su propia cámara frontal.

Empezando por el modelo normal, encontramos una cámara selfie de 32 megapíxeles y, ya en la trasera, una principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y a la que acompaña un gran angular de 13 megapíxeles. Para el ‘Ultra’ tenemos idéntica cámara frontal e idéntico gran angular en la trasera que ejerce también de macro, pero tiene una principal de 12 megapíxeles (también con estabilización).

Motorola justifica esa menor resolución de la cámara principal del ‘Ultra’ como un sacrificio para poder integrar la pantalla exterior a su alrededor. Destacan también que ofrece tecnología Dual Pixel de la que carece la frontal. Hablan también de que son lentes de Sony, aunque sin especificar cuál exactamente.

Un punto interesante para este apartado es que la ya comentada pantalla exterior sirve también para hacer mejores fotografías. Y es que en ella se refleja lo que se capta a través de las cámaras traseras y, poniéndolo en una posición acertada, podemos hacernos selfies (individuales o en grupo) con mucho más acierto.

Android 13 casi puro y tecnología Lenovo aplicada a smartphones

Como en el resto de dispositivos móviles de Motorola, nos encontramos con My UX, una capa de personalización propia del fabricante y que se basa en lo último de Google: Android 13. Se trata de una capa con muy pocos añadidos respecto a lo que podemos encontrar en un Pixel mismamente.

Sí añaden elementos ya comunes en los últimos flagship de la marca, como es la app ‘Ready for’ con la que el smartphone se puede comunicar con un ordenador Windows para, por ejemplo, compartir el portapapeles o usar la cámara del móvil para una videollamada que se esté haciendo en el PC. También la app ‘Moto Secure’ está integrada, siendo esta un panel de seguridad de fácil acceso que, entre otras cosas, permite ocultar apps, crear carpetas seguras o codificar el PIN del dispositivo.

Sorpresas en el precio (para bien)

Yendo al grano, el Motorola Razr 40 es el plegable más económico en su lanzamiento. Cierto es que otros competidores pueden estar ahora más baratos gracias a descuentos y ofertas de las tiendas, pero de inicio, es el más económico. Las renuncias que hace en términos de rendimiento o de diseño, pueden justificarlo. O no, todo se verá si tenemos la oportunidad de analizarlo, pero el dato es que cuesta 899,99 euros.

El Motorola Razr 40 Ultra cuesta 300 euros más. Mantiene su precio de 1.199 euros respecto al Razr 2022, lo cual es buena noticia en estos tiempos y viendo que incluye mejoras en diseño y batería. Sin embargo, no es que se pueda catalogar precisamente como un móvil económico. Como en el anterior caso, una vez podamos probarlo a fondo, podremos sacar mejores conclusiones.

Respecto a fechas de lanzamiento, el Motorola Razr 40 Ultra está ya disponible para su compra en España y otros territorios europeos. Sin embargo, habrá que esperar algo más para el Motorola Razr 40, del cual sabemos su precio, aunque no su disponibilidad. Dicen en Motorola que será a mediados de este mes de junio, por lo que estaremos atentos para saber cuál es su fecha exacta de lanzamiento.

Como ya hemos venido diciendo, estaremos encantados de poder probar más a fondo estos terminales y traer una review más completa en la que extraer al completo todas las virtudes y rendimiento. Quitando algunos extraños como lo visto en las cámaras principales del ‘Ultra’, lo cierto es que traen buenos ingredientes para ser considerados en el TOP. El aliciente del precio en el modelo ‘normal’ también no llama la atención, pero la competencia es cada vez más dura en este nicho y cada detalle cuenta.

