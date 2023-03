OPPO N2 Flip análisis: una lección magistral de lo que debe ser un plegable tipo concha

El nuevo OPPO Find N2 Flip ha llegado con la ambición y las ganas de destronar la hegemonía del rey de los teléfonos plegables, y también para recordarnos que nada dura para siempre. He estado probando la primera propuesta plegable (tipo Flip) de OPPO como mi teléfono personal durante bastantes días y tengo que decir que ha sido una experiencia muy gratificante.

Un teléfono que ya se está comercializando en occidente, y que, a nivel usuario, no se diferencia mucho de la experiencia plegable que ya tuvimos en su día con el Z Flip4 de Samsung y sus anteriores generaciones. Pero OPPO ha traído un teléfono sin miedo a luchar con él, y que pretende ir un paso por delante en todos los apartados.

Ficha técnica del OPPO Find N2 Flip



OPPO FIND N2 flip PANTALLA AMOLED 6,8"

1080 x 2540

120 Hz Pantalla externa:

AMOLED 3,26"

720 x 382 DIMENSIONES Y PESO 166,2 x 75,2 x 7,45 mm (desplegado) 85.5 x 75,1 x 16,02 mm (plegado) 191 g. PROCESADOR Dimensity 9000+ ALMACENAMIENTO 8 + 256 GB CÁMARA TRASERA 50 MP 8 MP Ultra gran angular CÁMARA FRONTAL 32 MP BATERÍA 4300 mAh

Carga rápida 44W SISTEMA OPERATIVO Android 13

ColorOS 13 CONECTIVIDAD 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

NFC OTROS Altavoces estéreo

Lector de huellas en el lateral PRECIO

1.049 euros





Diseño: una apuesta por el formato

Como todos los plegables tipo concha, el OPPO Find N2 Flip centra todo su atractivo en su formato. Tenemos un teléfono de gama alta que es capaz de reducir su tamaño desplegado a la mitad, convirtiéndose en una de las apuestas más cómodas y transportables que podemos tener a día de hoy en el bolsillo.

Desde el primer momento, el N2 Flip de OPPO me ha recordado al Z Flip4 de Samsung, tanto por formato, como por dimensiones, como por apellido y por qué no decirlo… hasta se parece en el color. Y es que si algo funciona… para qué cambiarlo. Pero a pesar de todas las semejanzas que podemos encontrar entre este plegable de OPPO y el de Samsung, creo que el N2 Flip tiene una identidad propia.

Su gran pantalla exterior, sus grandes sensores de cámara y su elegante acabado son culpables de ello. En mano se nota mucho el cariño y el mimo que OPPO ha puesto en la construcción y en los materiales elegidos. El Find N2 Flip es un teléfono ligero, y fino cuando está desplegado y su peso de 191 gramos y su grosor de 7’45mm hacen que su uso sea muy cómodo con una sola mano.

De esta manera, en el apartado de diseño, estamos bastante bien cubiertos, con un teléfono que ofrece todo lo que podíamos esperar del escaparate de la gama más alta de la telefonía movil.

Dos pantallas con mucho por contar

En las primeras impresiones de este OPPO Find N2 Flip ya hablé del buen sabor de boca que me dejaron sus pantallas, y después de haberlo probado a fondo, no puedo más que reafirmar mis palabras.

En primer lugar tenemos una gran pantalla exterior, con un panel de 3’26’’, posicionándose hasta el momento como la pantalla externa más grande que ha integrado un plegable tipo concha en el mercado. Samsung, Motorola y Huawei han traído pantallas en la superficie externa de sus propuestas plegables, pero no dejaban de ser pequeños paneles que ayudaban a hacer consultas puntuales de notificaciones, uso de algún widget y poco más.

OPPO ha dado un paso más allá en este diseño exterior, y ha querido ofrecer a sus usuarios una solución más aprovechable, ya que podemos sacar más partido a este tamaño del panel. Pero al mismo tiempo debo ser sincero para decir que el uso de esta pantalla queda relegado al mismo que ya podíamos hacer antes con los otros plegables tipo concha de la competencia. La diferencia es que ahora lo podemos hacer de forma más cómoda, y teniendo mucha más información en la pantalla.

En este sentido, el OPPO Find N2 Flip nos permite realizar las siguientes funciones a través de su pantalla exterior, sin necesidad de desplegar el teléfono:

Consultar notificaciones y responderlas con mensajes personalizados y predeterminados.

Contestar llamadas.

Consultar el tiempo.

Consultar el calendario.

Utilizar un temporizador.

Acceso rápido para la cámara

Acceso al centro de control.

Pero sin duda, el uso más interesante que le veo a este panel exterior, es el de utilizarlo como visor de la interfaz de la cámara principal para que podamos realizar selfies con estos sensores, incrementando así la calidad y el detalle que nos puede dar la cámara frontal integrada en el panel interno del N2 Flip.

Más allá de esta función, el hecho de consultar el estado del clima, o contestar alguna notificación está bien, pero es algo que he hecho de forma más esporádica durante mi uso con el dispositivo, ya que normalmente, he terminado desplegando el teléfono para usarlo de forma tradicional.

Una pantalla de 6’8 pulgadas. Eso es lo que nos encontramos cuando desplegamos por completo el OPPO Find N2 Flip. Una pantalla con panel LTPO con tecnología AMOLED, 120Hz de tasa de refresco y una resolución de 1080 x 2540 píxeles. Desplegado, tenemos un panel con un formato más vertical que el que nos ofrecen el resto de teléfonos tradicionales, aunque un poco más ancho que el que podemos disfrutar en el Z Flip4 de Samsung. Esto supone que tengamos algunas dificultades para alcanzar toda la pantalla con el dedo pulgar cuando lo usamos con una sola mano.

Alrededor de esta pantalla, nos encontramos un generoso marco de plástico que bordea toda el panel, y que hace función de protegerlo cuando plegamos el dispositivo. Es una solución similar a la que tiene Samsung en sus plegables tipo concha, lo cual supone que no tengamos la pantalla mejor aprovechada del mercado, pudiendo disfrutar del 86,48% del frontal de la superficie.

Estamos ante una pantalla de muy buena calidad, a la altura de la gama alta de la telefonía, perfectamente capaz de hacernos disfrutar de cualquier tipo de contenido. El panel de este OPPO Find N2 Flip viene muy bien calibrado de fábrica, y la nitidez y el buen tratamiento de los colores son dos factores que nos han acompañado durante su uso. Yo he tenido el ajuste de color intenso en la pantalla activado en todo momento, y creo que es el que mejor puede encajar, si buscamos una experiencia equilibrada. Pero si no nos convence siempre podemos configurar sus parámetros a través de los ajustes, con un modo natural predeterminado, o con un modo pro para calibrar mejor la configuración.

Por otro lado, la capacidad de brillo de esta pantalla es muy agradecida, variando entre los 500 y 1.200 nits, alcanzando un pico máximo de 1.600 nits. La adaptación del brillo automático funciona perfectamente, adaptando el brillo del teléfono a las condiciones del entorno, y afortunadamente no he echado de menos más o menos entrega de brillo en ningún momento.

Y que sería de una pantalla sin un apartado de sonido que acompañe la experiencia. El sistema de audio del OPPO Find N2 Flip no es el mas completo que he probado, pero es resolutivo. Tenemos una calidad decente, algo plana, pero más que suficiente como para poder disfrutar de música, llamadas o podcast en cualquier momento y lugar. La capacidad de volumen es bastante alta, y la buena noticia es que no distorsiona practicamente nada.

La culpable de que este teléfono se pueda plegar, además de ese panel flexible, es la bisagra de tipo gota de agua que OPPO ha integrado en su primer plegable tipo concha. Es una bisagra muy similar a la que la compañía ha utilizado en la construcción del OPPO Find N2, y esto son buenas noticias, porque los materiales utilizados en la fabricación y su proceso de integración, dan como resultado una experiencia robusta y sólida. Además, el pliegue es totalmente completo, y consigue que las dos partes queden adheridas de forma simétrica.

El proceso de plegar y desplegar el teléfono es muy suave y no he tenido ninguna sensación de fragilidad durante mi experiencia con él. La consistencia está presente en todo momento, y tendremos la opción de dejar el teléfono plegado en distintos angulos sobre una superficie para aprovechar las ventajas del modo Flex Form, sin que la bisagra se resienta y termine cediendo.

La experiencia que he tenido con la arruga de la pantalla no ha cambiado mucho de mis primeras impresiones a este análisis final. Visualmente, notaremos el pliegue en la parte central de la pantalla, sobre todo cuando la luz incide sobre el panel, y este está apagado. Cuando está activado, nos costará mucho más darnos cuenta de que está ahí. Lo sorprendente aquí es lo poco que se nota esta arruga cuando pasamos el dedo por encima. Está ahí, y es perceptible, pero el escalón es mucho menos pronunciado que el que podemos notar en el Z Flip4 de Samsung.

Un rendimiento sin pegas

OPPO ha confiado en Mediatek para integrar uno de sus últimos procesadores en el interior del OPPO Find N2 Flip: El Dimensity 9000+, que se combina con 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento. Y antes de contaros cómo se desenvuelve en pruebas de uso reales, como siempre, os dejamos los resultados de las pruebas sintéticas que hemos realizado:

Los números no engañan, y el Dimensity 9000+ es un procesador muy capaz. He utilizado este OPPO Find N2 Flip de forma normal en mi día a día, pero también he exigido mucho de él a la hora de jugar a videojuegos con grandes capacidades gráficas, haciendo muchas fotos y vídeos, navegando por Internet y por redes sociales, escuchando música y viendo vídeos y series durante horas. Y su comportamiento ha sido fantástico en todo momento.

El lag o los tirones no han estado presentes en ningún momento durante mi experiencia, y su entrega de potencia va sobrada. Eso sí, el teléfono se calienta en los escenarios de uso más exigentes. Jugar durante 15 minutos al 'Asphalt 9' o a 'Apex Legends', ya supone que el incremento de la temperatura se note en mano, sobre todo en la superficie donde se integran los sensores de cámaras. Igualmente, este factor no es nada preocupante y entra dentro de las temperaturas normales. Además, tampoco afecta al comportamiento del teléfono.

Larga vida a ColorOS

A nivel de software, este OPPO Find N2 Flip cobra personalidad gracias a ColorOS 13 basado en Android 13. La capa de personalización de OPPO ofrece una vez más una experiencia limpia, con poco bloatware, y con una dosis de personalización y sencillez a partes iguales. Es un sistema estable, bien optimizado, y en ningún momento me ha dado problemas de rendimiento.

ColorOS se adapta a la condición de plegable de este teléfono de OPPO gracias al modo Flex Form, que se activa de forma automática en algunas aplicaciones cuando dejamos el teléfono apoyado, a medio plegar, sobre alguna superficie. Esto, por ejemplo, lo podemos usar en Youtube para ver el vídeo en la parte superior de la pantalla, y los comentarios en la parte inferior.

Pero creo que la aplicación que mejor aprovecha este modo es la de la cámara, ya que es capaz de adaptar su interfaz dividiéndola en dos. Arriba la vista previa, y abajo el panel de control de los distintos modos y ajustes. Así, podemos utilizar el teléfono apoyado sobre cualquier superficie para hacernos selfies con la cámara frontal sin necesidad de pulsar el botón de disparo. Esto no es ninguna novedad en el mercado de los plegables tipo concha, pero puede venir muy bien en algunas ocasiones.

Igualmente, tengo que deciros que el Flex Form no es una función que haya utilizado en mi día a día con el OPPO Find N2 Flip, quedando relegada a un uso anecdótico. Creo que a día de hoy, el formato plegable es un gran reclamo a nivel de hardware, pero a nivel de software no nos va a cambiar la vida, y esto lo pienso de este plegable de Oppo y del resto de plegables que he probado hasta la fecha.

Y, ahora sí. Hablemos de la cámara

Cuando me puse a hacer fotos con la cámara del OPPO Find N2 Flip, iba con ciertas expectativas, ya no solo por el sensor de 50MP sino también por la intervención de Hasselblad a nivel de software, algo que ya hemos disfrutado en el OPPO Find X5 Pro y en el OPPO Find N2 con muy buenos resultados. Así que, para empezar, os diré que la cámara de este OPPO Find N2 Flip es resolutiva en la mayoría de escenarios pero tiene margen de mejora.

A nivel técnico tenemos ese sensor principal Sony IMX 890 de 50MP con lente con apertura f/1.8, que se combina con una lente ultra gran angular de 8MP, con apertura f/2.2 con 112º de campo de visión. El conjunto se completa con una cámara frontal, integrada en la pantalla interior de 32MP con el sensor Sony IMX 709.

En modo automático este OPPO Find N2 Flip consigue sacar un muy buen partido del IMX 890. En la mayoría de situaciones, podremos capturar fotos de buena calidad, con una buena recogida de luces, sombras y colores. Se nota aquí la mano de Hasselblad en los algoritmos. Pero sorprendentemente, el nivel de detalle y la nitidez de las imágenes no es la mejor que he visto en la gama alta de la telefonía, y esto es algo que va a depender mucho mucho de las condiciones de luz.

Si el día es demasiado claro y nublado, el detalle general cae mucho si no tenemos activados los 50MP por software, y las imágenes tienden a perder color, y salen más lavadas. Pero con sol, la cámara se comporta a las mil maravillas.

El sensor ultra gran angular entorpece un poco el buen sabor de boca que nos deja el sensor principal de este OPPO Find N2 Flip. No aporta demasiado a la experiencia, y la calidad de las imágenes brilla por su ausencia cuando queremos aprovechar este sensor. Se pierde color, se pierde enfoque, se pierde detalle, y las imágenes quedan estiradas en los laterales.

Por otra parte, el modo retrato me ha encantado, tanto el que podemos conseguir con la cámara principal, como el que podemos tener con la cámara frontal de la pantalla interior. Por software, el OPPO Find N2 Flip consigue hacer un recorte de los sujetos muy preciso, y sin espacio para los errores. El desenfoque de estas tomas me ha parecido especialmente bonito y no es nada exagerado, por lo que podemos tener unos resultados muy profesionales y llamativos.

Cuando cae la noche se nota especialmente que el teléfono carece de un estabilizador óptico, y si no tenemos un pulso decente, como es mi caso, tendremos como resultado imágenes movidas. Lo mismo ocurre cuando intentamos hacer una foto de una persona en movimiento, o de una fuente en la que el agua está saliendo. Tendremos la imagen encuadrada, pero el movimiento no lo conseguiremos salvar en la mayoría de ocasiones.

La falta de OIS es un problema serio.

A pesar de esto, de noche, el sensor principal es bastante capaz de recuperar las luces y Hasselblad vuelve a hacer un gran trabajo para reproducir los colores de una forma bastante natural. Me ha sorprendido el nivel de detalle en estas condiciones.

Sobre el vídeo, debéis saber que podemos grabar a una calidad máxima de 4K a 30 fotogramas por segundo, un estándar que ya se cumple en la mayoría de teléfonos. Y al igual que me ha ocurrido con el modo noche, en este apartado también he echado de menos el desempeño de un estabilizador de vídeo.

Cuando hacemos vídeos en movimiento, el teléfono consigue, a través de software, que la toma sea lo más estable posible, pero no es perfecta. Además cuando giramos el encuadre de la toma, se notan los pequeños saltitos que hace el teléfono para seguir manteniendo la imagen lo más estabilizada posible.

A modo de curiosidad, en este apartado, he querido aprovechar la posibilidad de grabarme de forma subjetiva con los sensores principales, utilizando la gran pantalla exterior de este teléfono como vista previa. Y sorprendentemente, el estabilizador digital no se activa en este modo, quedando la toma totalmente movida, sobre todo si te grabas caminando.

Esto me ha llamado mucho la atención, porque OPPO tenía una oportunidad genial de utilizarlo como reclamo para muchos creadores de contenido. El hecho de aprovechar esta pantalla como un visor para hacer vídeos subjetivos es muy atractivo, pero si la toma resultante va a quedar muy movida, no merece la pena su uso. Eso sí, el audio se captura a las mil maravillas con este modo.

En definitiva, el OPPO Find N2 Flip tiene un apartado de cámaras salvable, pero podía haber sido mucho mejor. Es cierto que su condición de plegable llama mucho la atención, y la posibilidad de hacernos selfies con la calidad de un sensor de 50MP es algo de lo que muy pocos teléfonos pueden presumir.

Si la cámara de este teléfono tuviese un estabilizador óptico de imágenes, y además contase con un mejor sensor ultra gran angular, o quizá con la inclusión de un teleobjetivo, creo que la propuesta de cámaras sería imbatible frente a otros plegables. Afortunadamente el IMX 890 de Sony salva la situación en la mayoría de ocasiones, y hace que la cámara de este N2 Flip de OPPO sea resolutiva. Pero a poco que seamos muy exigentes con este apartado, quizá se nos puede quedar corta.

La mejor autonomía en un plegable tipo concha

Voy a ser claro. El OPPO Find N2 Flip tiene la mejor batería que he probado en un plegable tipo concha. Estamos hablando de una capacidad de 4.300 mAh que son suficientes para aguantar nuestras exigencias del uso diario, y que, aunque puede luchar contra usos exigentes puntuales, se queda un paso por detrás de los 5.000 mAh que tienen la mayoría de teléfonos de gama alta.

En las pruebas que he realizado con el teléfono siempre he llegado al final del día con un 10 o un 20% de batería. En datos de pantalla activa, el OPPO Find N2 Flip se mueve entre las 4 o 5 horas y media de pantalla activa, un dato muy interesante, teniendo en cuenta que no tenemos la mayor capacidad actual.

Para cargar este teléfono, Oppo nos brinda una carga rápida SuperVOOC de 44W, un dato de lo más sorprendente, ya que el cargador que se incluye en la caja del dispositivo es de 67W, con el que podremos completar la carga del 0 al 100% en una hora y 10 minutos. Tanto en carga, como en optimización de la batería y capacidad, el Find N2 Flip de Oppo es capaz de ponerse por delante de su competencia, y esto siempre son buenas noticias.

OPPO no puede haber aterrizado con mejor pie en este campo

El OPPO Find N2 Flip no es el mejor teléfono de 2023, y tampoco quiere serlo. Pero sí es, en mi opinión, el mejor teléfono plegable en formato tipo concha que se ha presentado hasta la fecha. Cumple con la intención clara de batir a su competencia en el mercado de los plegables tipo concha, y lo hace con una propuesta muy completa y sólida que supera en todos los apartados a lo que teníamos catalogado como estándar en este mercado.

Tenemos una pantalla exterior más aprovechable, una buena batería y carga rápida, una potencia tremenda y una cámara, que lejos de ser perfecta, nos soluciona el hecho de capturar nuestros momentos favoritos. Si a todo esto le sumamos que el precio de salida es de 1.049 euros y que la diferencia de precio con su competencia más directa no es muy elevada, tenemos, sin duda, la mejor alternativa plegable en este mercado a día de hoy.

8,9 Diseño 9,75 Pantalla 9,5 Rendimiento 9,5 Cámara 7,75 Software 9 Autonomía 8 A favor El tamaño de su pantalla exterior se aprovecha bastante

Su potencia está a la altura de la gama más alta

Su construcción y materiales En contra La cámara está un par de pasos por detrás de la gama alta

Los plegables siguen lejos de un ticket medio asequible



